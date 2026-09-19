JO 2030 : le comité d’organisation va quitter Décines pour s’installer à la Part-Dieu à Lyon

Le COJOP des Alpes françaises 2030 prépare son déménagement.
Installé depuis un an et demi à Décines, près du Groupama Stadium, le comité d’organisation va rejoindre le quartier de la Part-Dieu au début de l’année 2027.
Son futur siège sera installé dans l’immeuble Audessa, rue des Cuirassiers dans le 3e arrondissement de Lyon. Le bâtiment, d’une superficie de 17 000 m², se trouve à environ cinq minutes à pied de la gare.
Jusqu’à 2 200 salariés avant les Jeux
Ce déménagement doit permettre de réunir les différents services sur un même site et de répondre aux besoins croissants du comité en matière de sécurité, d’accessibilité et de logistique.
À l’approche des Jeux, les effectifs du COJOP pourraient atteindre jusqu’à 2 200 salariés. Les locaux actuellement occupés à Décines ne permettraient pas d’absorber cette montée en puissance.
Le quartier de la Part-Dieu a notamment été retenu pour sa desserte ferroviaire et sa proximité avec la gare TGV.
Le COJOP devrait rester dans ces nouveaux locaux pendant plus de trois ans, avec une occupation prévue au-delà de la fin des Jeux d’hiver 2030.
17 000 m² de bureaux à la Part-Dieu, 2 200 personnes, pendant trois ans… pour organiser les JO 2030. À l’heure où l’État cherche des milliards d’économies et demande des efforts à tout le monde, on peut quand même se poser une question : combien va coûter cette petite plaisanterie aux contribuables. C’est franchement désolant ce pays marche vraiment sur la têteSignaler Répondre
Dommage JMA !Signaler Répondre
2 bonnes raisons évidentes , 1 tu descends du train et tu es dans les bureaux,au lieu de prendre un taxi et 2 surtout aucune sécurité a Décines.Plus facile de mettre des patrouilles a la part dieu que de s attaquer au narcos et a la faune.Donc économie d un côté et plus facile a surveiller de l autre.Enfin si tout ce beau monde veut festoyer, ca sera plus facile .Signaler Répondre
J'ai cru un instant que l'austérité et la raison s'imposaient à tous. Manifestement je me suis trompé.Signaler Répondre
Voyons le bon côté des choses. Cette arrivée a la part dieu demandera une grande sécurité a la gare ...on pourra enfin prendre son train en toute sécurité..Signaler Répondre
COMMENT dépenser l'argent qu'on a pas.Signaler Répondre
Pas non plus envie de prendre une balle perdue et du pognon il y en a allons y !Signaler Répondre
comme les jeux sur patinoire seront à decines et non à lyon ,il a fallu donner un os à ronger à doucet :on lui concède donc l'administratif en guise de compensationSignaler Répondre
Arrêtez les frais, c'est pas vous qui payezSignaler Répondre
Siège + les 2000 salariés qui vont encore largement coûter aux contribuables. Mais on peut se le permettre on a pas de dettes et la situation budgétaire du pays n'a jamais été aussi radieuse...Signaler Répondre