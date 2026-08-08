Neuville-sur-Saône instaure un couvre-feu nocturne pour les moins de 16 ans

Un couvre-feu est désormais en vigueur pour une partie des mineurs à Neuville-sur-Saône.

Chaque nuit, entre 23h et 6h, les moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal ont interdiction de circuler, stationner ou se regrouper dans plusieurs espaces publics de la commune.

L’arrêté municipal du maire Youcef Bourezg doit rester applicable jusqu’au 31 août 2026.

La mesure vise notamment le parc d’Ombreval, la place du 8-Mai-1945, les parkings de Verdun et de l’Orphéon ainsi que l’esplanade située autour de l’Espace Jean-Vilar.

Sont également concernés la rue Rey-Loras, du numéro 1 jusqu’au croisement avec la rue Hélène, l’avenue Jean-Christophe jusqu’au quai Barbès ainsi que les berges de Saône.

Tapages, rodéos et tirs de mortier évoqués par la mairie

Pour justifier cet arrêté, la Ville assure avoir été confrontée ces derniers mois à plusieurs types de nuisances. La municipalité cite notamment des tapages nocturnes, dégradations, dépôts sauvages, rodéos urbains et tirs de mortier.

La Ville appelle enfin les familles à respecter cette nouvelle réglementation et à veiller aux déplacements nocturnes de leurs enfants pendant les dernières semaines de l’été.