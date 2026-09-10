"Zombie Land" à Lyon : vaste opération de police à Gerland, deux équipes de dealers interpellées

Depuis mercredi 9 septembre, une importante opération mobilisant des effectifs de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et des CRS est menée dans le quartier, notamment à la Cité Jardin.

Selon les informations obtenues auprès d’une source sécuritaire, deux équipes de dealers ont été interpellées au cours de la première journée d’intervention. Au total, cinq personnes ont été arrêtées : des vendeurs et ravitailleurs présumés ainsi qu’un acheteur.

Une opération qui se poursuit

L’intervention ne s’arrête pas à ces premières interpellations. Les opérations policières se poursuivent ce jeudi 10 septembre dans le secteur. Un bilan plus complet doit être établi dans les prochains jours.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement surveillé à Gerland. Ces derniers mois, la Cité Jardin concentre notamment l’attention des forces de l’ordre en matière de trafic et de consommation de stupéfiants.

Selon plusieurs sources sécuritaires citées ces derniers mois, le démantèlement de points de deal dans d’autres secteurs de l’agglomération, notamment à Villeurbanne et Vénissieux, aurait participé au déplacement d’une partie des trafics et des consommateurs vers Gerland.

Gerland sous surveillance

Plus largement, cette opération intervient dans un quartier de Gerland où le paysage s’est dégradé ces derniers mois, en particulier autour de la Cité Jardin et de Debourg. Consommation de drogues dures dans l’espace public, seringues abandonnées, trafics ou encore présence de consommateurs dans les parcs et les rues : autant de phénomènes devenus plus visibles et qui alimentent l’inquiétude des riverains.

Une situation sur laquelle la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, avait réagi dans nos colonnes, reconnaissant notamment une hausse du nombre de consommateurs de drogues. L’élue avait également évoqué l’expression particulièrement marquante de "Zombie Land", utilisée par de nombreux riverains pour décrire la situation dans le quartier.

À la Cité Jardin, les forces de l’ordre multiplient déjà les interventions depuis plusieurs mois. Les opérations coordonnées qui y ont été conduites se sont accompagnées, selon les données communiquées par les services de l’État, d’une baisse de 22 % des faits constatés depuis le début de l'année par rapport à 2025.

La nouvelle opération lancée mercredi doit donc encore se poursuivre. Son bilan aidera à mesurer l’ampleur des saisies et des interpellations réalisées au cours de cette mobilisation.