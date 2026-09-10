"Zombie Land" à Lyon : vaste opération de police à Gerland, deux équipes de dealers interpellées

Depuis mercredi 9 septembre, une importante opération mobilisant des effectifs de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et des CRS est menée dans le quartier, notamment à la Cité Jardin.
Selon les informations obtenues auprès d’une source sécuritaire, deux équipes de dealers ont été interpellées au cours de la première journée d’intervention. Au total, cinq personnes ont été arrêtées : des vendeurs et ravitailleurs présumés ainsi qu’un acheteur.
Une opération qui se poursuit
L’intervention ne s’arrête pas à ces premières interpellations. Les opérations policières se poursuivent ce jeudi 10 septembre dans le secteur. Un bilan plus complet doit être établi dans les prochains jours.
Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement surveillé à Gerland. Ces derniers mois, la Cité Jardin concentre notamment l’attention des forces de l’ordre en matière de trafic et de consommation de stupéfiants.
Selon plusieurs sources sécuritaires citées ces derniers mois, le démantèlement de points de deal dans d’autres secteurs de l’agglomération, notamment à Villeurbanne et Vénissieux, aurait participé au déplacement d’une partie des trafics et des consommateurs vers Gerland.
Gerland sous surveillance
Plus largement, cette opération intervient dans un quartier de Gerland où le paysage s’est dégradé ces derniers mois, en particulier autour de la Cité Jardin et de Debourg. Consommation de drogues dures dans l’espace public, seringues abandonnées, trafics ou encore présence de consommateurs dans les parcs et les rues : autant de phénomènes devenus plus visibles et qui alimentent l’inquiétude des riverains.
Une situation sur laquelle la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, avait réagi dans nos colonnes, reconnaissant notamment une hausse du nombre de consommateurs de drogues. L’élue avait également évoqué l’expression particulièrement marquante de "Zombie Land", utilisée par de nombreux riverains pour décrire la situation dans le quartier.
À la Cité Jardin, les forces de l’ordre multiplient déjà les interventions depuis plusieurs mois. Les opérations coordonnées qui y ont été conduites se sont accompagnées, selon les données communiquées par les services de l’État, d’une baisse de 22 % des faits constatés depuis le début de l'année par rapport à 2025.
La nouvelle opération lancée mercredi doit donc encore se poursuivre. Son bilan aidera à mesurer l’ampleur des saisies et des interpellations réalisées au cours de cette mobilisation.
Mais il n'y a pas que gerland, c'est tout le 7èm arrondissement ! Merci madame la maire incompétente !Signaler Répondre
Le comble pour un dealer c’est de jouer la montre.Signaler Répondre
Et on nous a interdit de voir les résultats des tests anti drogue du gouvernement…. Ce qui veut tout dire. Ceux qui ns dirigent en ont plein le nez et donnent des leçons. Elle est belle la France.Signaler Répondre
Zombie Land dit celle qui a la trouille de se balader dans son quartier...Signaler Répondre
Mais que deux équipes ? ? ? ?Signaler Répondre
Un premier petit pas irait dans le bon sens de la sécuritéSignaler Répondre
Nous allons reconstruire les PAYSSignaler Répondre
Ça se defonce autant à droite qu’à gauche même plus à droite question chemsex et cokeSignaler Répondre
Comme vous, je vais quitter Lyon et emmener ma richesse ailleurs ...ou vont ils prendre leur pognon pour le donner et se le partager 🤣🤣🤣?Signaler Répondre
A la croix rousse, il reste des vrais lyonnais, des anciens qui connaissent et aiment leur ville .Signaler Répondre
Ils font partie de la moitié qui n a pas vote pour les bobos antisémites, et ils subissent.....ainsi est la démocratie....en 2027, on sera nombreux pour éviter que cette gangrène ne devienne nationale, tranquille, a la lyonnaise ...
Si Lyon pouvait encore éviter de devenir Paris, Grenoble, Baghdad, Ceuta, Caracas avant le ménage, on serait content🤣🤣🤣Signaler Répondre
C'est vrai que les droitardés vont sauver le monde.Signaler Répondre
il faut laisser les caméras piétonnes allumer et éviter que Lyon devienne CarcassonneSignaler Répondre
A la Croix Rousse ?Signaler Répondre
Vous êtes sur ?
Donc ils vont expérimenter ce qu'ils prônent a corps et a cris ....
Le vivre ensemble
Je suis chef d’entrepriseSignaler Répondre
Cad un nuisible
Encadrement des loyers
Insécurité
Élues complètement hors sol car souvent fonctionnaires ou ONG !
J’arrête le désastre
Je brade mes investissements immobiliers qui ont un rendement inférieur à 2%
Je déménage mes entreprises ailleurs !!!
Vous avez réélu EELV = ne vous plaignez pas
Les con.sommateurs.trice sont les premières cibles et victimes des réseaux mafieux, participant ainsi à leur violence !Signaler Répondre
Une situation qui rappelle celle vécue au Tonkin il y a quelques temps... Il est difficile de se débarrasser de ces "métastases" qui se déplacent, mais ne disparaissent pas pour autant ! merci aux forces de l'ordre qui font leur possible.Signaler Répondre
Le gauchisme finit par infecter toutes les civilisations.Signaler Répondre
Nous arrivons au stade terminal.
Merci aux forces de l ordre, mais vu que ces voyous de déplacent pour échapper aux contrôles, je crains leur venue a la croix rousse, seul arrondissement sans caméras et qui va accueillir la centaine de migrants des Chartreux.....La colline du crack bientôt a Lyon.Signaler Répondre
Merci les bobos LFIstes .....