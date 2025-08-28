Faits Divers

Lyon : une importante pollution par hydrocarbures dans la Saône ce jeudi - LyonMag

Stupeur à la Confluence ce jeudi.

Depuis le milieu de matinée, une partie de la Saône est confrontée à une flaque de pollution. Plus précisément au niveau du cube orange de Cardinal dans le quartier du 2e arrondissement de Lyon.

Selon nos informations, il s’agirait d’une flaque d’hydrocarbures, déversée involontairement par un camion stationné à proximité du quai Rambaud. Les faits se seraient produits aux alentours de 10h30 du matin. Depuis, une forte odeur d’essence est présente dans le secteur.

Alertés vers 16h, les pompiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations et recueillir des témoignages. Un fourgon nucléaire radiologique bactériologique chimique (FNRBC) ainsi qu’un équipage du SDMIS ont été mobilisés.

Mais, la flaque ayant eu le temps de se propager le long du quai Rambaud, les secours n’ont rien pu faire pour la maîtriser et la pomper.

alors là le 28/08/2025 à 18:33

Le projet de se baigner tombe à l'eau si l'on peut dire !

D'où c'est ? le 28/08/2025 à 18:28

Encore un écolo qui a vidangé sa poubelle diesel dans la Saône pour économiser 50€.

Escrolooo le 28/08/2025 à 18:11

Pas d inquiétude la piste cyclable adjacente va dissoudre toute pollution....

Beurk le 28/08/2025 à 18:00

Vivement la baignade 😂🏖️

Dupon le 28/08/2025 à 17:54

On va bientôt se baigner dans la Saône à dit Doucette

