Sécurité

Neuville-sur-Saône instaure un couvre-feu nocturne pour les moins de 16 ans

Neuville-sur-Saône instaure un couvre-feu nocturne pour les moins de 16 ans

Jusqu’au 31 août, les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés ne peuvent plus circuler ni se regrouper entre 23h et 6h dans plusieurs secteurs de Neuville-sur-Saône. La municipalité justifie cette mesure par des nuisances constatées ces derniers mois.

Un couvre-feu est désormais en vigueur pour une partie des mineurs à Neuville-sur-Saône.

Chaque nuit, entre 23h et 6h, les moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal ont interdiction de circuler, stationner ou se regrouper dans plusieurs espaces publics de la commune.

L’arrêté municipal du maire Youcef Bourezg doit rester applicable jusqu’au 31 août 2026.

La mesure vise notamment le parc d’Ombreval, la place du 8-Mai-1945, les parkings de Verdun et de l’Orphéon ainsi que l’esplanade située autour de l’Espace Jean-Vilar.

Sont également concernés la rue Rey-Loras, du numéro 1 jusqu’au croisement avec la rue Hélène, l’avenue Jean-Christophe jusqu’au quai Barbès ainsi que les berges de Saône.

Tapages, rodéos et tirs de mortier évoqués par la mairie

Pour justifier cet arrêté, la Ville assure avoir été confrontée ces derniers mois à plusieurs types de nuisances. La municipalité cite notamment des tapages nocturnes, dégradations, dépôts sauvages, rodéos urbains et tirs de mortier.

La Ville appelle enfin les familles à respecter cette nouvelle réglementation et à veiller aux déplacements nocturnes de leurs enfants pendant les dernières semaines de l’été.

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21 commentaires
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enfants caf le 08/08/2026 à 18:32
la solution facile a écrit le 08/08/2026 à 17h57

mettre un couvre feu est la solution la plus facile ces jeunes on besoin d’être accompagné pendant 2 mois de vacances ce maire ou lieu de dépenser de l’argent à des flics pour surveiller il faut créer des animations le soir des spectacles et des jeux tout le monde sera gagnant ces jeunes crieront des amitiés et il y aura un mélange social et apprendre des choses bien sûr en France on privilégie toujours la force lorsque vous mettez des couvre feu ces jeunes avec une haine contre l’état la police et le système bien sûr quelques maires en France aime faire le buzz pour passer des les médias et les chaînes d’info

c'est pas a l'État de gérer les gamins a la place des parents. Mes enfants, je les emmène en vacances moi. ça me coûte mais ça me fait plaisir. Marre de ce raisonnement d'assisté, où il faudrait payer pour tous les cassos tout le temps.

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Maxou le 08/08/2026 à 18:27
la solution facile a écrit le 08/08/2026 à 17h57

mettre un couvre feu est la solution la plus facile ces jeunes on besoin d’être accompagné pendant 2 mois de vacances ce maire ou lieu de dépenser de l’argent à des flics pour surveiller il faut créer des animations le soir des spectacles et des jeux tout le monde sera gagnant ces jeunes crieront des amitiés et il y aura un mélange social et apprendre des choses bien sûr en France on privilégie toujours la force lorsque vous mettez des couvre feu ces jeunes avec une haine contre l’état la police et le système bien sûr quelques maires en France aime faire le buzz pour passer des les médias et les chaînes d’info

Surtout qu'un enfant de 15 ans ou moins n'a rien à faire dans la rue à 23h, même en vacances. Il reste des parents pour s'occuper de leurs gosses ou c'est encore une fois l'état qui doit aussi s'occuper de ça ? Solution facile : gamin dans la rue qui fout le bordel, on arrête caf, alloc et autre argent public. solution radicale.

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sauf le 08/08/2026 à 18:19
Splik a écrit le 08/08/2026 à 16h51

Explique nous en quoi ça te gêne,la façon dont s’habillent les gens pour se baigner (hors piscine)..à part ta haine viscérale contre ceux qui pratiquent leur religion?

que ces gens là veulent imposer leur vision du monde; si tu es femme, balade toi en monokini devant un burkini , tu vas voir comment ça va être ta fête

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Ex Précisions le 08/08/2026 à 18:19
bien d'accord a écrit le 08/08/2026 à 16h45

je suis bien d'accord, l'exécutif devrait pouvoir faire ce qu'il veut sans avoir à demander aux juges si ses décisions sont conformes aux lois votées par les députés !
Dans quel monde vit-on si le gouvernement est contraint de respecter les lois !

Le gouvernement l'obligation de changer les lois qui vont à l'inverse de la protection de la population, ils sont payés pour quand même.
Le problème c'est qu'à la base ils continuent à pondre des lois uniquement qui leur permettent d'être tranquilles à leur poste en attendant la fin de leur mandat, aller déranger la racaille houlala c'est des ennuis en perspective qui va nuire à leur train de vie pépère.

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la solution facile le 08/08/2026 à 17:57

mettre un couvre feu est la solution la plus facile ces jeunes on besoin d’être accompagné pendant 2 mois de vacances ce maire ou lieu de dépenser de l’argent à des flics pour surveiller il faut créer des animations le soir des spectacles et des jeux tout le monde sera gagnant ces jeunes crieront des amitiés et il y aura un mélange social et apprendre des choses bien sûr en France on privilégie toujours la force lorsque vous mettez des couvre feu ces jeunes avec une haine contre l’état la police et le système bien sûr quelques maires en France aime faire le buzz pour passer des les médias et les chaînes d’info

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Split le 08/08/2026 à 17:48
Splik a écrit le 08/08/2026 à 16h51

Explique nous en quoi ça te gêne,la façon dont s’habillent les gens pour se baigner (hors piscine)..à part ta haine viscérale contre ceux qui pratiquent leur religion?

