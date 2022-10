Lyon : une éclipse solaire visible ce mardi !

Ce mardi matin, les Lyonnais pourront admirer une éclipse solaire partielle, à partir de 11h18 précisément. Dans la capitale des Gaules, le taux d’occultation par la Lune de notre étoile sera au maximum à 11,9% à 12h07, avant de revenir peu à peu à la normale jusqu’à 12h07.

C’est à Strasbourg que le phénomène sera le plus fort dans le pays, avec un taux d’occultation à 19,5%, d’après l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. A l’inverse, il faudra aller au Kazakhstan, pour voir le Soleil caché à 82,2 % par notre satellite naturel. Mais même à ce fort taux, il ne sera pas possible de voir une différence de luminosité.

Pour observer correctement l’éclipse, sans risquer d’abimer ses yeux, il faut absolument des équipements. Les plus répandus et facilement trouvables sont les lunettes qui intègrent des filtres solaires, en vente sur internet ou dans quelques magasins spécialisés comme Nature et Découverte. Pour rappel, regarder à l’œil nu le Soleil entraîne des cécités.