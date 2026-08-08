Faits Divers

Lyon : le ton monte à Confluence, il reçoit un coup de couteau à la joue

Lyon : le ton monte à Confluence, il reçoit un coup de couteau à la joue

Un homme été pris en charge par les secours vendredi 7 août dans le 2e arrondissement de Lyon. Il avait reçu un coup de couteau à la joue près du centre commercial Confluence.

Végétalisation et transats en bois. Sur le papier, l'ancien exécutif écologiste de la Métropole de Lyon a bien fait les choses cours Charlemagne. Dans les faits, la darse de la Confluence est devenue le repaire de marginaux, parfois violents.

Ce vendredi après-midi, une bagarre a éclaté entre trois hommes installés sur ces aménagements, à l'ombre des arbres plantés sur les marches descendant au bord de l'eau.

Au cours de la dispute, la victime aurait reçu un coup de couteau à la joue. Ses deux agresseurs présumés ont ensuite pris la fuite.

Pris en charge par les pompiers, le blessé ne semblait pas se trouver dans un état préoccupant. Les policiers ont rapidement commencé leurs recherches dans le secteur afin de retrouver les deux suspects.

40 commentaires
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dans l 'aristocratie le 08/08/2026 à 17:03
Ex Précisions a écrit le 08/08/2026 à 11h55

Pas grave une cicatrice sur la joue est juste un sourire qui a décidé de s’installer définitivement ;-)

prussienne ,c'etait meme une distinction qui plaisait aux demoiselles

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Lyon resistance le 08/08/2026 à 16:53
et paf a écrit le 08/08/2026 à 15h33

et qui aurait cru qu'il serait réélu? une connerie ça va !!mais deux???

Élu avec 50,67 % des voix......on souffre des voix des parigots implantés....🥵🤕

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Quand c est charlot c est écolo.... le 08/08/2026 à 16:50
pas d inquiétude a écrit le 08/08/2026 à 13h12

Il y occupait des fonctions subalternes, en témoigne son salaire rendu public sur le site de la HATVP

C est sur qu il n était pas médecin vu son niveau mais technicien, c est a dire celui qui organise les interventions. .....sortir d une école de commerce, de basse gamme certes, mais ne pas même savoir créer et gérer une entreprise , et ne vivre que de l argent public en dit long sur la qualité de l homme....

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CQQFD69! le 08/08/2026 à 16:14

Que me dites vous là, la société ne veut pas se protéger ?
Interdiction de fouilles aléatoires, interdiction des détecteurs de métaux, interdiction d'afficher la tambouille des malfaiteurs ? Donc au final la société récolte ce qu'elle mérite : l'insécurité.

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et paf le 08/08/2026 à 15:33
Gui a écrit le 08/08/2026 à 13h30

Qui aurait cru il y a 10 ans que la confluence deviendrait ce qu'elle est devenue ? Bien triste de voir l'état de notre ville.

et qui aurait cru qu'il serait réélu? une connerie ça va !!mais deux???

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Vivement le 08/08/2026 à 14:37

Que la baignade dans la darse soit autorisée , que le lieu soit apaisé par les noyades de nombreux marginaux et racailles

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Loool le 08/08/2026 à 14:22

Le vivre ensemble se fait en 2 étape.
Les 1 er a le fuir sont ceux qui sont contre des le départ.
Les 2 ème a le fuir sont ceux qui ont voté pour ce vivre ensemble.
A la fin, il ne reste que les sociopathes que la gauche a présenté comme des chances pour la France

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Edgar le 08/08/2026 à 14:02

Il s’agit juste une querelle intense, il ne faut pas exagérer.
Il faut dire que la chaleur est intense.
Courage aux protagonistes 🙏, qu’ils profitent de la végétation pour se rafraîchir

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Gui le 08/08/2026 à 13:30

Qui aurait cru il y a 10 ans que la confluence deviendrait ce qu'elle est devenue ? Bien triste de voir l'état de notre ville.

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pas d inquiétude le 08/08/2026 à 13:12
quand c est zero c'est escrolo a écrit le 08/08/2026 à 12h38

Quand on voit ce qu il a fait de Lyon, je n' ose imaginer les dégâts a handicap International quand il y sévissait ...,..avec notre argent toujours bien sûr ..

