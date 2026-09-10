Lyon : des lignes de tram perturbées par l’élagage d’arbres

Ce sont les lignes de tramway T2, T5 et T6 qui sont concernées par cet entretien entre le lundi 14 septembre et le jeudi 1er octobre à 21h. Ces opérations seront principalement réalisées en soirée et de nuit afin de limiter les impacts sur les déplacements.

Les raisons annoncées : garantir la sécurité, la fiabilité, le bon fonctionnement et la régularité du réseau TCL. Ces opérations permettent de préserver le passage des rames et de maintenir une distance suffisante entre les branches et les équipements électriques. Au total, près de 2 300 arbres sont aujourd’hui recensés le long des lignes, selon les chiffres de Sytral Mobilités.

Dans une démarche de maintenance préventive, ces tailles régulières visent ainsi à prévenir « les éventuelles chutes de branches sur les voies, les frottements de la végétation sur les rames en circulation et les dommages sur les équipements », détaille l’organisation.

Des interruptions à prévoir

Même si ces interventions seront concentrées le soir et coordonnées le plus possible avec d’autres opérations de maintenance, des adaptations temporaires de circulation sont à prévoir sur les lignes T2, T5 et T6. La circulation doit donc être temporairement interrompue afin de permettre aux équipes de travailler en toute sécurité.

La ligne T2 reliant Hôtel de Région Montrochet à Saint-Priest Bel Air sera la principale touchée. Voici les perturbations à prévoir :

• Le 14 septembre à partir de 21h30, la ligne T2 circule uniquement de Hôtel de Région Montrochet à Jet d’eau – M. France.

• Du 15 au 17 septembre à partir de 21h30, ce sera de Hôtel de Région Montrochet à Grange Blanche.

• Les 23 et 24 septembre à partir de 21h15, elle circulera de Hôtel de Région Montrochet à Bron Hôtel de Ville.

• Du 30 septembre au 1er octobre à partir de 20h40, ce sera de Grange Blanche à Saint-Priest.

Concernant la ligne T5 reliant Grange Blanche à Eurexpo, du 14 au 17 septembre et les 23 et 24 septembre, elle ne circulera plus à partir de 21h05. Enfin, la ligne T6, circulant entre la Doua-Gaston Berger et Debourg, sera seulement perturbée le lundi 14 septembre. A partir de 20h40, seuls les arrêts entre la Doua-Gaston Berger et Hôpitaux Est-Pinel seront desservis.

Pour répondre aux manques de transport, deux bus relais sont mis en place sur les trajets du T2 et du T6.