Une bagarre entre deux jeunes femmes a pris une tournure particulièrement grave samedi 15 août au centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Les deux protagonistes, âgées de 24 ans, se sont affrontées dans l’après-midi pour une raison qui reste inconnue à ce stade.

Au cours de l’altercation, l’une des femmes aurait mordu un doigt de sa rivale avec suffisamment de force pour lui arracher une phalange.

La suspecte a été interpellée immédiatement après les faits et placée en garde à vue pour violences suivies de mutilation ou infirmité permanente.

Sa garde à vue a été prolongée dimanche. Déférée ce lundi, elle a ensuite été incarcérée dans l’attente de son jugement.