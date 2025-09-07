Les écologistes "incapables d'assumer la critique" ? La Ville de Lyon interdit les commentaires sur ses réseaux sociaux

Depuis le 1er septembre, la Ville de Lyon a fermé les espaces commentaires sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Dans un message publié pour justifier cette décision, la municipalité de Grégory Doucet se réfugie derrière l'article L.52-1 alinéa 2 du code électoral.
Or, ce dernier n'oblige absolument pas les collectivités à censurer les messages postés par les futurs électeurs dès lors que la campagne a démarré le 1er septembre. D'ailleurs, Lyon est la seule grande ville à opérer de la sorte. Et cela ne concerne que les Verts, puisque la page principale de la Ville, et celles des arrondissements de la majorité sont exemptés de commentaires, quand celles des 2e et 6e arrondissements, tenus par la droite et le centre, peuvent encore accueillir les messages des habitants.
La Métropole de Lyon, elle, a annoncé vouloir respecter au mieux la période de réserve en lançant une nouvelle charte de modération des commentaires. Dès lors qu'un message sera "à caractère politique ou électoraliste", il sera immédiatement supprimé.
"Plutôt que d’assumer la critique, la Ville a choisi de la faire taire", se désole le parti Renaissance Lyon dans un communiqué.
Pour l'ancien député Thomas Rudigoz, "cette décision traduit le malaise d’une majorité écologiste incapable d’assumer la critique de ses politiques. Plutôt que de faire taire les habitants, la municipalité devrait les écouter".
La vague de commentaires négatifs, qui accompagnait généralement chaque publication de la mairie sur les projets des écologistes lyonnais, est donc maîtrisée. Mais cela empêchera-t-il le tsunami de déferler en mars 2026 ?
Nous allons pratique la méthode de leur grand mentor Méchanlon : LE DEGAGISME !!!Signaler Répondre
Vivement 2026 !
tiens donc, les escrologiste-facistes n'aiment pas trop la liberté d'expression ...Signaler Répondre
En terme de gestion des dépenses publiques, les écolos sont largement plus responsable que la bande à Collomb depuis 2000.Signaler Répondre
Perso je voterai Doucet pour une simple raison. La santé. La bande à Collomb où la droite lyonnaise ont tous fermé leur gueule concernant la pollution des pfas. Je n’ai aucune confiance en Jean Michel Aulas dans cette affaire pour protéger nos enfants. Jean Michel Aulas et les macronistes sont trop proche d’Arkema.
La mairie n'a jamais écouté ses citoyens. Ne vous etonnez pas que les commentaires soient de plus en plus acerbes. Réseaux et Sociaux sont des notions qui admettent difficilement la communication en sens unique. Mais nous avons compris, nous boycotterons la propagande électorale déguisée en post municipalSignaler Répondre
Celle qui a été renvoyée en correctionnelle le 22 juillet 2025, dans le cadre d’une affaire impliquant corruption et trafic d’influence liés à Renault-Nissan (RNBV) et une facturation de prestations entre 2010 et 2012 ?Signaler Répondre
Il faut comprendre une chose SEULEMENT la gauche est légitime a critiquer les autres, si par malheur un malheureux gueux ose critiquer ou émettre une idée contraire il sera, il est automatiquement estampillé facho, presses politiques médias élites culturelles dit «du bon camps » ont le même système de fonctionnement 😂😂 et ça donne des leçons de vie et de democratie.Signaler Répondre
Ah la démocratie façon verdâtre....une idolâtrie ou une nostalgie des régimes soviétiques ? Et ça vient nous donner des leçons. Mais dégagez. Barrez vous en 2026. Lyon mérite mieux que votre idéologie rétrograde, sectaire et intransigeante.Signaler Répondre
ah les régimes autoritaires qui censurent les voix qui osent critiquer le grand gourou… C’est beau le communisme vertSignaler Répondre
Pareil pour Bruno Bernard.Signaler Répondre
En plus, des que tu lu poses des questions qui l'embêtes, en fait, quand tu démontes ses mensonges, preuvent à l'appui, il te blackliste.
Les soviets sont de retours !
La gauche dans ses basses œuvres, qui se renforcent à l’approche des élections. La gauche tente de faire croire que la France est de gauche, alors qu’elle est largement de droite. Complot contre Dati, fermeture des commentaires de la Mairie de Lyon, ne sont qu'un échantillon de tout ce qui va se passer dans les 6 prochains mois.Signaler Répondre
Restez lucides, diversifiez vos sources d'informations, et soyez toujours très très prudents avec ce que l'on vous dit. La gauche est très forte dans l’agit-prop et la manipulation. N'oubliez pas que Mélenchon, qui fédère la mouvance EELV-LFI, est un trotskiste.
Les Ecologistes en sont arrivés à empêcher carrément l'expression de la parole des citoyens...Signaler Répondre
Leurs électeurs y compris d'ailleurs...
