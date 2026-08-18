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Lyon : une jeune femme incarcérée après avoir arraché une phalange à son adversaire lors d’une bagarre à la Part-Dieu

Lyon : une jeune femme incarcérée après avoir arraché une phalange à son adversaire lors d’une bagarre à la Part-Dieu

Une violente altercation entre deux femmes de 24 ans a éclaté samedi après-midi au centre commercial de la Part-Dieu. L’une d’elles aurait mordu l’autre au doigt jusqu’à lui arracher une phalange. Elle a été incarcérée ce lundi dans l’attente de son jugement.

Une bagarre entre deux jeunes femmes a pris une tournure particulièrement grave samedi 15 août au centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Les deux protagonistes, âgées de 24 ans, se sont affrontées dans l’après-midi pour une raison qui reste inconnue à ce stade.

Au cours de l’altercation, l’une des femmes aurait mordu un doigt de sa rivale avec suffisamment de force pour lui arracher une phalange.

La suspecte a été interpellée immédiatement après les faits et placée en garde à vue pour violences suivies de mutilation ou infirmité permanente.

Sa garde à vue a été prolongée dimanche. Déférée ce lundi, elle a ensuite été incarcérée dans l’attente de son jugement.

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