Il y occupait des fonctions subalternes, en témoigne son salaire rendu public sur le site de la HATVP

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eelv lfi, on connait bien le 08/08/2026 à 13:10
Solidarité 69 a écrit le 08/08/2026 à 10h07

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Doucet, c'est quand même le maire qui s'est satisfait du squat de Jean Macé pendant 3 ans. Les pue-la-pusse, il aime visiblement ça

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quand c est zero c'est escrolo le 08/08/2026 à 12:38
saco697 a écrit le 08/08/2026 à 09h19

surprenant car Doucet a affirmé récemment que Lyon était une ville pacifiée grâce à son action … visiblement il peut peu et l’efficacité n’est pas sa qualité

Quand on voit ce qu il a fait de Lyon, je n' ose imaginer les dégâts a handicap International quand il y sévissait ...,..avec notre argent toujours bien sûr ..

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le voisin qui rigole le 08/08/2026 à 12:21
Obsdu9 a écrit le 08/08/2026 à 08h12

Quelle société de teubés sans filtre on nous prépare ! Vivement le départ pour un coin de campagne plus calme et comptant plus de gens à peu près "normaux" !

restes dans ta m.... viens pas nous polluer la campagne

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Tout est dans l'écriture le 08/08/2026 à 11:58
saco697 a écrit le 08/08/2026 à 09h19

surprenant car Doucet a affirmé récemment que Lyon était une ville pacifiée grâce à son action … visiblement il peut peu et l’efficacité n’est pas sa qualité

En disant "pacifiée" le Kmaire voulait il dire qu'il ne fallait "pas s'y fier " ?

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Ex Précisions le 08/08/2026 à 11:55

Pas grave une cicatrice sur la joue est juste un sourire qui a décidé de s’installer définitivement ;-)

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Baigne Heure le 08/08/2026 à 11:33
Calypso a écrit le 08/08/2026 à 06h27

Tout ça c’est à cause de la chaleur. La baignade de Confluence aurait déjà été mise en place ils auraient pu se rafraîchir et nager ensemble en parfaite harmonie au lieu de se chamailler.

C'est dangereux de se baigner avec 2 grammes 🍾

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Qidepoule le 08/08/2026 à 11:28
Grand gross a écrit le 08/08/2026 à 10h14

Et pourtant ces aménagements plaisent tant aux écologistes municipaux. Difficile de comprendre leur état mental quand on ne fait pas partie de leur secte.

L'aménagement n'est peut être pas l'origine du problème a analyser le sujet sur plusieurs années mais bien le laxisme généralisé : la justice qui ne joue plus son rôle de régulateur, la police épuisée par la justice laxiste, la mixité qui ne fonctionne pas. En y ajoutant un peu de crise sociale et économique, quartier bobo (confluence par ex) ou pas (Guillotière par ex) l'espace public devient une jungle.
Les responsables ne sont pas les habitants mais bien ceux qui ont décidé de cette nouvelle société.lez coupables sont ceux qui votent depuis 45 ans pour eux.

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dédé lassion le 08/08/2026 à 10:55

la vérité te pique les yeux?

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PAZOUS 96 le 08/08/2026 à 10:30
Corsica3333 a écrit le 08/08/2026 à 09h10

Confluence les bobos face a leur monde iddylique...tant pis pour eux je les plains pas...

C'est certain le quartier change et les appartements à 55000£ du m2 avec en déco les toiles de tentes même gratuit on s'interroge, plus envie d'aller prendre l'air ailleurs pourtant un beau projet amélioré par les écolos...!!

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Grand gross le 08/08/2026 à 10:14
Qidepoule a écrit le 08/08/2026 à 08h47

Pour l'avoir traversé quelques fois récemment à pieds, cette zone, même en pleine journée est devenue la cour des miracles.
Pas mal d'individus en mode zombie sous acides, canabis, crack ou je ne sait quoi. On se croirait dans les reportages US sur les défoncés au crack... Entre la darse et perrache c'est quelque-chose !

Et pourtant ces aménagements plaisent tant aux écologistes municipaux. Difficile de comprendre leur état mental quand on ne fait pas partie de leur secte.

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Solidarité 69 le 08/08/2026 à 10:07

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Catalan le 08/08/2026 à 09:53

il va falloir également signaler l article lui même qui parle de repaire de marginaux, puis tous les autres commentaires

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le plus grave le 08/08/2026 à 09:52

n'est pas de le dire ou de l'écrire ; mais c'est que c'est ca la réalité ; nous en avons des milliers d'exemples depuis 50 ans (les Villes nouvelles : Evry , l'Isle d'Abeau ... les nouveaux quartiers : la Soie ; et bientot Confluence ....)

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comme quoi le 08/08/2026 à 09:50

Une certaine écologie n'apaise rien n'en déplaise à la municipalité !