Toute cette équipe ne va pas tarder de se diriger vers la sortie !Signaler Répondre
Rien d’étonnant de la part des verts ou de LFI. Ces méthodes soviétiques d’un autre temps pour éloigner ses opposants sont bien connues de la gauche !Signaler Répondre
Il faut appeler Rachida Dati?Signaler Répondre
Sur leur communication en ligne type vidéos YouTube, les écolos ont fermé les commentaires dès 2020. De toute manière ces militants ne supportent pas la critique et les avis qui diffèrent de leur doxa : ils bloquent directement tout regard différent sur leur réseaux sociaux depuis le debut de leur mandat.Signaler Répondre
y’a jamais de réelle concertation. C’est plutôt : j’entends votre avis mais je m’en fiche, ma décision est prise.Signaler Répondre
L'Union Européenne va bien mettre en place un système de surveillance des données même privées... ainsi des messages dans la sphère privée pourront être condamnés.Signaler Répondre
Vaste système de censure dont peu de gens parlent.
depuis quand une dictature laisserait-elle la parole à ses opposants !! ?????Signaler Répondre
ça porte un nom quand un pouvoir supprime et censure les avis contraires. on nomme cela généralement un régime autoritaire ou une dictature.Signaler Répondre
Que vous le savez, nous privilégons la démocratie participative mais 'nous ne tolérons pas que les fachos s'expriment sur les pages de notre ville inclusive et non genré.Signaler Répondre
Le danger à Lyon, c'est l'extrême droite
Le tsunami c est le mot justeSignaler Répondre
Quand on voit le niveau des commentaires ici (trolls, insu ltes, "les vélos ouin-ouin"),Signaler Répondre
on comprend très bien que la mairie et la métropole n'ont plus de temps à perdre avec eux. Le temps des concertations est terminé.
L'idéologie escrologiste dans toute sa splendeur qui déteste la critique et que le déni du réel pousse à censurer la parole autre que ce qu'ils veulent entendre en se cachant derrière des articles de loi que rien n'oblige à appliquer (sauf pour leur propre intérêt )Signaler Répondre
Vivement les élections pour virer tous ces Kmers vert !!
N oublions pas tous les faux comptes pro écolos qui viennent commenter les publications des écolos sur Facebook!!!!Signaler Répondre
Des profils qui n existent depuis pas très longtemps, avec très peu de contacts, des publications orientées sur l’écologie… et aucune foto de visage!
J ajoute que ces publications sont aussi trustées par des militants qui n habitent ni la ville, ni la métropole, … et souvent pas la région!
Les écolos sont un partis autoritaire et menteur
Nb : il en est où le procès concernant les salariés de la comm qui ont pour mission de mettre en avant la mairie centrale … sur le temps de travail, payé par nos impôts ?
Les illuminés s'enferment encore un peu plus dans leur bulle.Signaler Répondre
Paraît même que certains remercient Grégory dans la rue !
Allez plus que quelques mois et on en sera (peut -tre) enfin débarrassé !
Courage fuyons !!!!Signaler Répondre
L’insoutenable lâcheté de cette extrême gauche
Ou est passé l'argent du grand emprunt ????Signaler Répondre
La loi impose de modérer les commentaires de manière assez stricte à compter du 1er septembre.Signaler Répondre
Il faudrait que la ville paie plusieurs personnes à temps plein pour assumer cette charge... Donc du gaspillage d'argent public.
Les politiques détestent les commentaires sur eux, même quand ils sont positifs ils se méfient car ce n'est pas normal.Signaler Répondre
Les politiques n'aiment pas les journalistes qui ne vont dans le sens de leur dogme.
Les politiques sont tous narcissiques et le petit peuple des cons.
Nous sommes en démocratie nous pouvons exprimer notre pensée, du moins j'espère.....Signaler Répondre
Elle est belle la démocratie vue par les verts.Signaler Répondre
Lyon et la Métropole ont un défaut de commencer des travaux .. pour ne pas les finir … jusqu’à quand ? pourquoi autant de travaux en 2025 c’est odieux et irresponsable! on en peux plusSignaler Répondre
Incapables d assumer la critique, ca on le savait depuis longtemps. Même entre les différents courants ecolos, ils ne se supportent pas .Signaler Répondre
la réserve et c est la loi va dans le sens municipalité public mais évidemment pas dans l autre sens !Signaler Répondre
Rien de nouveauSignaler Répondre
Bagnon, lugenstrass, bloquent tous les avis contraires sur leur comptes Twitter et instagram.
La censure est généralisée depuis 1 bon moment.
Pas étonné, dictature mode d’emploi.Signaler Répondre
La propagande, certains média aux ordres comme le Progrès.
On censure, contrôle de la presse et de la parole, droits de réponse interdit etc….
La campagne va démarrer soutenue honteusement par certains médias et les magazines de la métropole ou l’argent du contribuable est utilisé pour la campagne escrologiste, un vrai scandale.
J’espère que la justice enquêtera rapidement.
Doucet DEHORS !
Poutine et kim jun un ne font pas mieux.Signaler Répondre
La défaite arrive, les nerfs lâchent 🤣Signaler Répondre
Comme TF1...pendant très longtemps...Signaler Répondre
Maintenant il faudra vraiment m'expliquer la différence entre écologie et fascisme ???Signaler Répondre