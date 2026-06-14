Premier bilan : ce que la nouvelle loi narcotrafic a changé dans le Rhône en un an

Un an jour pour jour après le vote de la loi narcotrafic du 13 juin 2025, l'État met en avant les premiers résultats obtenus dans le Rhône grâce à ce nouvel arsenal juridique.
Dans un message publié ce samedi sur X, la préfecture du Rhône a dressé un bilan des mesures administratives prises depuis l'entrée en vigueur du texte. "Grâce aux mesures contenues dans la loi du 13 juin 2025", indique l'État, "218 interdictions de paraître, 9 fermetures de commerces et 29 expulsions locatives" ont été prononcées par le préfet du Rhône.
Des outils qui permettent aux autorités d'agir plus rapidement contre les personnes soupçonnées d'être impliquées dans les trafics de stupéfiants ou de participer à leur environnement. Des mesures qui étaient jusqu'alors plus complexes à mettre en œuvre.
Une métropole particulièrement touchée par le narcotrafic
Ce bilan intervient dans un contexte de forte pression liée au narcotrafic dans la métropole de Lyon. Depuis plusieurs mois, les épisodes de violences, d'intimidations et de règlements de comptes se multiplient sur fond de rivalités entre réseaux criminels.
À son arrivée dans le Rhône, le nouveau préfet Étienne Guyot avait d'ailleurs fait de cette lutte une priorité. Le jour même de sa prise de fonctions, une fusillade ainsi qu'un incendie de porte d'appartement, communément appelé "paillassonnage", avaient été recensés dans l'agglomération.
Quelques jours plus tard, le 19 mai, l'État lançait une vaste opération de contrôle mobilisant plus de 1 000 policiers et gendarmes dans plusieurs secteurs sensibles de la métropole lyonnaise et du département.
Selon le dernier bilan provisoire communiqué à l'issue de cette opération, 93 personnes avaient été interpellées. Les forces de l'ordre avaient également saisi 106 kilos de stupéfiants ainsi que sept armes, dont trois armes longues.
#ContreLeNarcotrafic | L’État poursuit sa mobilisation pour sortir du piège du narcotrafic. Grâce aux mesures contenues dans la loi du 13 juin 2025, ce sont : 218 interdictions de paraître, 9 fermetures de commerces et 29 expulsions locatives qui ont été prononcées par le préfet… pic.twitter.com/YCzFiVee2a— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 13, 2026
Si tu étais moins con et plus intelligent tu serais déjà que la France et le premier pays consommateur de drogue de l’Union européenne !! Si tu arrives à arrêter la drogue pourquoi ne pas donner la solution aux politiques ? Pauvre langue de truie !Signaler Répondre
Moi non plus mais je sui plus intelligent 🧠 que toi cervelle d’âne au QI à 2 neurones, une pour manger une pour déféquer !Signaler Répondre
Les gens comme toi sont si naïf et crédules qu’il en sont très cons !
Aux États Unis , il y’a d la drogue partout malgré les peine de prison à 3 chiffres, les prisons disciplinaires, les prisons privées , la peine de mort 💀 dans beaucoup d’états, la police quia le droit de tuer , bref , personne a la solution ! Juste pour dire que Le monde a toujours été cruel et barbare et que les bisounours de ton espèce seront toujours de la viande 🥩 pour la Bête .
PAS de consommateur = PAS de trafic.Signaler Répondre
Je ne consomme rien, je n'enrichis PERSONNE, et il n'y a donc PERSONNE à corrompre. Toi piger ?
218 interdictions de paraître ??? Donc 210 qui s'en battent les c... et font ce qu'ils ont toujours fait, comme bon leur chante.Signaler Répondre
Avec un peu plus de volonté et de moyens et en pénalisant les consommateurs ! pas de drogués ! pas de trafics !Signaler Répondre
Exact. Les mafias sont au sein de l’Union européenne qu’elles ont infiltrées depuis le début de BRUXELLES où ils dirigent un peu partout en silence et dans la plus grande discrétion leur business.Signaler Répondre
Le QATAR n’a eut aucun Mal à organiser la dernière coupe du monde en déversant des montagnes de dollars 💵 en liquide aux fonctionnaires de Bruxelles qui étaient les organisateurs décideurs du Pays tiré au sort entre plusieurs nations. L’argent achète le monde et ce qu’il y’a dedans !
Ne pas oublier que a lyon on est dans la nouvelle France facon tasty crousty, quentin debranque, nakarunma. Il faut alleer a la campagne pour voir la france éternelle avec les resto routier, les chasseurs, les vrais chanteurs comme patrick bruel et la gastronomie.Signaler Répondre
Rien ni personne ne pourra MALHEUREUSEMENT arrêter le trafic de drogue ! Il y’a tellement de milliards en jeux , de consommateurs en France 🇫🇷, et de Ripoux dans les Brigades stupéfiants et criminelles avec l’argent qui achète les plus hauts fonctionnaires au sommet de l’Etat.Signaler Répondre
Aucun point de deal a signaler rue grenette pour ma partSignaler Répondre
à villeurbanne,déjà,il y a des coins de deals connus.Mais comme la police intervient,les bandes se déplacent et se dispatchent.En promenant mon chien dans mon quartier,je vois une voiture sortir d'une ruelle,un piéton rejoint le véhicule et en deux secondes,le conducteur place discrètement un billet dans la main du piéton qui lui refile la came.Ce sont des gars qui ont au moins trente ans ,au moins.Trois rues plus loin,un guetteur regarde son portable,assis sur une borne,la trentaine aussi,et fait semblant de rien.J'ai aussi trouvé un couteau planqué dans un fourré,au milieu des herbes,là où se retrouvent les jeunes.Je l'ai flanqué à la poubelle.Signaler Répondre
A Villeurbanne le point de deals situé devant l'école de musique ou la police est intervenu un vendredi en embarquant des individus ,Signaler Répondre
et le lundi ce point de deals était de nouveau en activité ? ? les effets d'annonce ça suffit !