Lyon : importante fuite d’eau au palais de justice, les pompiers mobilisés depuis l’aube

Week-end + période estivale = sinistre de plus grande ampleur pour la justice.

Une partie du palais de justice de Lyon s’est retrouvée sous les eaux ce dimanche matin.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés dès 6 heures dans le bâtiment de la rue Servient, à la Part-Dieu, après la découverte d’une fuite importante dont l’origine reste pour l’instant inconnue.

Au moins une vingtaine de soldats du feu ont été engagés, avec notamment des véhicules spécialisés dans l’assèchement de locaux inondés.

De l’eau du 4e étage jusqu’au sous-sol

L’ampleur exacte des dommages reste encore à déterminer, mais l’eau aurait circulé sur plusieurs niveaux du palais de justice, depuis le 4e étage jusqu’au premier sous-sol selon le Progrès.

Les opérations de pompage se poursuivent ce dimanche.

Il reste désormais à déterminer l’origine de la fuite et si celle-ci aura des conséquences sur le fonctionnement des audiences dans les prochains jours.