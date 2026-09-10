Alpes 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement son poste de président du COJOP

Le champion olympique 92 en ski de bosse n'a pas assisté au bureau exécutif qui s'est déroulé cet après-midi à Décines. Une Assemblée générale extraordinaire se tiendra lundi afin d'acter et d'organiser l'intérim, qui sera assuré par Vincent Roberti, le directeur général.
"Sa décision de quitter la présidence s’inscrit dans une transition choisie, organisée et assumée, dans l’intérêt du projet et de sa gouvernance. Elle traduit une volonté partagée avec les parties prenantes de permettre à l’organisation d’entrer rapidement dans cette nouvelle phase opérationnelle", indique le Cojop d’Alpes 2030 dans un communiqué.
Sur Linkedin, Edgar Grospiron s'est exprimé : "Après plusieurs mois de tension au niveau de la gouvernance, je tire la conclusion que les conditions ne sont plus réunies pour moi de continuer cette aventure".
Le COJOP dit "remercier Edgar Grospiron pour son engagement au service du projet Alpes 2030" : "En dix-neuf mois, le COJOP, sous sa présidence, a construit une identité avec des emblèmes inspirants, validé la carte des sites et le programme sportif, modélisé des Jeux plus sobres et conclu des partenariats importants. Edgar Grospiron a conduit une vision ambitieuse pour les Jeux d'Alpes 2030".
Ce dernier se verra conférer, en tant qu'ancien président, le titre de Membre fondateur.
Combien de prime pour qu'il la ferme ?Signaler Répondre
En réalité Grospiron s est retrouvé dans un monde politique et économique qu il ne connaissait absolument pas .Signaler Répondre
il faut nommer d'urgence une personnalité qui fait référence dans le monde de la glisse et qui est inclusif, afin de générer un engouement sur cet évènement.Signaler Répondre
Je propose madame Caroline Garcia, actuellement sans emploi pour remplir cette fonction!
Le slki de bosses peut provoquer des séquelles irrémédiables au cerveau, et les personnes deviennent invivable pour les autresSignaler Répondre
Le syndrone du bébé secoucé , idem
Il voulait la même paye que le champion de canoë de 2024 qui s'est bien gavé sauf que lui, il doit pas savoir nager aussi bien !Signaler Répondre
Quel cinéma, arretez tout.Signaler Répondre
Il y a d'autres urgences que les JO
J'espère qu'on aura encore le schtrumpf bleu et ses copines à la cérémonie d'ouverture !!!!Signaler Répondre
Il se passe quoi si le pays est officiellement déclaré en faillite d'ici 2030?Signaler Répondre
Les jeux continuent pour anesthésier la populasse pendant que les élites trinquent au champagne caviar dans de belles loges dorées ?
Il faudrait dire "Edgar Grospiron a officiellement été poussé vers la sortie"...Signaler Répondre
Plus personne ne pouvait le saquer il n'en faisait qu'à sa tête sans écouter personne, ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un de très très haut placé en France ;-)