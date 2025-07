Caméra sciée, insécurité persistante : la mairie impose un couvre-feu aux moins de 16 ans dans ce quartier près de Lyon

Le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou (DvD), a pris un arrêté interdisant la circulation des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un adulte dans le quartier du Mathiolan, entre 22h et 6h. Cette mesure s’applique depuis le 10 juillet et est prévue jusqu'au 9 août 2025, "avec possibilité de reconduction au regard de l’évolution de la situation", précise le texte.

Le périmètre concerné est délimité par la rue du Montout au nord, la rue du Rambion au sud, la rue Gambetta à l’est et le boulevard Pierre Mendès-France à l’ouest.

Dans son arrêté, le maire évoque plusieurs incidents récents : des tirs à l’arme de guerre en mai, des actes de vandalisme contre les caméras de vidéoprotection, des dégradations de l’éclairage public et des faits de délinquance impliquant des mineurs.

"L’errance nocturne de mineurs non accompagnés constitue un facteur aggravant de leur vulnérabilité", note l'arrêté, qui souligne également que le Mathiolan est considéré comme un quartier prioritaire et "un lieu de trafic de stupéfiants" par les forces de sécurité.

Le maire indique que le couvre-feu sera levé dès que la caméra vandalisée, sciée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, sera remplacée.

Pour rappel, trois personnes ont été interpellées jeudi 10 juillet dans le quartier du Mathiolan, soupçonnées de préparer un enlèvement en lien avec un différend entre trafiquants, selon les premiers éléments.

En cas de non-respect, les mineurs pourront être reconduits à leur domicile ou au commissariat. Les parents pourront, eux, faire l’objet de poursuites.

En mai, le maire de Mions, Mickaël Paccaud (LR), avait également instauré un couvre-feu pour faire face à différents actes de délinquance, finalement retoqué par la justice administrative.