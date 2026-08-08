Lyon : le ton monte à Confluence, il reçoit un coup de couteau à la joue

Végétalisation et transats en bois. Sur le papier, l'ancien exécutif écologiste de la Métropole de Lyon a bien fait les choses cours Charlemagne. Dans les faits, la darse de la Confluence est devenue le repaire de marginaux, parfois violents.

Ce vendredi après-midi, une bagarre a éclaté entre trois hommes installés sur ces aménagements, à l'ombre des arbres plantés sur les marches descendant au bord de l'eau.

Au cours de la dispute, la victime aurait reçu un coup de couteau à la joue. Ses deux agresseurs présumés ont ensuite pris la fuite.

Pris en charge par les pompiers, le blessé ne semblait pas se trouver dans un état préoccupant. Les policiers ont rapidement commencé leurs recherches dans le secteur afin de retrouver les deux suspects.