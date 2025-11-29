Après l'évasion spectaculaire d'un détenu de la prison de Lyon-Corbas, une surveillante pénitentiaire mise en examen

Suite à l'évasion spectaculaire d'Elyazid Ahamada dit Joker de la prison de Lyon-Corbas, caché dans le sac d'un autre détenu qui quittait les lieux le 11 juillet dernier, on apprend qu'une surveillante pénitentiaire a été interpellée, placée en garde à vue puis mise en examen pour communication illicite avec des détenus.

C'est elle qui était censée avoir réalisé au préalable l'inventaire des affaires du détenu libéré qui était sorti avec des sacs, dont l'un cachait Elyazid Ahamada. Et donc se rendre compte que le tueur à gages présumé de 20 ans était dissimulé.

A-t-elle négligé son travail sans se rendre compte du stratagème des deux hommes ? Ou bien a-t-elle fermé les yeux, potentiellement en échange d'une récompense ?

Laissée libre sous contrôle judiciaire, la surveillante n'a pas le droit de retourner à la prison de Lyon-Corbas pour le moment. L'enquête se poursuit.

Pour rappel, Joker avait été arrêté au bout de quelques jours de cavale à Sathonay-Camp, tandis que son complice avait été retrouvé à Marseille.