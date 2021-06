Où et comment observer l'éclipse solaire ce jeudi à Lyon ?

Une éclipse partielle du soleil aura en effet lieu à la mi-journée. En d’autres termes, la Lune va passer devant le Soleil. Si cette éclipse sera totale pour les habitants des latitudes les plus élevées du globe, par exemple au Nord-Ouest du Canada ou à l’extrême-Nord de la Russie, les Lyonnais auront du mal à se rendre compte de ce phénomène.

Et pour cause, aucune ville française ne se retrouvera sans lumière ce jeudi midi. Le soleil sera occulté à hauteur de 13,2% à Paris, 5,5% à Toulouse et 2,8% à Marseille. Si les nuages ne s’invitent pas dans le ciel de la capitale des Gaules, il sera donc possible de tenter d’observer par soi-même cette éclipse, à condition de se munir de lunettes spéciales disponibles chez les opticiens et les pharmaciens, voire dans les magasins d'astronomie.

Pour la prochaine éclipse solaire totale visible dans le ciel français, il faudra attendre le 3 septembre 2081 !