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Alpes 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement son poste de président du COJOP

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Alpes 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement son poste de président du COJOP
Lyon Mag

Edgar Grospiron quitte officiellement son poste de président du comité d'organisation des Alpes 2030.

Le champion olympique 92 en ski de bosse n'a pas assisté au bureau exécutif qui s'est déroulé cet après-midi à Décines. Une Assemblée générale extraordinaire se tiendra lundi afin d'acter et d'organiser l'intérim, qui sera assuré par Vincent Roberti, le directeur général.

"Sa décision de quitter la présidence s’inscrit dans une transition choisie, organisée et assumée, dans l’intérêt du projet et de sa gouvernance. Elle traduit une volonté partagée avec les parties prenantes de permettre à l’organisation d’entrer rapidement dans cette nouvelle phase opérationnelle", indique le Cojop d’Alpes 2030 dans un communiqué.

Sur Linkedin, Edgar Grospiron s'est exprimé : "Après plusieurs mois de tension au niveau de la gouvernance, je tire la conclusion que les conditions ne sont plus réunies pour moi de continuer cette aventure".

Le COJOP dit "remercier Edgar Grospiron pour son engagement au service du projet Alpes 2030" : "En dix-neuf mois, le COJOP, sous sa présidence, a construit une identité avec des emblèmes inspirants, validé la carte des sites et le programme sportif, modélisé des Jeux plus sobres et conclu des partenariats importants. Edgar Grospiron a conduit une vision ambitieuse pour les Jeux d'Alpes 2030".

Ce dernier se verra conférer, en tant qu'ancien président, le titre de Membre fondateur.

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Edgar Grospiron

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Alpes 2030

7 commentaires
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Free Lyon le 10/09/2026 à 19:26

Combien de prime pour qu'il la ferme ?

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Catalan le 10/09/2026 à 19:23

En réalité Grospiron s est retrouvé dans un monde politique et économique qu il ne connaissait absolument pas .

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Libriste Sentdufion le 10/09/2026 à 19:23

il faut nommer d'urgence une personnalité qui fait référence dans le monde de la glisse et qui est inclusif, afin de générer un engouement sur cet évènement.
Je propose madame Caroline Garcia, actuellement sans emploi pour remplir cette fonction!

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Le ski de bosses peut provoquer des maladies professionnelles le 10/09/2026 à 19:22

Le slki de bosses peut provoquer des séquelles irrémédiables au cerveau, et les personnes deviennent invivable pour les autres
Le syndrone du bébé secoucé , idem

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Pognon le 10/09/2026 à 19:08

Il voulait la même paye que le champion de canoë de 2024 qui s'est bien gavé sauf que lui, il doit pas savoir nager aussi bien !

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Rlb le 10/09/2026 à 19:05

Quel cinéma, arretez tout.
Il y a d'autres urgences que les JO

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Joletrembleur le 10/09/2026 à 19:04

J'espère qu'on aura encore le schtrumpf bleu et ses copines à la cérémonie d'ouverture !!!!

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Titus69 le 10/09/2026 à 18:42

Il se passe quoi si le pays est officiellement déclaré en faillite d'ici 2030?

Les jeux continuent pour anesthésier la populasse pendant que les élites trinquent au champagne caviar dans de belles loges dorées ?

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Ex Précisions le 10/09/2026 à 18:33

Il faudrait dire "Edgar Grospiron a officiellement été poussé vers la sortie"...
Plus personne ne pouvait le saquer il n'en faisait qu'à sa tête sans écouter personne, ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un de très très haut placé en France ;-)

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