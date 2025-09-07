Politique

Les écologistes "incapables d'assumer la critique" ? La Ville de Lyon interdit les commentaires sur ses réseaux sociaux

Les écologistes "incapables d'assumer la critique" ? La Ville de Lyon interdit les commentaires sur ses réseaux sociaux

La politique de l'autruche ou le respect à outrance des règles de la campagne des municipales ?

Depuis le 1er septembre, la Ville de Lyon a fermé les espaces commentaires sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Dans un message publié pour justifier cette décision, la municipalité de Grégory Doucet se réfugie derrière l'article L.52-1 alinéa 2 du code électoral.

Or, ce dernier n'oblige absolument pas les collectivités à censurer les messages postés par les futurs électeurs dès lors que la campagne a démarré le 1er septembre. D'ailleurs, Lyon est la seule grande ville à opérer de la sorte. Et cela ne concerne que les Verts, puisque la page principale de la Ville, et celles des arrondissements de la majorité sont exemptés de commentaires, quand celles des 2e et 6e arrondissements, tenus par la droite et le centre, peuvent encore accueillir les messages des habitants.

La Métropole de Lyon, elle, a annoncé vouloir respecter au mieux la période de réserve en lançant une nouvelle charte de modération des commentaires. Dès lors qu'un message sera "à caractère politique ou électoraliste", il sera immédiatement supprimé.

"Plutôt que d’assumer la critique, la Ville a choisi de la faire taire", se désole le parti Renaissance Lyon dans un communiqué.

Pour l'ancien député Thomas Rudigoz, "cette décision traduit le malaise d’une majorité écologiste incapable d’assumer la critique de ses politiques. Plutôt que de faire taire les habitants, la municipalité devrait les écouter".

La vague de commentaires négatifs, qui accompagnait généralement chaque publication de la mairie sur les projets des écologistes lyonnais, est donc maîtrisée. Mais cela empêchera-t-il le tsunami de déferler en mars 2026 ?

Tags :

ville de lyon

40 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
JMT69 le 07/09/2025 à 21:43

Nous allons pratique la méthode de leur grand mentor Méchanlon : LE DEGAGISME !!!
Vivement 2026 !

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxxxxx le 07/09/2025 à 21:39

tiens donc, les escrologiste-facistes n'aiment pas trop la liberté d'expression ...

Signaler Répondre
avatar
Un défouloir de tweet haineux avec beaucoup de mensonges le 07/09/2025 à 21:33

En terme de gestion des dépenses publiques, les écolos sont largement plus responsable que la bande à Collomb depuis 2000.

Perso je voterai Doucet pour une simple raison. La santé. La bande à Collomb où la droite lyonnaise ont tous fermé leur gueule concernant la pollution des pfas. Je n’ai aucune confiance en Jean Michel Aulas dans cette affaire pour protéger nos enfants. Jean Michel Aulas et les macronistes sont trop proche d’Arkema.

Signaler Répondre
avatar
Bill2 le 07/09/2025 à 21:14
Christoff a écrit le 07/09/2025 à 19h22

Quand on voit le niveau des commentaires ici (trolls, insu ltes, "les vélos ouin-ouin"),
on comprend très bien que la mairie et la métropole n'ont plus de temps à perdre avec eux. Le temps des concertations est terminé.

La mairie n'a jamais écouté ses citoyens. Ne vous etonnez pas que les commentaires soient de plus en plus acerbes. Réseaux et Sociaux sont des notions qui admettent difficilement la communication en sens unique. Mais nous avons compris, nous boycotterons la propagande électorale déguisée en post municipal

Signaler Répondre
avatar
Qui ? le 07/09/2025 à 21:14
ARCOM a écrit le 07/09/2025 à 20h05

Il faut appeler Rachida Dati?

Celle qui a été renvoyée en correctionnelle le 22 juillet 2025, dans le cadre d’une affaire impliquant corruption et trafic d’influence liés à Renault-Nissan (RNBV) et une facturation de prestations entre 2010 et 2012 ?

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 07/09/2025 à 21:10

Il faut comprendre une chose SEULEMENT la gauche est légitime a critiquer les autres, si par malheur un malheureux gueux ose critiquer ou émettre une idée contraire il sera, il est automatiquement estampillé facho, presses politiques médias élites culturelles dit «du bon camps » ont le même système de fonctionnement 😂😂 et ça donne des leçons de vie et de democratie.

