Transports

Reprise du trafic sur la ligne B du métro : que s'est-il passé ? (MàJ)

Reprise du trafic sur la ligne B du métro : que s'est-il passé ? (MàJ)
Photo d'illustration - LyonMag

Une fin de semaine qui commence mal.

Mise à jour 9h15 : La circulation a repris sur la ligne B du métro mais la trafic reste irrégulier.

Attention si vous avez prévu de prendre la ligne B du métro ce vendredi matin. Elle ne circule plus depuis 5h01 en raison, selon les TCL, d’un défaut du pilotage automatique.

La reprise de la circulation est estimée à 10h15. Des bus relais ont été mis en place. Ils desservent les stations de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud à Part-Dieu.

"Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indiquent les TCL.

Tags :

metro B

trafic

arrêt

12 commentaires
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Transports en commun, sécurité dans Lyon... le 10/04/2026 à 11:52

Même résultat : la gestion par les Ecologistes a fait empirer les choses.

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johnny le 10/04/2026 à 11:10

Début de semaine panne fin de semaine panne ascenseur escalator en panne grève de partout magnifique ^^

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Panda le 10/04/2026 à 10:31

Lyon, pays de guignol, avec les verts cette bande d'incapables en représente plus d'un ! Prenez les transports en commun....pas une semaine où tout fonctionne et en plus ils se sont permis d'augmenter les tarifs. Une honte.

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saco697 le 10/04/2026 à 09:17

les VERTS avaient promis qu’avec les parisiens de la RATP aux commandes du métro de Lyon tout irait bien …comme toujours avec les VERTS c est le désastre en fait juste une magouillle de Doucet le parisien pour faire remonter la régent des lyonnais vers ses copains de la mairie de Paris ..

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Jacques20 le 10/04/2026 à 08:27
Calahann a écrit le 10/04/2026 à 06h41

- Pas de ligne B ce matin, ce qui est vraiment récurent ;
- Pas non plus de Pont à cause d'une cicatrice d'1 millilitre sur une surface bétonné ;
- Grève SNCF sur Lugdunum là maintenant ;
- Aéroport Saint-Ex... toujours en retard....

C'est quoi se délire côté déplacement et mobilité en ce moment ???

En ce moment ? Mais ça n'a jamais arrêté, quasi en permanence du temps du règne de tes copains de gauche.

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sarrash3 le 10/04/2026 à 08:22

Bruno Bernard se venge t il en sabotant le métro b ?

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mirou69 le 10/04/2026 à 08:22

Super héritage du Sytral sauce Bernard

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Calahann le 10/04/2026 à 07:48

" Bref ,tout va va pour le mieux à la RATP " 🙂
Normal, RATP veut dire simplement :
Rentre Avec Tes Pieds 😭😭😭

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koom le 10/04/2026 à 07:33

Bizarre pour la ligne B ,elle n'est jamais en panne,tout comme les trams, bus,funiculaires ...Bref ,tout va va pour le mieux à la RATP

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Calahann le 10/04/2026 à 07:05
deplacement et a écrit le 10/04/2026 à 06h53

IMmobilite...

Exactement bien dit .
+1

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deplacement et le 10/04/2026 à 06:53
Calahann a écrit le 10/04/2026 à 06h41

- Pas de ligne B ce matin, ce qui est vraiment récurent ;
- Pas non plus de Pont à cause d'une cicatrice d'1 millilitre sur une surface bétonné ;
- Grève SNCF sur Lugdunum là maintenant ;
- Aéroport Saint-Ex... toujours en retard....

C'est quoi se délire côté déplacement et mobilité en ce moment ???

IMmobilite...

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Calahann le 10/04/2026 à 06:41

- Pas de ligne B ce matin, ce qui est vraiment récurent ;
- Pas non plus de Pont à cause d'une cicatrice d'1 millilitre sur une surface bétonné ;
- Grève SNCF sur Lugdunum là maintenant ;
- Aéroport Saint-Ex... toujours en retard....

C'est quoi se délire côté déplacement et mobilité en ce moment ???

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