Près de Lyon : depuis son immeuble, le pilote de drone livrait des dizaines de colis aux détenus chaque jour

Ce lundi, un jeune habitant de Gleizé était jugé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Il était soupçonné d'avoir monté un business florissant de livraisons de colis par drone aux détenus de la prison caladoise.
Et la combine était rodée. Depuis son immeuble, il multipliait les allers-retours avec son engin volant. L'exploitation de la télécommande du drone a permis de déterminer qu'il avait réalisé 194 voyages jusqu'à la maison d'arrêt de Villefranche entre le 6 et le 26 juillet ! Soit des dizaines de potentielles livraisons quotidiennes.
Les policiers avaient fini par repérer son petit manège, et n'avaient eu qu'à suivre le drone jusqu'à son domicile pour le coincer.
Face aux juges, le prévenu, qui compte déjà quelques mentions à son casier judiciaire dont une pour des faits similaires, a juré qu'il n'était pas mêlé à cette affaire. Et qu'il gardait le drone chez lui parce que des caïds du quartier le forçaient à le faire.
Impossible toutefois pour les enquêteurs et les juges de lui faire avouer combien la combine lui rapportait, ainsi que le contenu des colis à destination des détenus.
Campant jusqu'au bout sur sa ligne de défense, le jeune homme a été condamné à 2 ans de prison. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience, ce qui lui permettra de découvrir les lieux autrement que par les airs.
Il faut refonder complètement "l'étanchéité" des prisons.Signaler Répondre
A l'intérieur, ce ne sont plus des peines qui sont exécutées, ce sont des séjours à l'hôtel, avec toutes fournitures possibles pour le confort de vie...
Eux tous,prisonniers et matons valent certainement plus que toi…si eux sont des merdes,je me demande comment on doit te considérer !Signaler Répondre
Tu n'as pas l'air de bien saisir le problème : surveillants pour 2000€/mois avec des menaces permanentes à l'intérieur et à l'extérieur y compris pour leurs familles + les associations qui donnent systématiquement des droits aux détenus...il est bien là le problème...c'est les castors des élections qu'il faut remercierSignaler Répondre
On l'a fait pour les narco trafiquantsSignaler Répondre
Et doublement des barreaux des cellules!
Ah pour augmenter le budget militaire avec nos impôts, c'est facile!
Ce lundi, un jeune habitant de Gleizé, futur dealer et future chance pour la France, était jugé par le tribunal correctionnelSignaler Répondre
Pendant 1 mois !Signaler Répondre
194 fois pour 1 seul individu
L’administre est longue à la détente,
Quel naufrage !
Quand je pense qu'un simple grillage à mailles serrées empêcherait les livraisons par drones....Signaler Répondre
Pauvre France....
Effectivement. Peut être en RTT .Signaler Répondre
J'hallucine , comment les gardiens ou quiconque du personnel pénitencier n'a pas vu les drones , plus de cent ?Signaler Répondre
Si maintenant tout le monde est corrompu , il faut virer toutes ces merdes qui valent moins que ces racailles !
Palmade et ses copains s’en sont mieux sortis !Signaler Répondre
Ça coûterait cher d'installer au moins un simple barbelé au dessus des prisons ? Ca nous cache quelque chose cette politique aveugle ...Signaler Répondre
Et si on ouvrait la chasse au nuisible spéciale drone !Signaler Répondre
Tout est banalisé dans notre pays, la faillite morale et la faillite sous nos yeux. Quand un jour ils livreront des armes, nos politiques réagiront peut être ?Signaler Répondre
Quelquefois quand on lit les articles on se demande si c'est des blagues?Signaler Répondre
On sait qu'on est un peu déjà au fond du trou mais je pensais justement qu'il y avait un fond? et au final on voit que non pour le moment on tombe toujours plus profondément.
J'ai l'impression que tout ce qui était un peu "caché" nous explose d'un coup à la gueule (avantage et désavantages des réseaux sociaux qui jouent un grand rôle).
Alors oui il y avait très certainement beaucoup d'affaires par le passé, affaires apparemment qui ne sortaient pas sur le devant de la scène. Elles étaient bloquées par qui pourquoi comment ? il faudra un jour déterminé ses rétentions d'informations car dans ma jeunesse j'entendais les journalistes se féliciter de ne plus être au temps de l'ORTF... mais au final les blocages étaient toujours là.
Moi je me questionne car c'est problématique. Qui décide quelle information est bonne à donner au public et quelle information il faut cacher voir maquiller et déformer? On voit en transparence que la fameuse autorité indépendante des médias n'est pas aussi indépendante que cela (on s'en doute fortement depuis sa création par un certain Mitterrand).
Puis le décompression totale de ses dernières années me concernant est de s'apercevoir qu'il y a des "mensonges" institués provenant directement de l'Etat lui même. Dernièrement on l'a vu clairement quand il y a eu les auditions sur la dette française ou on a vu des anciens 1er ministres et un ministre de l'économie dirent des choses que tout le monde savait faux.
Là un article dans le Bild démonte les mécanismes de désinformation sur le conflit de Gaza et prouve le détournement des images. L'effrayant c'est de constater que les journaux occidentaux qui reprennent ses images savent parfaitement que les images sont truquées et donc certains de ses journaux le font volontairement. Ma question si les services intérieurs de l'Etat sont au courant de cela pourquoi laissent ils faire depuis le début??? Etonnant les 2 poids 2 mesures sur certains sujets et pas sur d'autres.
Et personne ne s'apercevait de rien ? ils ont besoin de lunettes à Villefranche !Signaler Répondre
C’est bien qu’il y reste en prison, ça le fera réfléchir 🤔Signaler Répondre
Chapeau le gars, il livre en continu par drone alors que les Uber Eats, Amazon, Cdiscount et autres n'y arrivent pas ;-)Signaler Répondre
c est pas moi le responsable, c est le drone .Signaler Répondre