Des agents pénitentiaires sauvent un détenu après une tentative de suicide à la prison de Lyon-Corbas

Selon FO, ce détenu, qui a déjà tenté de mettre fin à ses jours, a été retrouvé pendu par un agent pénitentiaire qui a aussitôt déclenché l'alerte. Les surveillants arrivés en renfort ont effectué un massage cardiaque sur la victime jusqu'à l'arrivée du personnel médical. Le détenu, déjà signalé comme suicidaire, a pu être ranimé avant l'arrivée des secours, selon le syndicat qui salue "le professionnalisme et le sang-froid" du personnel. L'état de santé du prisonnier n'a pas été communiqué. La date de l'incident n'a pas, non plus, été précisée.

Dans un communiqué, FO dénonce "une surpopulation pénale en constante progression qui rend de plus en plus difficile le travail des agents et la prise en charge des détenus". Le syndicat demande par ailleurs une prise en charge psychologique des agents qui le souhaitent.