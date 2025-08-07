Près de Lyon : depuis son immeuble, le pilote de drone livrait des dizaines de colis aux détenus chaque jour

Ce lundi, un jeune habitant de Gleizé était jugé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Il était soupçonné d'avoir monté un business florissant de livraisons de colis par drone aux détenus de la prison caladoise.

Et la combine était rodée. Depuis son immeuble, il multipliait les allers-retours avec son engin volant. L'exploitation de la télécommande du drone a permis de déterminer qu'il avait réalisé 194 voyages jusqu'à la maison d'arrêt de Villefranche entre le 6 et le 26 juillet ! Soit des dizaines de potentielles livraisons quotidiennes.

Les policiers avaient fini par repérer son petit manège, et n'avaient eu qu'à suivre le drone jusqu'à son domicile pour le coincer.

Face aux juges, le prévenu, qui compte déjà quelques mentions à son casier judiciaire dont une pour des faits similaires, a juré qu'il n'était pas mêlé à cette affaire. Et qu'il gardait le drone chez lui parce que des caïds du quartier le forçaient à le faire.

Impossible toutefois pour les enquêteurs et les juges de lui faire avouer combien la combine lui rapportait, ainsi que le contenu des colis à destination des détenus.

Campant jusqu'au bout sur sa ligne de défense, le jeune homme a été condamné à 2 ans de prison. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience, ce qui lui permettra de découvrir les lieux autrement que par les airs.