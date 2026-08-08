Faits Divers

Anse : une fausse alerte déclenche l’intervention d’une quinzaine de gendarmes dans un camping

Anse : une fausse alerte déclenche l’intervention d’une quinzaine de gendarmes dans un camping

Une quinzaine de gendarmes ont été déployés vendredi 7 août au camping CapFun Portes du Beaujolais, à Anse, après le signalement d’une possible attaque. Aucun danger n’a finalement été constaté et une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur de cette fausse alerte.

Le déploiement n’est pas passé inaperçu parmi les vacanciers. Vendredi, vers 15h30, une quinzaine de gendarmes sont arrivés au camping CapFun Portes du Beaujolais, à Anse.

Les militaires intervenaient après avoir reçu une alerte évoquant une potentielle attaque au sein de l’établissement. Ils ont procédé à des vérifications afin de s’assurer qu’aucune menace réelle ne pesait sur les personnes présentes.

L’alerte s’est finalement révélée totalement infondée.

Les investigations doivent désormais permettre d’identifier la personne à l’origine de ce canular. La dénonciation mensongère peut notamment être punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

3 commentaires
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Ex Précisions le 08/08/2026 à 18:13
Calahann a écrit le 08/08/2026 à 17h49

Tu devrais sérieusement aider à faire les vendanges dans ce coin de vignoble tant cher à ton immuable " beaujolpif ".
Il se pourrai que quelques tonneaux seront à l'effigie et bien etiquettés sous l'appellation " Beaujolpif ".

Dans ma jeunesse je me suis "baigné" dans un gros fût métal de beaujolpif pour un pari, même pas stockée en tonneau la piquette, c'est un peu comme si j'avais fait les vendanges finalement ! Avec ce pari je m'en souviens très bien j'ai gagné 300 F.
Par contre je ne sais pas si une fois refermé il a été expédié à la vente ;-)

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Calahann le 08/08/2026 à 17:49
Ex Précisions a écrit le 08/08/2026 à 16h27

Ce beaujolpif il est intarissable, en plus il va être fort cette année avec cette météo ;-)

Tu devrais sérieusement aider à faire les vendanges dans ce coin de vignoble tant cher à ton immuable " beaujolpif ".
Il se pourrai que quelques tonneaux seront à l'effigie et bien etiquettés sous l'appellation " Beaujolpif ".

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Ex Précisions le 08/08/2026 à 16:27

Ce beaujolpif il est intarissable, en plus il va être fort cette année avec cette météo ;-)

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