La Ville de Lyon bannit le thon de ses cantines scolaires

Huit mairies, dont celle de Lyon, Paris et Grenoble, ont décidé de supprimer "temporairement le thon des menus scolaires dont elles ont la charge" en raison des risques de contamination au mercure.
L’annonce a été faite via un communiqué transmis ce jeudi. Les municipalités s’appuient sur le rapport des ONG Bloom et Foodwatch, qui avait alerté en octobre dernier sur l’ampleur de la contamination du thon en conserve au mercure.
"Aucune mesure n'a été prise par les responsables politiques nationaux et européens et l’industrie du thon pour protéger les consommateurs, en particulier les enfants", estiment les maires des huit communes signataires du communiqué. Les municipalités demandent un seuil de mercure autorité plus strict.
Toi, t'es un prix Nobel !Signaler Répondre
Comme par hasard, à la rentrée scolaire.Signaler Répondre
Bientôt, ça sera autour de la viande. Les gauchistes et les khmers verts n'ont aucune limite dans la connerie
D'accord pour virer tous les thons et n'accepter que des canons..Signaler Répondre
le monde est sauvéSignaler Répondre
Fini le porc, fini le thon, il reste les insectes...Signaler Répondre
Donc ils doivent quand même manger du thon au mercure parce qu'ils n'ont pas pu boire l'eau au plomb ?Signaler Répondre
Sans parler de l'exploitation des enfants dans les mines d'extraction de lithium pour les voitures et autre trottinettes électriques ...Signaler Répondre
Mais chut ! L'idéologie verte passe avant l'être humain ....
Très beau documentaire hier soir à la télé sur la catastrophe de deepwater survenue en 2011 dans le golf du Mexique...ça vaut son pesant de cacahuètes.Signaler Répondre
Interdire le thon dans les cantines et aussi l'or des bijoux , si vous êtes cohérent avec l écologie, pensez aux populations autochtones qui elles subissent directement les effets du mercure. Un petit tour en Guyane française, ou les gauchos ne vont jamais vous feront toucher du doigt les ravages de vos parures. Chiche, je propose que tous ces bobos rendent leurs bijoux pour équiper les forces de l'ordre qui sur place protègent la population amérindienne au péril de leur vie. C est plus courageux que de crier comme une poissonnière(cherchez les thons) avec nos sous au parlement.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
foodwatch encore une secteur qui raconte n'importe quoi aux esprits crédules.C'est bon, tout le monde peut en consommer tant qu'il n'y a pas de mise en garde spéciale de la part de FDA ( fond and drugs administration).Signaler Répondre
C'est une mesure idéologique. Ces ONG militent contrent la pêche, et sont pour la décroissanceSignaler Répondre
Pas de thon Pas de porc. Restent les cuisses de poulets dégueulasses grasses et filandreuses, avec une grosse peau caoutchouteuse, comme nous servent tous les restaurants arabes de quartier. Du quinoa et de la semoulepour les jours sans viande.... j’ai bon ?Signaler Répondre
letton c est bon!Signaler Répondre
Et les œufs, les fruits, les légumes et l'eau aux PFAS ?Signaler Répondre
Sans parler des pesticides employés par les agriculteurs.
Un commentaire a déjà parlé du Cadmium, c'est nouvellement affiché mais connu depuis longtemps.
Pour les pastèques c'est juste que c'est "animal" donc on trouve le moindre prétexte pour le supprimer...
Cette étude de Foodwatch était déplorable de manque de rigueur et de légèreté...Signaler Répondre
rien de nouveauSignaler Répondre
et les autres poissons ???
NE MANGEZ PLUS NI VIANDE NI POISSON
des graines et des racines tout simplement
vu la conjoncture economique !!!! on y arrive
Y'a du plomb dans l'eau de certaines écoles, mais eux, ils interdisent le thon à la cantine.Signaler Répondre
Combien de fois les gamins mangent du thon dans l'année et combien de fois boivent ils de l'eau ?
Sérieux, ce sont vraiment des décérébrés....
Le plus grand danger est le CADMIUM..Signaler Répondre
Renseignez vous c’est urgent
Chocolat pommes de terre riz 🍚 lavez avant de consommer
Vous pouvez tout interdire de toute façon toute la nourriture est contaminée : viandes, poissons, œufs, fruits légumes.Signaler Répondre
Voir ou revoir "L’agroalimentaire vu de l’intérieur, intoxication ?"
Interview thinkerview du brillant Christophe Brusset, ingénieur agroalimentaire avec 25ans d'expérience dans la filière du trading alimentaire.
C'est édifiant.
Pourquoi il est encore en vente dans le commerce?Signaler Répondre
là pour le coup c est une très bonne initiative !Signaler Répondre