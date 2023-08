Les cyclistes nudistes autorisés à rouler ce samedi, l’itinéraire revu en périphérie de Lyon

L’organisation de ce "Tour de France" atypique a trouvé un compromis ce vendredi avec la préfecture du Rhône et les services de police, pour organiser la 8e étape du WNBR. L’évènement vise pour rappel à sensibiliser quant à "la crise écologique, l’urgence climatique et l’accélération du processus d’extinction de la biodiversité", précise la confédération le Mouvement Naturiste dans un communiqué.

Les cyclistes pourront donc rouler nus à vélo, mais pas sur l’itinéraire prévu au départ. Dans un premier temps, cette même confédération avait déposé une demande de manifestation allant de la Confluence jusqu’à la place de la paix, à deux pas de la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Ce vendredi, à la veille de l’étape, un compromis a été fait : elle prendra finalement son départ à la plage naturiste de la Mama au Grand Parc Miribel-Jonage, et ralliera ensuite l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Villeurbanne. Un parcours d’un peu moins de 10 kilomètres qui s’effectuera principalement en espace boisé et non urbain. Le parcours ne passera donc pas par Lyon, mais uniquement par sa métropole et les communes de Miribel, Neyron, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

Depuis cette semaine, le sujet divise et l’élue LR Béatrice de Montille avait même demandé à la préfète du Rhône d’interdire l’étape lyonnaise de la WNBR : "A Lyon, on ne veut ni du Tour de France ni de Flamme Olympique, mais on accueille le World naked bike ride", avait-elle commenté sur son compte X (anciennement Twitter).

Comme l’année dernière, où le parcours devait initialement avoir lieu au parc de la Tête d’Or avant d’être déplacé à Villeurbanne, l’itinéraire a été modifié. Une décision saluée par la conseillère municipale de la Ville de Lyon, qui était montée au créneau quelques jours plus tôt : « Le parcours a été revu et ce Tour de France des cyclistes nus ne traversera pas demain la Ville de Lyon », a-t-elle réagi sur son réseau social.

A Lyon, les amateurs de cyclisme, privés du "vrai" Tour de France depuis maintenant 3 ans pourront tout de même assister à leur course annuelle, mais pas sûr que cela ne plaise à tout le monde…