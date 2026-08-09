Miribel-Jonage : une fillette de 3 ans réanimée après une noyade, son pronostic vital engagé

Une importante intervention des secours s’est déroulée samedi 8 août au Grand Parc de Miribel-Jonage.

Peu avant 20h, une fillette âgée de 3 ans s’est noyée dans des circonstances encore à éclaircir au niveau de la plage surveillée du Morlet, à Vaulx-en-Velin.

À leur arrivée, les secours ont pris en charge l’enfant qui se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur sont parvenus à la réanimer sur place. La fillette a ensuite été évacuée en urgence absolue vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

Un hélicoptère aurait également été mobilisé selon un témoin, mais son intervention n’a finalement pas été nécessaire pour assurer le transport de la victime.

Cette noyade intervient en pleine période estivale, alors que les épisodes de fortes chaleurs poussent de nombreux habitants vers les plans d’eau de l’agglomération lyonnaise. Cet accident porterait à huit le nombre de noyades recensées dans le Rhône depuis le début de l’année 2026.