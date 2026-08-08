Anse : une fausse alerte déclenche l’intervention d’une quinzaine de gendarmes dans un camping

Le déploiement n’est pas passé inaperçu parmi les vacanciers. Vendredi, vers 15h30, une quinzaine de gendarmes sont arrivés au camping CapFun Portes du Beaujolais, à Anse.
Les militaires intervenaient après avoir reçu une alerte évoquant une potentielle attaque au sein de l’établissement. Ils ont procédé à des vérifications afin de s’assurer qu’aucune menace réelle ne pesait sur les personnes présentes.
L’alerte s’est finalement révélée totalement infondée.
Les investigations doivent désormais permettre d’identifier la personne à l’origine de ce canular. La dénonciation mensongère peut notamment être punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Dans ma jeunesse je me suis "baigné" dans un gros fût métal de beaujolpif pour un pari, même pas stockée en tonneau la piquette, c'est un peu comme si j'avais fait les vendanges finalement ! Avec ce pari je m'en souviens très bien j'ai gagné 300 F.Signaler Répondre
Par contre je ne sais pas si une fois refermé il a été expédié à la vente ;-)
Tu devrais sérieusement aider à faire les vendanges dans ce coin de vignoble tant cher à ton immuable " beaujolpif ".Signaler Répondre
Il se pourrai que quelques tonneaux seront à l'effigie et bien etiquettés sous l'appellation " Beaujolpif ".
Ce beaujolpif il est intarissable, en plus il va être fort cette année avec cette météo ;-)Signaler Répondre