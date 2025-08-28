La Ville de Lyon bannit le thon de ses cantines scolaires

Huit mairies, dont celle de Lyon, Paris et Grenoble, ont décidé de supprimer "temporairement le thon des menus scolaires dont elles ont la charge" en raison des risques de contamination au mercure.

L’annonce a été faite via un communiqué transmis ce jeudi. Les municipalités s’appuient sur le rapport des ONG Bloom et Foodwatch, qui avait alerté en octobre dernier sur l’ampleur de la contamination du thon en conserve au mercure.

"Aucune mesure n'a été prise par les responsables politiques nationaux et européens et l’industrie du thon pour protéger les consommateurs, en particulier les enfants", estiment les maires des huit communes signataires du communiqué. Les municipalités demandent un seuil de mercure autorité plus strict.