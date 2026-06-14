Premier bilan : ce que la nouvelle loi narcotrafic a changé dans le Rhône en un an

Un an jour pour jour après le vote de la loi narcotrafic du 13 juin 2025, l'État met en avant les premiers résultats obtenus dans le Rhône grâce à ce nouvel arsenal juridique.

Dans un message publié ce samedi sur X, la préfecture du Rhône a dressé un bilan des mesures administratives prises depuis l'entrée en vigueur du texte. "Grâce aux mesures contenues dans la loi du 13 juin 2025", indique l'État, "218 interdictions de paraître, 9 fermetures de commerces et 29 expulsions locatives" ont été prononcées par le préfet du Rhône.

Des outils qui permettent aux autorités d'agir plus rapidement contre les personnes soupçonnées d'être impliquées dans les trafics de stupéfiants ou de participer à leur environnement. Des mesures qui étaient jusqu'alors plus complexes à mettre en œuvre.

Une métropole particulièrement touchée par le narcotrafic

Ce bilan intervient dans un contexte de forte pression liée au narcotrafic dans la métropole de Lyon. Depuis plusieurs mois, les épisodes de violences, d'intimidations et de règlements de comptes se multiplient sur fond de rivalités entre réseaux criminels.

À son arrivée dans le Rhône, le nouveau préfet Étienne Guyot avait d'ailleurs fait de cette lutte une priorité. Le jour même de sa prise de fonctions, une fusillade ainsi qu'un incendie de porte d'appartement, communément appelé "paillassonnage", avaient été recensés dans l'agglomération.

Quelques jours plus tard, le 19 mai, l'État lançait une vaste opération de contrôle mobilisant plus de 1 000 policiers et gendarmes dans plusieurs secteurs sensibles de la métropole lyonnaise et du département.

Selon le dernier bilan provisoire communiqué à l'issue de cette opération, 93 personnes avaient été interpellées. Les forces de l'ordre avaient également saisi 106 kilos de stupéfiants ainsi que sept armes, dont trois armes longues.