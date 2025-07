Tentative d’enlèvement près de Lyon ? Trois hommes interpellés avec armes et cagoules

Un trio suspect a été arrêté ce jeudi soir à Meyzieu, à l’est de Lyon dans le quartier du Mathiolan.

Aux alentours de 23h30, les forces de l’ordre sont intervenues après un signalement évoquant un groupe suspect susceptible de passer à l’acte. Sur place, trois hommes ont été repérés et ont tenté de se débarrasser de gants et de cagoules à la vue des policiers, précise Le Progrès.

Ils ont finalement pu être interpellés. Les enquêteurs ont ainsi découvert dans leur véhicule plus de 7 kilos de résine de cannabis, une arme de poing non approvisionnée, un couteau, du ruban adhésif et des gants.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. À ce stade, les enquêteurs s’orientent vers la piste d’un possible règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants, mais les investigations se poursuivent pour éclaircir leurs intentions exactes.