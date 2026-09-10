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"Zombie Land" à Lyon : vaste opération de police à Gerland, deux équipes de dealers interpellées

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"Zombie Land" à Lyon : vaste opération de police à Gerland, deux équipes de dealers interpellées
"Zombie Land" à Lyon : vaste opération de police à Gerland, deux équipes de dealers interpellées - LyonMag

La pression policière s'accentue à Gerland.

Depuis mercredi 9 septembre, une importante opération mobilisant des effectifs de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et des CRS est menée dans le quartier, notamment à la Cité Jardin.

Selon les informations obtenues auprès d’une source sécuritaire, deux équipes de dealers ont été interpellées au cours de la première journée d’intervention. Au total, cinq personnes ont été arrêtées : des vendeurs et ravitailleurs présumés ainsi qu’un acheteur.

Une opération qui se poursuit

L’intervention ne s’arrête pas à ces premières interpellations. Les opérations policières se poursuivent ce jeudi 10 septembre dans le secteur. Un bilan plus complet doit être établi dans les prochains jours.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement surveillé à Gerland. Ces derniers mois, la Cité Jardin concentre notamment l’attention des forces de l’ordre en matière de trafic et de consommation de stupéfiants.

Selon plusieurs sources sécuritaires citées ces derniers mois, le démantèlement de points de deal dans d’autres secteurs de l’agglomération, notamment à Villeurbanne et Vénissieux, aurait participé au déplacement d’une partie des trafics et des consommateurs vers Gerland.

Gerland sous surveillance

Plus largement, cette opération intervient dans un quartier de Gerland où le paysage s’est dégradé ces derniers mois, en particulier autour de la Cité Jardin et de Debourg. Consommation de drogues dures dans l’espace public, seringues abandonnées, trafics ou encore présence de consommateurs dans les parcs et les rues : autant de phénomènes devenus plus visibles et qui alimentent l’inquiétude des riverains.

Une situation sur laquelle la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, avait réagi dans nos colonnes, reconnaissant notamment une hausse du nombre de consommateurs de drogues. L’élue avait également évoqué l’expression particulièrement marquante de "Zombie Land", utilisée par de nombreux riverains pour décrire la situation dans le quartier.

À la Cité Jardin, les forces de l’ordre multiplient déjà les interventions depuis plusieurs mois. Les opérations coordonnées qui y ont été conduites se sont accompagnées, selon les données communiquées par les services de l’État, d’une baisse de 22 % des faits constatés depuis le début de l'année par rapport à 2025.

La nouvelle opération lancée mercredi doit donc encore se poursuivre. Son bilan aidera à mesurer l’ampleur des saisies et des interpellations réalisées au cours de cette mobilisation.

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gerland

trafic

16 commentaires
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boB le 10/09/2026 à 14:18

Mais il n'y a pas que gerland, c'est tout le 7èm arrondissement ! Merci madame la maire incompétente !

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Hino le 10/09/2026 à 14:12

Le comble pour un dealer c’est de jouer la montre.

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C’est drôle qd mm le 10/09/2026 à 14:10

Et on nous a interdit de voir les résultats des tests anti drogue du gouvernement…. Ce qui veut tout dire. Ceux qui ns dirigent en ont plein le nez et donnent des leçons. Elle est belle la France.

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Ex Précisions le 10/09/2026 à 13:42

Zombie Land dit celle qui a la trouille de se balader dans son quartier...

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ah bon le 10/09/2026 à 13:31

Mais que deux équipes ? ? ? ?

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En interdisant les trottinettes électriques le 10/09/2026 à 13:27
Obsdu9 a écrit le 10/09/2026 à 11h51

Une situation qui rappelle celle vécue au Tonkin il y a quelques temps... Il est difficile de se débarrasser de ces "métastases" qui se déplacent, mais ne disparaissent pas pour autant ! merci aux forces de l'ordre qui font leur possible.

Un premier petit pas irait dans le bon sens de la sécurité

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Parfaitement le 10/09/2026 à 13:26
oksour a écrit le 10/09/2026 à 12h37

C'est vrai que les droitardés vont sauver le monde.

Nous allons reconstruire les PAYS

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Bacha1830 le 10/09/2026 à 13:25
Arthur a écrit le 10/09/2026 à 11h43

Le gauchisme finit par infecter toutes les civilisations.
Nous arrivons au stade terminal.