Tu parles de ceux qui traitent les autres de mécréants ?

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Idéaliste le 08/08/2026 à 17:37
La nuit le cerveau se régénère.....on dort.. a écrit le 08/08/2026 à 16h58

Se déplacer et se regrouper en silence sans gener autrui ça s appelle le respect et ce n est pas interdit.....

Vous avez raison, mais malheureusement aujourd'hui, Silence et Respect sont des notions en voie de disparition.

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bonne reponse le 08/08/2026 à 17:08
La nuit le cerveau se régénère.....on dort.. a écrit le 08/08/2026 à 16h58

Se déplacer et se regrouper en silence sans gener autrui ça s appelle le respect et ce n est pas interdit.....

l art de se déplacer et de vaquer sans emmerder son prochain est une discipline en voie d'extinction..j'ai meme l'impression qu 'emmerder son voisin est devenu un art de vivre pour certains désoeuvrés qui y trouvent meme une vocation et une raison de vivre

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Calahann le 08/08/2026 à 17:07
La nuit le cerveau se régénère.....on dort.. a écrit le 08/08/2026 à 16h58

Se déplacer et se regrouper en silence sans gener autrui ça s appelle le respect et ce n est pas interdit.....

Bien dit 👍

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La nuit le cerveau se régénère.....on dort.. le 08/08/2026 à 16:58
Calahann a écrit le 08/08/2026 à 16h36

Probablement peine perdue pour ce maire car, c'est jamais bon de priver la liberté de déplacement des gens.

Se déplacer et se regrouper en silence sans gener autrui ça s appelle le respect et ce n est pas interdit.....

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Splik le 08/08/2026 à 16:51
jugesdemes2 a écrit le 08/08/2026 à 15h18

Et l'interdiction du burkini aussi? Les juges vont bientôt rendre leur verdict! Atention!!!!

Explique nous en quoi ça te gêne,la façon dont s’habillent les gens pour se baigner (hors piscine)..à part ta haine viscérale contre ceux qui pratiquent leur religion?

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bien d'accord le 08/08/2026 à 16:45
Ex Précisions a écrit le 08/08/2026 à 16h10

Ces cas sont légion, à croire que la délinquance passe avant la sécurité avec l'aval du gouvernement...

je suis bien d'accord, l'exécutif devrait pouvoir faire ce qu'il veut sans avoir à demander aux juges si ses décisions sont conformes aux lois votées par les députés !
Dans quel monde vit-on si le gouvernement est contraint de respecter les lois !

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Calahann le 08/08/2026 à 16:36

Probablement peine perdue pour ce maire car, c'est jamais bon de priver la liberté de déplacement des gens.

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OQTH le 08/08/2026 à 16:30
Argyll a écrit le 08/08/2026 à 16h00

Dans la Loire, un maire avait pris un arrêté de ce type, le préfet l'a attaqué devant le Tribunal Administratif, et l'a fait annuler, le jugement du TA ayant donné raison au Préfet.
Nous aurons sans doute, encore ailleurs, une configuration proche, avec cette fois-ci, le préfet qui prendra une décision (couvre-feu pour les moins de 16 ans), attaquée par un maire, et le TA qui l'annule.

Reste à voir si, comme son homologue de la Loire, le Préfet du Rhône attaquera l'arrêté au Tribunal Administratif.

Dans certains départements, le préfet ne l'a pas fait.

Cela permettra d'éclaircir les motivations politiques de certains préfets (ceux qui les croit indépendants se trompent lourdement)

Sachant que quoi qu'il arrive, la LDH ou autre association rouge inondée d'argent public attaquera.

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Ex Précisions le 08/08/2026 à 16:10
Argyll a écrit le 08/08/2026 à 16h00

Dans la Loire, un maire avait pris un arrêté de ce type, le préfet l'a attaqué devant le Tribunal Administratif, et l'a fait annuler, le jugement du TA ayant donné raison au Préfet.
Nous aurons sans doute, encore ailleurs, une configuration proche, avec cette fois-ci, le préfet qui prendra une décision (couvre-feu pour les moins de 16 ans), attaquée par un maire, et le TA qui l'annule.

Ces cas sont légion, à croire que la délinquance passe avant la sécurité avec l'aval du gouvernement...

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Argyll le 08/08/2026 à 16:00

Dans la Loire, un maire avait pris un arrêté de ce type, le préfet l'a attaqué devant le Tribunal Administratif, et l'a fait annuler, le jugement du TA ayant donné raison au Préfet.
Nous aurons sans doute, encore ailleurs, une configuration proche, avec cette fois-ci, le préfet qui prendra une décision (couvre-feu pour les moins de 16 ans), attaquée par un maire, et le TA qui l'annule.

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bobo69 le 08/08/2026 à 15:49

Comme les arrêtés municipaux interdisants le burkini sur les plages, il y aura toujours un juge ou le conseil d’état, fasciné par cette population et pressé que la nouvelle France arrive qui retoquera ce couvre feu..

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on connait la suite le 08/08/2026 à 15:49

cette décision va malheureusement très rapidement être portée devant la justice pas des associations d'extrême gauche abreuvées d'argent public...

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parill le 08/08/2026 à 15:40
tiens donc a écrit le 08/08/2026 à 15h20

Encore une mesure qui va ètre très certainement retoquée !

Comme le burkini a Mandelieu?
Donnez nous le nom des juges, SVP 😉

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tiens donc le 08/08/2026 à 15:20

Encore une mesure qui va ètre très certainement retoquée !

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jugesdemes2 le 08/08/2026 à 15:18

Et l'interdiction du burkini aussi? Les juges vont bientôt rendre leur verdict! Atention!!!!

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