Lyon : le ton monte à Confluence, il reçoit un coup de couteau à la joue

Végétalisation et transats en bois. Sur le papier, l'ancien exécutif écologiste de la Métropole de Lyon a bien fait les choses cours Charlemagne. Dans les faits, la darse de la Confluence est devenue le repaire de marginaux, parfois violents.
Ce vendredi après-midi, une bagarre a éclaté entre trois hommes installés sur ces aménagements, à l'ombre des arbres plantés sur les marches descendant au bord de l'eau.
Au cours de la dispute, la victime aurait reçu un coup de couteau à la joue. Ses deux agresseurs présumés ont ensuite pris la fuite.
Pris en charge par les pompiers, le blessé ne semblait pas se trouver dans un état préoccupant. Les policiers ont rapidement commencé leurs recherches dans le secteur afin de retrouver les deux suspects.
prussienne ,c'etait meme une distinction qui plaisait aux demoisellesSignaler Répondre
Élu avec 50,67 % des voix......on souffre des voix des parigots implantés....🥵🤕Signaler Répondre
C est sur qu il n était pas médecin vu son niveau mais technicien, c est a dire celui qui organise les interventions. .....sortir d une école de commerce, de basse gamme certes, mais ne pas même savoir créer et gérer une entreprise , et ne vivre que de l argent public en dit long sur la qualité de l homme....Signaler Répondre
Que me dites vous là, la société ne veut pas se protéger ?Signaler Répondre
Interdiction de fouilles aléatoires, interdiction des détecteurs de métaux, interdiction d'afficher la tambouille des malfaiteurs ? Donc au final la société récolte ce qu'elle mérite : l'insécurité.
et qui aurait cru qu'il serait réélu? une connerie ça va !!mais deux???Signaler Répondre
Que la baignade dans la darse soit autorisée , que le lieu soit apaisé par les noyades de nombreux marginaux et racaillesSignaler Répondre
Le vivre ensemble se fait en 2 étape.Signaler Répondre
Les 1 er a le fuir sont ceux qui sont contre des le départ.
Les 2 ème a le fuir sont ceux qui ont voté pour ce vivre ensemble.
A la fin, il ne reste que les sociopathes que la gauche a présenté comme des chances pour la France
Il s’agit juste une querelle intense, il ne faut pas exagérer.Signaler Répondre
Il faut dire que la chaleur est intense.
Courage aux protagonistes 🙏, qu’ils profitent de la végétation pour se rafraîchir
Qui aurait cru il y a 10 ans que la confluence deviendrait ce qu'elle est devenue ? Bien triste de voir l'état de notre ville.Signaler Répondre
Il y occupait des fonctions subalternes, en témoigne son salaire rendu public sur le site de la HATVPSignaler Répondre
Doucet, c'est quand même le maire qui s'est satisfait du squat de Jean Macé pendant 3 ans. Les pue-la-pusse, il aime visiblement çaSignaler Répondre
Quand on voit ce qu il a fait de Lyon, je n' ose imaginer les dégâts a handicap International quand il y sévissait ...,..avec notre argent toujours bien sûr ..Signaler Répondre
restes dans ta m.... viens pas nous polluer la campagneSignaler Répondre
En disant "pacifiée" le Kmaire voulait il dire qu'il ne fallait "pas s'y fier " ?Signaler Répondre
Pas grave une cicatrice sur la joue est juste un sourire qui a décidé de s’installer définitivement ;-)Signaler Répondre
C'est dangereux de se baigner avec 2 grammes 🍾Signaler Répondre
L'aménagement n'est peut être pas l'origine du problème a analyser le sujet sur plusieurs années mais bien le laxisme généralisé : la justice qui ne joue plus son rôle de régulateur, la police épuisée par la justice laxiste, la mixité qui ne fonctionne pas. En y ajoutant un peu de crise sociale et économique, quartier bobo (confluence par ex) ou pas (Guillotière par ex) l'espace public devient une jungle.Signaler Répondre
Les responsables ne sont pas les habitants mais bien ceux qui ont décidé de cette nouvelle société.lez coupables sont ceux qui votent depuis 45 ans pour eux.
