Galère pour les usagers lyonnais : le métro B touché par un incident technique

Mise à jour à 15h05 : le trafic a repris progressivement sur la ligne D

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La circulation du métro B à Lyon est partiellement interrompue ce lundi 16 mars depuis 13h22, annoncent les TCL. En cause : "un incident technique sur une rame."

Conséquence, la ligne ne fonctionne plus normalement sur une large partie de son tracé. Les rames circulent uniquement entre les stations St-Genis-Laval Hôpital Sud et Stade de Gerland — Le LOU.

Plus au nord, les stations comprises entre Charpennes Charles Hernu et Debourg ne sont plus desservies, précise le réseau de transports lyonnais.

Des bus relais déployés

Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet, une flotte de bus relais a été mise en place. Ces véhicules assurent une liaison entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Stade de Gerland – Le LOU.

Selon les TCL, "des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements" durant cette interruption.

La reprise normale du trafic est estimée aux alentours de 15h30, toujours d’après le réseau de transport.

Les équipes des TCL indiquent rester mobilisées avec les équipes techniques afin de rétablir "un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", tout en présentant leurs excuses pour les désagréments occasionnés aux usagers.