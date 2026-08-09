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Rhône : un homme porté disparu depuis mai retrouvé mort dans un bois

Rhône : un homme porté disparu depuis mai retrouvé mort dans un bois

Le corps d’un homme a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Julien-sur-Bibost, dans l’Ouest lyonnais. Le quinquagénaire faisait l’objet de recherches depuis sa disparition signalée par sa famille au mois de mai.

Les recherches engagées depuis près de trois mois ont connu une issue tragique.

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août, le corps sans vie d’un homme de 51 ans a été retrouvé dans un secteur boisé de Saint-Julien-sur-Bibost, dans les monts de Tarare.

Le quinquagénaire avait été signalé disparu par ses proches au mois de mai dernier.

La famille avait alors alerté la gendarmerie et une enquête avait été engagée par la gendarmerie afin de tenter de retrouver le disparu.

Son corps a finalement été découvert près de trois mois plus tard dans la commune de Saint-Julien-sur-Bibost.

Selon les premiers éléments disponibles, l’hypothèse d’un suicide est privilégiée. Les investigations doivent permettre de préciser les circonstances exactes du décès.

1 commentaire
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enncore un rip bro le 09/08/2026 à 13:51

encore un homme qui se suicide il serait temps que les pouvoir publics se saisissent de ce problème et arrête à longueur de journée d'invisibiliser les hommes

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