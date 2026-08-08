Lyon : un piéton entre la vie et la mort après un carambolage rue de la Charité

Un accident entre deux voitures a eu de lourdes conséquences vendredi soir dans le centre de Lyon.
Vers 19h25, deux véhicules sont entrés en collision au niveau du 54 rue de la Charité, dans le 2e arrondissement, à quelques mètres du commissariat.
Sous l’effet du choc, l’une des voitures a percuté un piéton qui se trouvait sur le trottoir.
La victime, âgée d’une trentaine d’années, a été prise en charge dans un état grave par les secours. Son pronostic vital était engagé dans la soirée.
Les deux conducteurs impliqués dans le carambolage ont également été blessés, mais plus légèrement.
Une procédure a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident. Selon les premiers éléments recueillis, l’un des automobilistes pourrait ne pas avoir respecté un panneau Stop.
Exactement bien dit 😉Signaler Répondre
C'est bagnolards d'extrême droite +++ devraient se taire et se convertir afin de rejoindre la communauté des Amish . Ils pourront ainsi se déplacer en calèche, ramasser les crottes de cheval sur leurs déplacements, et surtout, ne pas faire de vagues complètement inutiles 🤣🤣🤣
Depuis hier dans toute l'agglomération parisienne casque et gilet réfléchissant sont obligatoires pour les trottinettes et gyropodes, le Doudou est capable d'instaurer ça pour les piétons, pas pour les engins de mobilité douce-t.Signaler Répondre
Les bagnolards d'extrême droite, mais arrêtez donc, les gauchiasses roulent aussi en voiture et ils ne respectent rien non plus, on a eu des exemples.Signaler Répondre
Alors arrêtez de mêler la politique à tout ça.
Par contre, je suis aussi automobiliste et motard et je vois que, de nos jours, de nombreux automobilistes ne s'arrêtent plus aux Stop, forcent le passage aux "Cédez le passage" ou grillent de plus en plus les feux rouges. Je me suis encore fait couper la route ce matin " Allez, on passe, il y a le temps ", ben non pas toujours. Heureusement, je n'étais pas trop prêt mais si je n'avais pas donné un bon coup de frein...
On parlait beaucoup de ça, en Italie, mais c'est devenu pareil en France.
Comme tu traites ceux qui ne pensent pas comme la gauchosphere, c'est que leur conclusion doit être vraie......Signaler Répondre
Il faut supprimer les piétons trottinettes et vélos des rues, pour leur sécurité.Signaler Répondre
Sur ce site de bagnolards d'extrême droite, quel que soit le sujet, c'est la faute aux vélos, aux écolos et à LFI.Signaler Répondre
Encore un accident de voiture en plein centre-ville… et, comme toujours, les mêmes réactions contre les vélos.Signaler Répondre
À lire certains commentaires, on finirait presque par croire que les vélos sont responsables de la majorité des blessés et des personnes handicapées en ville.
C’est tout de même curieux : je ne vois jamais passer d’actualité sur ces hordes de cyclistes qui renverseraient quotidiennement des piétons et mutileraient des automobilistes.
Alors, simple impression ? Mauvaise perception du risque ? Ou carrément une légende urbaine soigneusement entretenue ?
Et oui,c'est rare!Signaler Répondre
Tu bluffe , et ta conclusion concerne ton ministre de l intérieurSignaler Répondre
Angle rue de la Charité, rue des Remparts d’Ainay , priorité à droite pour les véhicules venant de cette dernière . Point barreSignaler Répondre
A rapprocher de l'un des sketchs du regretté Coluche " Que fait la police : rien comme d'habitude"Signaler Répondre
Je suppose que la rue de la charité est une zone 30 où 50 max , donc en roulant à cette allure on sait maîtriser normalement son véhicule soit panne technique de la voiture ,ce qui peut arriver.Signaler Répondre
Comment m'expliquer cet accident ???
Les conducteurs ne seraient ils pas toujours les mêmes qui ne supporte pas les règles du savoir vivre ?
Prions pour ce pauvre piéton. Quand au conducteur responsable, pas de quoi etre fièr!Signaler Répondre
pour une fois ce n’était pas des deux roues qui renversaient les piétons sur les trottoirsSignaler Répondre
Trottinettes à deux débridées, vélos ignorant les feux de circulation, voitures à 70 kmh en zone 30 et bonnes femmes sur vélos électriques à 70kmh.Signaler Répondre