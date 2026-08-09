Miribel-Jonage : une fillette de 3 ans réanimée après une noyade, son pronostic vital engagé

Une importante intervention des secours s’est déroulée samedi 8 août au Grand Parc de Miribel-Jonage.
Peu avant 20h, une fillette âgée de 3 ans s’est noyée dans des circonstances encore à éclaircir au niveau de la plage surveillée du Morlet, à Vaulx-en-Velin.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge l’enfant qui se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur sont parvenus à la réanimer sur place. La fillette a ensuite été évacuée en urgence absolue vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.
Un hélicoptère aurait également été mobilisé selon un témoin, mais son intervention n’a finalement pas été nécessaire pour assurer le transport de la victime.
Cette noyade intervient en pleine période estivale, alors que les épisodes de fortes chaleurs poussent de nombreux habitants vers les plans d’eau de l’agglomération lyonnaise. Cet accident porterait à huit le nombre de noyades recensées dans le Rhône depuis le début de l’année 2026.
C'est typiquement le genre de sujet ou des statistiques éthniques permettraient de faire porter les actions de prévention sur les publics les plus à risque. Les américains le font depuis 150 ans, sans que ça pose de problèmes existentiels aux élites gauchistes.Signaler Répondre
Sans aucun doute, l’absence de surveillance des parents sera mis en évidence ✅️Signaler Répondre
Je n'ai pas réussi à trouver un tableau récapitulatif des noyades sur X années en France, encore moins par secteur, pour savoir sur plusieurs années si c'est réellement en augmentation. Même sur les sites du gouvernement rien, ou bien planqués pour ne pas voir ?Signaler Répondre
En plus les chiffres donnés chaque année sont uniquement de juin à septembre.
Il faudrait se repalucher tous les articles de journaux de chaque année...
On s'occupe de son téléphone et pas de ses gosses, quel est le plus importantSignaler Répondre
Allez ensuite pleurer sur TikTok
le nombre de noyades dans les piscines privées et dans les lacs et les rivières en 2026 bas tout les recordsSignaler Répondre