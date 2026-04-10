Mise à jour 9h15 : La circulation a repris sur la ligne B du métro mais la trafic reste irrégulier.
Attention si vous avez prévu de prendre la ligne B du métro ce vendredi matin. Elle ne circule plus depuis 5h01 en raison, selon les TCL, d’un défaut du pilotage automatique.
La reprise de la circulation est estimée à 10h15. Des bus relais ont été mis en place. Ils desservent les stations de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud à Part-Dieu.
"Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indiquent les TCL.
Même résultat : la gestion par les Ecologistes a fait empirer les choses.Signaler Répondre
Début de semaine panne fin de semaine panne ascenseur escalator en panne grève de partout magnifique ^^Signaler Répondre
Lyon, pays de guignol, avec les verts cette bande d'incapables en représente plus d'un ! Prenez les transports en commun....pas une semaine où tout fonctionne et en plus ils se sont permis d'augmenter les tarifs. Une honte.Signaler Répondre
les VERTS avaient promis qu’avec les parisiens de la RATP aux commandes du métro de Lyon tout irait bien …comme toujours avec les VERTS c est le désastre en fait juste une magouillle de Doucet le parisien pour faire remonter la régent des lyonnais vers ses copains de la mairie de Paris ..Signaler Répondre
En ce moment ? Mais ça n'a jamais arrêté, quasi en permanence du temps du règne de tes copains de gauche.Signaler Répondre
Bruno Bernard se venge t il en sabotant le métro b ?Signaler Répondre
Super héritage du Sytral sauce BernardSignaler Répondre
" Bref ,tout va va pour le mieux à la RATP " 🙂Signaler Répondre
Normal, RATP veut dire simplement :
Rentre Avec Tes Pieds 😭😭😭
Bizarre pour la ligne B ,elle n'est jamais en panne,tout comme les trams, bus,funiculaires ...Bref ,tout va va pour le mieux à la RATPSignaler Répondre
Exactement bien dit .Signaler Répondre
+1
IMmobilite...Signaler Répondre
- Pas de ligne B ce matin, ce qui est vraiment récurent ;Signaler Répondre
- Pas non plus de Pont à cause d'une cicatrice d'1 millilitre sur une surface bétonné ;
- Grève SNCF sur Lugdunum là maintenant ;
- Aéroport Saint-Ex... toujours en retard....
C'est quoi se délire côté déplacement et mobilité en ce moment ???