Ça se defonce autant à droite qu’à gauche même plus à droite question chemsex et coke

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Fuir ou périr...... le 10/09/2026 à 12:51
Investir a lyon a écrit le 10/09/2026 à 12h16

Je suis chef d’entreprise
Cad un nuisible
Encadrement des loyers
Insécurité
Élues complètement hors sol car souvent fonctionnaires ou ONG !
J’arrête le désastre
Je brade mes investissements immobiliers qui ont un rendement inférieur à 2%
Je déménage mes entreprises ailleurs !!!
Vous avez réélu EELV = ne vous plaignez pas

Comme vous, je vais quitter Lyon et emmener ma richesse ailleurs ...ou vont ils prendre leur pognon pour le donner et se le partager 🤣🤣🤣?

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On subit....pour le moment..... le 10/09/2026 à 12:48
Croix Rousse ? a écrit le 10/09/2026 à 12h18

A la Croix Rousse ?
Vous êtes sur ?
Donc ils vont expérimenter ce qu'ils prônent a corps et a cris ....
Le vivre ensemble

A la croix rousse, il reste des vrais lyonnais, des anciens qui connaissent et aiment leur ville .
Ils font partie de la moitié qui n a pas vote pour les bobos antisémites, et ils subissent.....ainsi est la démocratie....en 2027, on sera nombreux pour éviter que cette gangrène ne devienne nationale, tranquille, a la lyonnaise ...

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UN grand ménage pour Lyon SVP... le 10/09/2026 à 12:42
camera allumer a écrit le 10/09/2026 à 12h21

il faut laisser les caméras piétonnes allumer et éviter que Lyon devienne Carcassonne

Si Lyon pouvait encore éviter de devenir Paris, Grenoble, Baghdad, Ceuta, Caracas avant le ménage, on serait content🤣🤣🤣

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oksour le 10/09/2026 à 12:37
Arthur a écrit le 10/09/2026 à 11h43

Le gauchisme finit par infecter toutes les civilisations.
Nous arrivons au stade terminal.

C'est vrai que les droitardés vont sauver le monde.

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camera allumer le 10/09/2026 à 12:21

il faut laisser les caméras piétonnes allumer et éviter que Lyon devienne Carcassonne

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Croix Rousse ? le 10/09/2026 à 12:18
Lyin croix rousse.... a écrit le 10/09/2026 à 11h19

Merci aux forces de l ordre, mais vu que ces voyous de déplacent pour échapper aux contrôles, je crains leur venue a la croix rousse, seul arrondissement sans caméras et qui va accueillir la centaine de migrants des Chartreux.....La colline du crack bientôt a Lyon.
Merci les bobos LFIstes .....

A la Croix Rousse ?
Vous êtes sur ?
Donc ils vont expérimenter ce qu'ils prônent a corps et a cris ....
Le vivre ensemble

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Investir a lyon le 10/09/2026 à 12:16

Je suis chef d’entreprise
Cad un nuisible
Encadrement des loyers
Insécurité
Élues complètement hors sol car souvent fonctionnaires ou ONG !
J’arrête le désastre
Je brade mes investissements immobiliers qui ont un rendement inférieur à 2%
Je déménage mes entreprises ailleurs !!!
Vous avez réélu EELV = ne vous plaignez pas

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cocke en stock ! le 10/09/2026 à 12:01

Les con.sommateurs.trice sont les premières cibles et victimes des réseaux mafieux, participant ainsi à leur violence !

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Obsdu9 le 10/09/2026 à 11:51

Une situation qui rappelle celle vécue au Tonkin il y a quelques temps... Il est difficile de se débarrasser de ces "métastases" qui se déplacent, mais ne disparaissent pas pour autant ! merci aux forces de l'ordre qui font leur possible.

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Arthur le 10/09/2026 à 11:43

Le gauchisme finit par infecter toutes les civilisations.
Nous arrivons au stade terminal.

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Lyin croix rousse.... le 10/09/2026 à 11:19

Merci aux forces de l ordre, mais vu que ces voyous de déplacent pour échapper aux contrôles, je crains leur venue a la croix rousse, seul arrondissement sans caméras et qui va accueillir la centaine de migrants des Chartreux.....La colline du crack bientôt a Lyon.
Merci les bobos LFIstes .....

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