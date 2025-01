Surpopulation carcérale : Lyon-Corbas et Villefranche-sur-Saône au bord de l'implosion !

L'occasion d'apprendre que 97 372 personnes étaient écrouées, contre 91 855 le même jour en 2023. Il y avait également 16 580 écroués non-détenus, 15 726 sous surveillance électronique à domicile et 854 en placement extérieur.

Manque de places ou trop de détenus en France, le problème reste le même : la surpopulation carcérale met les établissements pénitentiaires en tension. Seize établissements ont une densité supérieure ou égale à 200%. Soit le troisième pire total d'Europe derrière Chypre et la Roumanie…

Dans le Rhône, la maison d'arrêt de Lyon-Corbas est, sans surprise, aux abois. Car avec 1196 détenus pour 678 places, elle affiche une densité de 176,4%.

Le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône fait aussi la grimace avec ses 808 détenus pour 599 places (134,9%).

Souvent utilisée pour l'incarcération de personnes arrêtées ou condamnées dans le Rhône, Saint-Quentin-Fallavier (Isère) n'est pas en reste. Avec 417 détenus pour 239 places, le taux d'occupation est de 174,5%.

Ce ne sont toutefois pas les établissements pénitentiaires les plus en souffrance de la région. La maison d'arrêt du Puy-en-Velay (Haute-Loire) affiche un taux d'occupation de 193,5% avec 60 détenus pour 31 places, suivie par celle de Chambéry (Savoie) et son taux de 191,4%, à cause de ses 178 détenus pour 93 places.

Enfin, l'Etablissement pour mineurs (EPM) de Meyzieu s'en sort plutôt bien avec 40 détenus pour 59 places (67,8%).

Le ministre Gérald Darmanin a récemment annoncé son projet de faire construire des prisons de quelques dizaines de places qui permettraient d'incarcérer les détenus pour "quelques mois, semaines voire jours".