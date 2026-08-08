Lyon : un piéton entre la vie et la mort après un carambolage rue de la Charité

Un accident entre deux voitures a eu de lourdes conséquences vendredi soir dans le centre de Lyon.

Vers 19h25, deux véhicules sont entrés en collision au niveau du 54 rue de la Charité, dans le 2e arrondissement, à quelques mètres du commissariat.

Sous l’effet du choc, l’une des voitures a percuté un piéton qui se trouvait sur le trottoir.

La victime, âgée d’une trentaine d’années, a été prise en charge dans un état grave par les secours. Son pronostic vital était engagé dans la soirée.

Les deux conducteurs impliqués dans le carambolage ont également été blessés, mais plus légèrement.

Une procédure a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident. Selon les premiers éléments recueillis, l’un des automobilistes pourrait ne pas avoir respecté un panneau Stop.