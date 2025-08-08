Faits Divers

Il organise un goûter d'anniversaire dans sa cellule : la vidéo TikTok qui met mal à l'aise l'administration pénitentiaire de Lyon-Corbas

La prison de Lyon-Corbas a beau être l'une des plus récentes de France, elle souffre des mêmes maux que toutes ses aînées.

Une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux vient mettre à mal l'administration pénitentiaire locale. Un détenu qui fêtait ses 22 ans a filmé sa cellule entièrement transformée pour l'occasion.

Feux de Bengale, musique à fond, ballons gonflés, verres servis pour ses invités, boissons et même bonbonnes de protoxyde d'azote : le marché noir ou les colis projetés ont dû fonctionner à plein régime pour lui permettre d'arriver à ce résultat !

Ce détenu fête son anniversaire dans sa cellule à Corbas près de Lyon. Une vidéo qui crée la polémique. Crédit : images amateur

Le parquet de Lyon a confirmé qu'une enquête avait été ouverte et confiée à la gendarmerie. Le détenu a déjà été identifié, il s'agit d'un jeune homme originaire de Givors, incarcéré depuis 2023 dans l'attente de son procès devant la cour criminelle prévu à la rentrée. Les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été dévoilés.

Après l'épisode de l'évasion spectaculaire d'un tueur à gages présumé qui s'était caché dans le sac d'un détenu qui sortait de prison, c'est une nouvelle tache sur la réputation de la prison de Lyon-Corbas.

tout le monde peux pas aller a Saint Malo ! le 08/08/2025 à 12:06

Allo darmanin?
les doigts de pieds en éventail?

