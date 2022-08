Nuit des étoiles 2022 : une soirée d’observation ce vendredi au cœur des Gratte-Ciel

Fan d’astronomie ou juste curieux ? La ville de Villeurbanne et l’association française d’Astronomie proposent une soirée dédiée aux étoiles. Au programme, télescopes et lunettes astronomiques pour observer les objets du ciel, projection de films d’astronomie et des rencontres et des mini-conférences avec des astrophysiciens autour des planètes, des étoiles, des satellites, etc. Une soirée qui permettra d’apprendre à se repérer dans le ciel et ainsi à découvrir les constellations et les principaux objets du ciel.

Tous les passionnés sont invités à venir avec leur télescope ou leur lunette. Celles et ceux qui ont du matériel, mais qui ne savent pas l’utiliser pourront bénéficier de conseils auprès des animateurs présents.

En préambule de cette soirée, dès 19h30, un concert en plein air sera proposé par le groupe Zozio, musique chaloupée, séga du crépuscule, chanson douce électrique. Tout se passe sur le site du Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel au sein de META.

Rendez-vous ce vendredi à 19h30, jusqu'à 00h. Les inscriptions par téléphone à l’Espace infos au 04 72 65 80 90. Mais pas besoin d’inscription pour les simples curieux. L’entrée est gratuite et pour y accéder en transports en commun le Métro A : arrêt Gratte-Ciel

Toutes les infos sur villeurbanne2022.fr