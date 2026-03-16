Galère pour les usagers lyonnais : le métro B touché par un incident technique

Mise à jour à 15h05 : le trafic a repris progressivement sur la ligne D
Article initial :
La circulation du métro B à Lyon est partiellement interrompue ce lundi 16 mars depuis 13h22, annoncent les TCL. En cause : "un incident technique sur une rame."
Conséquence, la ligne ne fonctionne plus normalement sur une large partie de son tracé. Les rames circulent uniquement entre les stations St-Genis-Laval Hôpital Sud et Stade de Gerland — Le LOU.
Plus au nord, les stations comprises entre Charpennes Charles Hernu et Debourg ne sont plus desservies, précise le réseau de transports lyonnais.
Des bus relais déployés
Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet, une flotte de bus relais a été mise en place. Ces véhicules assurent une liaison entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Stade de Gerland – Le LOU.
Selon les TCL, "des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements" durant cette interruption.
La reprise normale du trafic est estimée aux alentours de 15h30, toujours d’après le réseau de transport.
Les équipes des TCL indiquent rester mobilisées avec les équipes techniques afin de rétablir "un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", tout en présentant leurs excuses pour les désagréments occasionnés aux usagers.
🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Les deux pantins Doucet Bernard feraient mieux de s'occuper du metro.!!!!Signaler Répondre
Remarquez vu leur tête de con aux deux il est difficile de bien gérer la ville !!!!
visiblement le choix des écologistes d envoyer les bénéfices des TCL à Paris chez les copains du parisien Doucet n apportent que des problèmes aux lyonnais … inadmissible que dans une metropole qui se dit écologiste les transports publics soient si défaillants .. dans le monde entier la priorité des mouvement écologistes c est le transport public sauf à Lyon … où l argent va aux associations copines du maireSignaler Répondre
Il faut quand même avouer qu'il y a un gros problème de transport en commun depuis EELV..Signaler Répondre
Bienvenu dans le vrai monde mon petit, tu vas peut-être finir par comprendre que tout le monde ne pense pas comme toi. C’est dingue, non ?Signaler Répondre
Tu me fais penser aux gauchos de Perpignan ou Fréjus qui pleurnichent comme toi, mais pour la raison inverse.
En tout cas les écologistes ont déglingué les transports en commun au profil de leurs bicylcettes (qui n'est pas du transport en commun et qui n'a rien à faire sur l'appli TCL mal foutue elle aussi!)Signaler Répondre
Et il y en a qui souhaitent encore continuer avec non Bernard....et en s'alliant avec LFI en plus 🤦🤦Signaler Répondre