Issam Benzeghiba : "Des actions très fortes pour la préservation de la biodiversité au Grand Parc de Miribel-Jonage"

En charge du Grand Parc de Miribel-Jonage via la SEGAPAL, Issam Benzeghiba se prépare pour la saison estivale durant laquelle le site peut accueillir 50 000 personnes par jour sur 2200 hectares.

Le parc est un "spot de baignade bien connu" qui est hélas régulièrement endeuillé par des noyades. "Ce site n'est pas plus dangereux qu'ailleurs, tempère Issam Benzeghiba. Il appelle beaucoup de public sur des espaces limités. Ce sont les comportements qui peuvent être à risque. On fait le maximum pour mettre des moyens humains, matériels et organisationnels pour que les espaces de baignade soient sécurisés au maximum".

"Il faut avoir des réflexes assez simples comme se baigner avec des enfants, se baigner sur les quatre places du parc, dans les horaires dédiés", poursuit le président de la SEGAPAL, qui réalise par ailleurs des "actions très fortes pour la préservation de la biodiversité" du Grand Parc.

Elu d'opposition à Meyzieu, Issam Benzeghiba veut "rassembler l'ensemble des Majolans autour de valeurs et d'un projet. Depuis 5 ou 10 ans, je ne peux pas dire que les choses qui se font à Meyzieu vont dans le bon sens, celui de l'intérêt général".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Dans l'opposition à Meyzieu

03:33 Baignade au Grand Parc

05:34 Baignade dans le Rhône

08:06 Camping

10:29 Digues du canal du Rhône