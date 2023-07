Le Sytral offre 1000 tickets Famille pour le Grand Parc de Miribel Jonage cet été

Comme tous les étés, les 5 navettes permettant de se rendre au Grand Parc de Miribel Jonage sont de nouveau mises en place depuis le samedi 1er juillet.

Cette année, le Sytral et le Symalim, le syndicat mixte en charge de l’aménagement de l’île de Miribel Jonage, offrent 1000 tickets famille pour le parc.

Le ticket famille permet de se déplacer en groupe avec un seul billet à 6,50 euros. Ce dernier étant valable un jour, pour un groupe de 2 à 5 personnes comprenant un adulte accompagné d’un à quatre enfants ou deux adultes avec un à trois enfants, de 4 à 17 ans.

Ainsi, pour se rendre au parc il est possible d’emprunter plusieurs lignes : N83 Vaulx-en-Velin au Grand Parc et N84 Rillieux-Les Alagniers au Grand Parc-Les Sablettes.

A noter qu’en 2022, deux autres lignes ont été mises en services : Vénissieux-Grand Parc et Vaise-Grand Parc.

Développer l’accès aux modes doux est un des axes fort du mandat du Symalim. Ils ont ainsi favorisé le passage aux transports en commun et aux cyclistes.

Pour tenter de remporter un des 1000 tickets, il suffit de s’inscrire sur le site du Grand Parc.

Pour rappel, le Grand Parc de Miribel Jonage propose des sports terrestres et nautiques avec de larges points d’eau, des spectacles et évènements, des installations artistiques et détentes et bien d’autres encore. Pour se rafraîchir et profiter de l’été, le Grand parc est ouvert 24h/24 7j/7.