JO 2030 : le comité d’organisation va quitter Décines pour s’installer à la Part-Dieu à Lyon

Le COJOP des Alpes françaises 2030 prépare son déménagement.

Installé depuis un an et demi à Décines, près du Groupama Stadium, le comité d’organisation va rejoindre le quartier de la Part-Dieu au début de l’année 2027.

Son futur siège sera installé dans l’immeuble Audessa, rue des Cuirassiers dans le 3e arrondissement de Lyon. Le bâtiment, d’une superficie de 17 000 m², se trouve à environ cinq minutes à pied de la gare.

Jusqu’à 2 200 salariés avant les Jeux

Ce déménagement doit permettre de réunir les différents services sur un même site et de répondre aux besoins croissants du comité en matière de sécurité, d’accessibilité et de logistique.

À l’approche des Jeux, les effectifs du COJOP pourraient atteindre jusqu’à 2 200 salariés. Les locaux actuellement occupés à Décines ne permettraient pas d’absorber cette montée en puissance.

Le quartier de la Part-Dieu a notamment été retenu pour sa desserte ferroviaire et sa proximité avec la gare TGV.

Le COJOP devrait rester dans ces nouveaux locaux pendant plus de trois ans, avec une occupation prévue au-delà de la fin des Jeux d’hiver 2030.