la vérité te pique les yeux?Signaler Répondre
C'est certain le quartier change et les appartements à 55000£ du m2 avec en déco les toiles de tentes même gratuit on s'interroge, plus envie d'aller prendre l'air ailleurs pourtant un beau projet amélioré par les écolos...!!Signaler Répondre
Et pourtant ces aménagements plaisent tant aux écologistes municipaux. Difficile de comprendre leur état mental quand on ne fait pas partie de leur secte.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
il va falloir également signaler l article lui même qui parle de repaire de marginaux, puis tous les autres commentairesSignaler Répondre
n'est pas de le dire ou de l'écrire ; mais c'est que c'est ca la réalité ; nous en avons des milliers d'exemples depuis 50 ans (les Villes nouvelles : Evry , l'Isle d'Abeau ... les nouveaux quartiers : la Soie ; et bientot Confluence ....)Signaler Répondre
Une certaine écologie n'apaise rien n'en déplaise à la municipalité !Signaler Répondre
surprenant car Doucet a affirmé récemment que Lyon était une ville pacifiée grâce à son action … visiblement il peut peu et l’efficacité n’est pas sa qualitéSignaler Répondre
Tous à la darse pour plonger dans la France plurielleSignaler Répondre
C'est plutôt une bonne chose que ces débiles de bobos gocho profitent eux aussi de leur très chere mixité sociale!Signaler Répondre
Confluence les bobos face a leur monde iddylique...tant pis pour eux je les plains pas...Signaler Répondre
Pour l'avoir traversé quelques fois récemment à pieds, cette zone, même en pleine journée est devenue la cour des miracles.Signaler Répondre
Pas mal d'individus en mode zombie sous acides, canabis, crack ou je ne sait quoi. On se croirait dans les reportages US sur les défoncés au crack... Entre la darse et perrache c'est quelque-chose !
Tous ce que les écolos construisent et valorisent finit par ressembler à une décharge sauvage occupée par une faune particulière. Je me demande toujours a quoi ressemble l'intérieur de leurs appartements. Est-ce encombré de déchets plastiques au sol, avec des bouts de cagettes dans les coins et une odeur d'urine généralisée ?Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
(le parc à villeurbanne ) memes causes -memes effets!!..et pourtant c'est un lieu sympa pour promeneursSignaler Répondre
merci..je n' flâne plusSignaler Répondre
La gauche voudrait faire entrer sur le territoire national des millions d'autres énergumènes de ce genreSignaler Répondre
confluence.Quand tu mélanges logements haut de gamme, logement social, centre commercial, désœuvrés, traffic de drogue, marginaux,,,,,,,,ça donne les faits divers qu on lit tous les jours,,,,,, conséquences les logements haut de gamme ne se vendent plus car a ce tarif là clientèle cherche la tranquillité, et surtout le centre commercial commence a souffrir de la réputation du quartier,,,,,,,,a défaut de remettre de l ordre rapidement ça sera infréquentable.Signaler Répondre
Quelle société de teubés sans filtre on nous prépare ! Vivement le départ pour un coin de campagne plus calme et comptant plus de gens à peu près "normaux" !Signaler Répondre
la messe est dite !! « les écologistes « !! repaire de marginaux puent la pisse !Signaler Répondre
Comme quoi la végétalisation, les autoroutes a vélo apaisent bien les gens .....il n'y a que des fanatiques qui peuvent y croireSignaler Répondre
J'ai hâte de voir la situation lorsque la base nautique sera installée....
Le but était simplement d'illustrer un célèbre passage de la Bible qui se termine par ... tend l'autre joue !Signaler Répondre
Tout ça c’est à cause de la chaleur. La baignade de Confluence aurait déjà été mise en place ils auraient pu se rafraîchir et nager ensemble en parfaite harmonie au lieu de se chamailler.Signaler Répondre