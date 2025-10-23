Violente rixe à la prison de Villefranche-sur-Saône : un couteau utilisé contre deux détenus

Lors de la promenade vers 16h30, plusieurs individus ont été mêlés à une rixe qui a fait cinq blessés, dont deux graves qui ont été héliportés en urgence vers des hôpitaux lyonnais.

Selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire ouverte, une arme blanche a été utilisée contre les détenus les plus grièvement blessés. Ces hommes âgés de 19 et 29 ans ont été notamment poignardés au thorax. Leur état de santé s'étant amélioré, ils ont pu regagner leur cellule respective.

L'origine de cette bagarre n'est pas encore connue, mais la présence d'un couteau peut laisser à penser qu'elle était préméditée.

Le parquet de Villefranche-sur-Saône a annoncé également l'ouverture d'une enquête administrative pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Aucune interpellation n'a pour le moment été annoncée. La tension est vite retombée à la prison caladoise, où le repas du soir a été servi normalement selon l'administration pénitentiaire.