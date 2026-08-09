Une éclipse solaire à 94 % visible depuis Lyon le 12 août : où et comment l’observer

Le Soleil devrait prendre la forme d’un mince croissant lumineux au-dessus de la métropole de Lyon.

Le mercredi 12 août 2026, une éclipse partielle sera observable en fin de journée. À Lyon, plus de 94 % du disque solaire seront cachés par la Lune au moment du maximum, prévu alors que l’astre sera déjà très bas sur l’horizon.

Le Club d'astronomie de Lyon-Ampère (CALA) livre plusieurs conseils pour ne rien manquer de ce phénomène tout en l’observant sans danger.

L’éclipse commencera à 19h27. La Lune entamera alors progressivement le disque solaire, situé à environ 14 degrés au-dessus de l’horizon.

Le maximum se produira à 20h21. Le Soleil sera masqué à 94 %, mais ne se trouvera plus qu’à environ quatre degrés de hauteur. Une baisse sensible de la luminosité devrait alors être perceptible.

Le Soleil se couchera à 20h52, alors que l’éclipse sera toujours en cours. Pour observer une éclipse totale, il faudra en revanche se rendre en Espagne ou en Islande.

Les Monts d’Or parmi les meilleurs points d’observation

Pour les Lyonnais qui n'auront ni le temps ni les moyens de faire l'aller-retour de l'autre côté des Pyrénées, il est possible de profiter du spectacle dans le Rhône. La faible hauteur du Soleil constituera la principale difficulté. Un horizon entièrement dégagé vers l’ouest ou le nord-ouest sera indispensable : un arbre, un immeuble ou une colline pourra suffire à masquer la phase la plus spectaculaire.

Le CALA recommande notamment de prendre de la hauteur dans les Monts d’Or, depuis le mont Cindre, le mont Verdun ou le mont Thou. Le plateau de Sathonay et les hauteurs de Caluire-et-Cuire pourront également offrir des points de vue intéressants.

Les espaces ouverts du parc de Miribel-Jonage et les champs situés dans la seconde couronne lyonnaise figurent aussi parmi les options possibles. Il est conseillé de vérifier quelques jours auparavant que le coucher du Soleil est bien visible depuis le lieu choisi.

Même presque entièrement masqué, le Soleil demeure extrêmement dangereux pour les yeux. Une observation directe sans protection adaptée peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine.

Il faudra utiliser exclusivement des lunettes spéciales pour éclipses conformes à la norme ISO 12312-2, en vérifiant qu’elles ne présentent aucune rayure ni perforation.

Les lunettes de soleil classiques, même superposées, les radiographies, les verres fumés, les CD ou les filtres improvisés n’offrent aucune protection suffisante. Il ne faudra pas non plus regarder le phénomène avec des jumelles, un télescope ou un appareil photo sans filtre solaire professionnel installé à l’avant de l’instrument.

Une méthode indirecte permet de suivre l’éclipse sans exposer ses yeux. Il suffit de percer un petit trou dans un carton, puis de projeter la lumière du Soleil sur une feuille blanche : l’image du croissant apparaîtra progressivement.

Les espaces entre les feuilles des arbres produiront le même effet au sol, en faisant apparaître une multitude de petits croissants lumineux. Une passoire pourra également servir de dispositif de projection improvisé.