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saco697 le 08/08/2026 à 09:19

surprenant car Doucet a affirmé récemment que Lyon était une ville pacifiée grâce à son action … visiblement il peut peu et l’efficacité n’est pas sa qualité

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Tous à la darse le 08/08/2026 à 09:16

Tous à la darse pour plonger dans la France plurielle

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maarrianne le 08/08/2026 à 09:14

C'est plutôt une bonne chose que ces débiles de bobos gocho profitent eux aussi de leur très chere mixité sociale!

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Corsica3333 le 08/08/2026 à 09:10

Confluence les bobos face a leur monde iddylique...tant pis pour eux je les plains pas...

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Qidepoule le 08/08/2026 à 08:47

Pour l'avoir traversé quelques fois récemment à pieds, cette zone, même en pleine journée est devenue la cour des miracles.
Pas mal d'individus en mode zombie sous acides, canabis, crack ou je ne sait quoi. On se croirait dans les reportages US sur les défoncés au crack... Entre la darse et perrache c'est quelque-chose !

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Décrépiscence le 08/08/2026 à 08:42

Tous ce que les écolos construisent et valorisent finit par ressembler à une décharge sauvage occupée par une faune particulière. Je me demande toujours a quoi ressemble l'intérieur de leurs appartements. Est-ce encombré de déchets plastiques au sol, avec des bouts de cagettes dans les coins et une odeur d'urine généralisée ?

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Chris25 le 08/08/2026 à 08:40

Ville apaisée...

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la feyssine le 08/08/2026 à 08:38
Catalan a écrit le 08/08/2026 à 08h13

confluence.Quand tu mélanges logements haut de gamme, logement social, centre commercial, désœuvrés, traffic de drogue, marginaux,,,,,,,,ça donne les faits divers qu on lit tous les jours,,,,,, conséquences les logements haut de gamme ne se vendent plus car a ce tarif là clientèle cherche la tranquillité, et surtout le centre commercial commence a souffrir de la réputation du quartier,,,,,,,,a défaut de remettre de l ordre rapidement ça sera infréquentable.

(le parc à villeurbanne ) memes causes -memes effets!!..et pourtant c'est un lieu sympa pour promeneurs

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bien défini le 08/08/2026 à 08:36
Catalan a écrit le 08/08/2026 à 08h13

confluence.Quand tu mélanges logements haut de gamme, logement social, centre commercial, désœuvrés, traffic de drogue, marginaux,,,,,,,,ça donne les faits divers qu on lit tous les jours,,,,,, conséquences les logements haut de gamme ne se vendent plus car a ce tarif là clientèle cherche la tranquillité, et surtout le centre commercial commence a souffrir de la réputation du quartier,,,,,,,,a défaut de remettre de l ordre rapidement ça sera infréquentable.

merci..je n' flâne plus

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Pas assez de marginaux le 08/08/2026 à 08:17

La gauche voudrait faire entrer sur le territoire national des millions d'autres énergumènes de ce genre

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Catalan le 08/08/2026 à 08:13

confluence.Quand tu mélanges logements haut de gamme, logement social, centre commercial, désœuvrés, traffic de drogue, marginaux,,,,,,,,ça donne les faits divers qu on lit tous les jours,,,,,, conséquences les logements haut de gamme ne se vendent plus car a ce tarif là clientèle cherche la tranquillité, et surtout le centre commercial commence a souffrir de la réputation du quartier,,,,,,,,a défaut de remettre de l ordre rapidement ça sera infréquentable.

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Obsdu9 le 08/08/2026 à 08:12

Quelle société de teubés sans filtre on nous prépare ! Vivement le départ pour un coin de campagne plus calme et comptant plus de gens à peu près "normaux" !

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mdr le 08/08/2026 à 07:09

la messe est dite !! «  les écologistes «  !! repaire de marginaux puent la pisse !

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Anti verts le 08/08/2026 à 07:02

Comme quoi la végétalisation, les autoroutes a vélo apaisent bien les gens .....il n'y a que des fanatiques qui peuvent y croire
J'ai hâte de voir la situation lorsque la base nautique sera installée....

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Ritchie le 08/08/2026 à 06:46

Le but était simplement d'illustrer un célèbre passage de la Bible qui se termine par ... tend l'autre joue !

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Calypso le 08/08/2026 à 06:27

Tout ça c’est à cause de la chaleur. La baignade de Confluence aurait déjà été mise en place ils auraient pu se rafraîchir et nager ensemble en parfaite harmonie au lieu de se chamailler.

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