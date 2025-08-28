Lyon : une importante pollution par hydrocarbures dans la Saône ce jeudi

Depuis le milieu de matinée, une partie de la Saône est confrontée à une flaque de pollution. Plus précisément au niveau du cube orange de Cardinal dans le quartier du 2e arrondissement de Lyon.

Selon nos informations, il s’agirait d’une flaque d’hydrocarbures, déversée involontairement par un camion stationné à proximité du quai Rambaud. Les faits se seraient produits aux alentours de 10h30 du matin. Depuis, une forte odeur d’essence est présente dans le secteur.

Alertés vers 16h, les pompiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations et recueillir des témoignages. Un fourgon nucléaire radiologique bactériologique chimique (FNRBC) ainsi qu’un équipage du SDMIS ont été mobilisés.

Mais, la flaque ayant eu le temps de se propager le long du quai Rambaud, les secours n’ont rien pu faire pour la maîtriser et la pomper.