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 07/09/2025 à 20:51

Ah la démocratie façon verdâtre....une idolâtrie ou une nostalgie des régimes soviétiques ? Et ça vient nous donner des leçons. Mais dégagez. Barrez vous en 2026. Lyon mérite mieux que votre idéologie rétrograde, sectaire et intransigeante.

Signaler Répondre
avatar
lyyyooonnnn le 07/09/2025 à 20:43

ah les régimes autoritaires qui censurent les voix qui osent critiquer le grand gourou… C’est beau le communisme vert

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooooooooooo le 07/09/2025 à 20:38

Pareil pour Bruno Bernard.

En plus, des que tu lu poses des questions qui l'embêtes, en fait, quand tu démontes ses mensonges, preuvent à l'appui, il te blackliste.

Les soviets sont de retours !

Signaler Répondre
avatar
Basses oeuvres le 07/09/2025 à 20:33

La gauche dans ses basses œuvres, qui se renforcent à l’approche des élections. La gauche tente de faire croire que la France est de gauche, alors qu’elle est largement de droite. Complot contre Dati, fermeture des commentaires de la Mairie de Lyon, ne sont qu'un échantillon de tout ce qui va se passer dans les 6 prochains mois.
Restez lucides, diversifiez vos sources d'informations, et soyez toujours très très prudents avec ce que l'on vous dit. La gauche est très forte dans l’agit-prop et la manipulation. N'oubliez pas que Mélenchon, qui fédère la mouvance EELV-LFI, est un trotskiste.

Signaler Répondre
avatar
Ça devient fou... le 07/09/2025 à 20:27

Les Ecologistes en sont arrivés à empêcher carrément l'expression de la parole des citoyens...

Leurs électeurs y compris d'ailleurs...

Signaler Répondre
avatar
n'en doutons pas le 07/09/2025 à 20:25

Toute cette équipe ne va pas tarder de se diriger vers la sortie !

Signaler Répondre
avatar
methode sovietique le 07/09/2025 à 20:11

Rien d’étonnant de la part des verts ou de LFI. Ces méthodes soviétiques d’un autre temps pour éloigner ses opposants sont bien connues de la gauche !

Signaler Répondre
avatar
ARCOM le 07/09/2025 à 20:05

Il faut appeler Rachida Dati?

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 07/09/2025 à 19:59

Sur leur communication en ligne type vidéos YouTube, les écolos ont fermé les commentaires dès 2020. De toute manière ces militants ne supportent pas la critique et les avis qui diffèrent de leur doxa : ils bloquent directement tout regard différent sur leur réseaux sociaux depuis le debut de leur mandat.

Signaler Répondre
avatar
warmred le 07/09/2025 à 19:45
Christoff a écrit le 07/09/2025 à 19h22

Quand on voit le niveau des commentaires ici (trolls, insu ltes, "les vélos ouin-ouin"),
on comprend très bien que la mairie et la métropole n'ont plus de temps à perdre avec eux. Le temps des concertations est terminé.

y’a jamais de réelle concertation. C’est plutôt : j’entends votre avis mais je m’en fiche, ma décision est prise.

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 07/09/2025 à 19:44

L'Union Européenne va bien mettre en place un système de surveillance des données même privées... ainsi des messages dans la sphère privée pourront être condamnés.
Vaste système de censure dont peu de gens parlent.

Signaler Répondre
avatar
réalité le 07/09/2025 à 19:38

depuis quand une dictature laisserait-elle la parole à ses opposants !! ?????

Signaler Répondre
avatar
tidjai le 07/09/2025 à 19:35

ça porte un nom quand un pouvoir supprime et censure les avis contraires. on nomme cela généralement un régime autoritaire ou une dictature.

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 07/09/2025 à 19:34

Que vous le savez, nous privilégons la démocratie participative mais 'nous ne tolérons pas que les fachos s'expriment sur les pages de notre ville inclusive et non genré.
Le danger à Lyon, c'est l'extrême droite

Signaler Répondre
avatar
malogenou le 07/09/2025 à 19:24

Le tsunami c est le mot juste

Signaler Répondre
avatar
Christoff le 07/09/2025 à 19:22

Quand on voit le niveau des commentaires ici (trolls, insu ltes, "les vélos ouin-ouin"),
on comprend très bien que la mairie et la métropole n'ont plus de temps à perdre avec eux. Le temps des concertations est terminé.

