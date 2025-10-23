Violente rixe à la prison de Villefranche-sur-Saône : un couteau utilisé contre deux détenus

Lors de la promenade vers 16h30, plusieurs individus ont été mêlés à une rixe qui a fait cinq blessés, dont deux graves qui ont été héliportés en urgence vers des hôpitaux lyonnais.
Selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire ouverte, une arme blanche a été utilisée contre les détenus les plus grièvement blessés. Ces hommes âgés de 19 et 29 ans ont été notamment poignardés au thorax. Leur état de santé s'étant amélioré, ils ont pu regagner leur cellule respective.
L'origine de cette bagarre n'est pas encore connue, mais la présence d'un couteau peut laisser à penser qu'elle était préméditée.
Le parquet de Villefranche-sur-Saône a annoncé également l'ouverture d'une enquête administrative pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Aucune interpellation n'a pour le moment été annoncée. La tension est vite retombée à la prison caladoise, où le repas du soir a été servi normalement selon l'administration pénitentiaire.
En taule des couteaux, des téléphones, des PS5 avec la TV OLED, les abonnements NETFLIX et autres, alcool et drogues, etc..., rien d'étonnant avec ces dégénérés que ça dégénère ils se croient dans leur quartier de zone...Signaler Répondre
Ils le savent mais leur idéologie fait qu'ils ne peuvent pas tout dire...Signaler Répondre
C’est si dur que ça de bien viser du haut d’un mirador ?Signaler Répondre
Les surveillants n’ont -ils jamais pratiqué le ball-trap ?
Tous ses parasites qui droite qui veulent mettre la prison à vie ´ mais aux Autres ´ . Car quand ils y sont en prison, ils savent que le quotidien est de rester en vie et de se battre . Pour avoir été en prison militaire , la Violence est partout est être un guerrier est un avantage sur les prédateurs qui vous approches .Signaler Répondre
je m en fout totalement.Signaler Répondre
Comme si les prisons étaient un havre de sécurité pour les prisonniers.Signaler Répondre
Tout le monde sait que ce sont des lieux de violence quotidienne .
Tout le monde le sait ? Non une poignée de syndicalistes des personnels de prison ne le sait pas , ou font semblant de ne pas le savoir
....comme tous les bons syndicalistes .