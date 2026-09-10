Alpes 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement son poste de président du COJOP

Le champion olympique 92 en ski de bosse n'a pas assisté au bureau exécutif qui s'est déroulé cet après-midi à Décines. Une Assemblée générale extraordinaire se tiendra lundi afin d'acter et d'organiser l'intérim, qui sera assuré par Vincent Roberti, le directeur général.

"Sa décision de quitter la présidence s’inscrit dans une transition choisie, organisée et assumée, dans l’intérêt du projet et de sa gouvernance. Elle traduit une volonté partagée avec les parties prenantes de permettre à l’organisation d’entrer rapidement dans cette nouvelle phase opérationnelle", indique le Cojop d’Alpes 2030 dans un communiqué.

Sur Linkedin, Edgar Grospiron s'est exprimé : "Après plusieurs mois de tension au niveau de la gouvernance, je tire la conclusion que les conditions ne sont plus réunies pour moi de continuer cette aventure".

Le COJOP dit "remercier Edgar Grospiron pour son engagement au service du projet Alpes 2030" : "En dix-neuf mois, le COJOP, sous sa présidence, a construit une identité avec des emblèmes inspirants, validé la carte des sites et le programme sportif, modélisé des Jeux plus sobres et conclu des partenariats importants. Edgar Grospiron a conduit une vision ambitieuse pour les Jeux d'Alpes 2030".

Ce dernier se verra conférer, en tant qu'ancien président, le titre de Membre fondateur.