Signaler Répondre
avatar
on est pas des ceusses comme y en a des qui sont .. le 07/09/2025 à 19:12

L'idéologie escrologiste dans toute sa splendeur qui déteste la critique et que le déni du réel pousse à censurer la parole autre que ce qu'ils veulent entendre en se cachant derrière des articles de loi que rien n'oblige à appliquer (sauf pour leur propre intérêt )
Vivement les élections pour virer tous ces Kmers vert !!

Signaler Répondre
avatar
Les rois du troll! le 07/09/2025 à 19:05

N oublions pas tous les faux comptes pro écolos qui viennent commenter les publications des écolos sur Facebook!!!!
Des profils qui n existent depuis pas très longtemps, avec très peu de contacts, des publications orientées sur l’écologie… et aucune foto de visage!
J ajoute que ces publications sont aussi trustées par des militants qui n habitent ni la ville, ni la métropole, … et souvent pas la région!

Les écolos sont un partis autoritaire et menteur

Nb : il en est où le procès concernant les salariés de la comm qui ont pour mission de mettre en avant la mairie centrale … sur le temps de travail, payé par nos impôts ?

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 07/09/2025 à 19:03

Les illuminés s'enferment encore un peu plus dans leur bulle.
Paraît même que certains remercient Grégory dans la rue !
Allez plus que quelques mois et on en sera (peut -tre) enfin débarrassé !

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 07/09/2025 à 18:57

Courage fuyons !!!!
L’insoutenable lâcheté de cette extrême gauche

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 07/09/2025 à 18:56

Ou est passé l'argent du grand emprunt ????

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 07/09/2025 à 18:53

La loi impose de modérer les commentaires de manière assez stricte à compter du 1er septembre.

Il faudrait que la ville paie plusieurs personnes à temps plein pour assumer cette charge... Donc du gaspillage d'argent public.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/09/2025 à 18:48

Les politiques détestent les commentaires sur eux, même quand ils sont positifs ils se méfient car ce n'est pas normal.
Les politiques n'aiment pas les journalistes qui ne vont dans le sens de leur dogme.
Les politiques sont tous narcissiques et le petit peuple des cons.

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 07/09/2025 à 18:46

Nous sommes en démocratie nous pouvons exprimer notre pensée, du moins j'espère.....

Signaler Répondre
avatar
David Cro le 07/09/2025 à 18:45

Elle est belle la démocratie vue par les verts.

Signaler Répondre
avatar
MaraisK le 07/09/2025 à 18:40

Lyon et la Métropole ont un défaut de commencer des travaux .. pour ne pas les finir … jusqu’à quand ? pourquoi autant de travaux en 2025 c’est odieux et irresponsable! on en peux plus

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/09/2025 à 18:26

Incapables d assumer la critique, ca on le savait depuis longtemps. Même entre les différents courants ecolos, ils ne se supportent pas .

Signaler Répondre
avatar
roco le 07/09/2025 à 18:25

la réserve et c est la loi va dans le sens municipalité public mais évidemment pas dans l autre sens !

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 07/09/2025 à 18:23

Rien de nouveau
Bagnon, lugenstrass, bloquent tous les avis contraires sur leur comptes Twitter et instagram.
La censure est généralisée depuis 1 bon moment.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 07/09/2025 à 18:22

Pas étonné, dictature mode d’emploi.
La propagande, certains média aux ordres comme le Progrès.
On censure, contrôle de la presse et de la parole, droits de réponse interdit etc….
La campagne va démarrer soutenue honteusement par certains médias et les magazines de la métropole ou l’argent du contribuable est utilisé pour la campagne escrologiste, un vrai scandale.
J’espère que la justice enquêtera rapidement.
Doucet DEHORS !

Signaler Répondre
avatar
Bon le 07/09/2025 à 18:16

Poutine et kim jun un ne font pas mieux.

Signaler Répondre
avatar
Lol.... le 07/09/2025 à 18:14

La défaite arrive, les nerfs lâchent 🤣

Signaler Répondre
avatar
comme TF1 le 07/09/2025 à 18:14

Comme TF1...pendant très longtemps...

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 07/09/2025 à 18:12

Maintenant il faudra vraiment m'expliquer la différence entre écologie et fascisme ???

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.