Neuville-sur-Saône instaure un couvre-feu nocturne pour les moins de 16 ans

Un couvre-feu est désormais en vigueur pour une partie des mineurs à Neuville-sur-Saône.
Chaque nuit, entre 23h et 6h, les moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal ont interdiction de circuler, stationner ou se regrouper dans plusieurs espaces publics de la commune.
L’arrêté municipal du maire Youcef Bourezg doit rester applicable jusqu’au 31 août 2026.
La mesure vise notamment le parc d’Ombreval, la place du 8-Mai-1945, les parkings de Verdun et de l’Orphéon ainsi que l’esplanade située autour de l’Espace Jean-Vilar.
Sont également concernés la rue Rey-Loras, du numéro 1 jusqu’au croisement avec la rue Hélène, l’avenue Jean-Christophe jusqu’au quai Barbès ainsi que les berges de Saône.
Tapages, rodéos et tirs de mortier évoqués par la mairie
Pour justifier cet arrêté, la Ville assure avoir été confrontée ces derniers mois à plusieurs types de nuisances. La municipalité cite notamment des tapages nocturnes, dégradations, dépôts sauvages, rodéos urbains et tirs de mortier.
La Ville appelle enfin les familles à respecter cette nouvelle réglementation et à veiller aux déplacements nocturnes de leurs enfants pendant les dernières semaines de l’été.
c'est pas a l'État de gérer les gamins a la place des parents. Mes enfants, je les emmène en vacances moi. ça me coûte mais ça me fait plaisir. Marre de ce raisonnement d'assisté, où il faudrait payer pour tous les cassos tout le temps.Signaler Répondre
Surtout qu'un enfant de 15 ans ou moins n'a rien à faire dans la rue à 23h, même en vacances. Il reste des parents pour s'occuper de leurs gosses ou c'est encore une fois l'état qui doit aussi s'occuper de ça ? Solution facile : gamin dans la rue qui fout le bordel, on arrête caf, alloc et autre argent public. solution radicale.Signaler Répondre
que ces gens là veulent imposer leur vision du monde; si tu es femme, balade toi en monokini devant un burkini , tu vas voir comment ça va être ta fêteSignaler Répondre
Le gouvernement l'obligation de changer les lois qui vont à l'inverse de la protection de la population, ils sont payés pour quand même.Signaler Répondre
Le problème c'est qu'à la base ils continuent à pondre des lois uniquement qui leur permettent d'être tranquilles à leur poste en attendant la fin de leur mandat, aller déranger la racaille houlala c'est des ennuis en perspective qui va nuire à leur train de vie pépère.
mettre un couvre feu est la solution la plus facile ces jeunes on besoin d’être accompagné pendant 2 mois de vacances ce maire ou lieu de dépenser de l’argent à des flics pour surveiller il faut créer des animations le soir des spectacles et des jeux tout le monde sera gagnant ces jeunes crieront des amitiés et il y aura un mélange social et apprendre des choses bien sûr en France on privilégie toujours la force lorsque vous mettez des couvre feu ces jeunes avec une haine contre l’état la police et le système bien sûr quelques maires en France aime faire le buzz pour passer des les médias et les chaînes d’infoSignaler Répondre
Tu parles de ceux qui traitent les autres de mécréants ?Signaler Répondre
Vous avez raison, mais malheureusement aujourd'hui, Silence et Respect sont des notions en voie de disparition.Signaler Répondre
l art de se déplacer et de vaquer sans emmerder son prochain est une discipline en voie d'extinction..j'ai meme l'impression qu 'emmerder son voisin est devenu un art de vivre pour certains désoeuvrés qui y trouvent meme une vocation et une raison de vivreSignaler Répondre
Bien dit 👍Signaler Répondre
Se déplacer et se regrouper en silence sans gener autrui ça s appelle le respect et ce n est pas interdit.....Signaler Répondre
Explique nous en quoi ça te gêne,la façon dont s’habillent les gens pour se baigner (hors piscine)..à part ta haine viscérale contre ceux qui pratiquent leur religion?Signaler Répondre
je suis bien d'accord, l'exécutif devrait pouvoir faire ce qu'il veut sans avoir à demander aux juges si ses décisions sont conformes aux lois votées par les députés !Signaler Répondre
Dans quel monde vit-on si le gouvernement est contraint de respecter les lois !
Probablement peine perdue pour ce maire car, c'est jamais bon de priver la liberté de déplacement des gens.Signaler Répondre
Reste à voir si, comme son homologue de la Loire, le Préfet du Rhône attaquera l'arrêté au Tribunal Administratif.Signaler Répondre
Dans certains départements, le préfet ne l'a pas fait.
Cela permettra d'éclaircir les motivations politiques de certains préfets (ceux qui les croit indépendants se trompent lourdement)
Sachant que quoi qu'il arrive, la LDH ou autre association rouge inondée d'argent public attaquera.
Ces cas sont légion, à croire que la délinquance passe avant la sécurité avec l'aval du gouvernement...Signaler Répondre
Dans la Loire, un maire avait pris un arrêté de ce type, le préfet l'a attaqué devant le Tribunal Administratif, et l'a fait annuler, le jugement du TA ayant donné raison au Préfet.Signaler Répondre
Nous aurons sans doute, encore ailleurs, une configuration proche, avec cette fois-ci, le préfet qui prendra une décision (couvre-feu pour les moins de 16 ans), attaquée par un maire, et le TA qui l'annule.
Comme les arrêtés municipaux interdisants le burkini sur les plages, il y aura toujours un juge ou le conseil d’état, fasciné par cette population et pressé que la nouvelle France arrive qui retoquera ce couvre feu..Signaler Répondre
cette décision va malheureusement très rapidement être portée devant la justice pas des associations d'extrême gauche abreuvées d'argent public...Signaler Répondre
Comme le burkini a Mandelieu?Signaler Répondre
Donnez nous le nom des juges, SVP 😉
Encore une mesure qui va ètre très certainement retoquée !Signaler Répondre
Et l'interdiction du burkini aussi? Les juges vont bientôt rendre leur verdict! Atention!!!!Signaler Répondre