Mise à jour 9h15 : La circulation a repris sur la ligne B du métro mais la trafic reste irrégulier.

Attention si vous avez prévu de prendre la ligne B du métro ce vendredi matin. Elle ne circule plus depuis 5h01 en raison, selon les TCL, d’un défaut du pilotage automatique.

La reprise de la circulation est estimée à 10h15. Des bus relais ont été mis en place. Ils desservent les stations de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud à Part-Dieu.

"Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indiquent les TCL.