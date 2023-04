Damso, Angèle, Zola, Biga*Ranx… Ils seront à Woodstower cet été 

Ils seront une cinquantaine d’artistes, principalement issus de la scène rap, pop et électro à se produire au Woodstower cette année. Le festival étalé sur cinq jours lancera le top départ le mercredi 23 août avec une affiche 100% féminine : on retrouvera la chanteuse Angèle, la rappeuse Chilla et l’artiste électro pop Ella Valenci sur la main stage. Kalika et Yoa se partageront quant à elles le chapiteau sur cette soirée d’ouverture. Une première dans l’histoire du festival, selon Maxime Noly, le directeur et programmateur de Woodstower : "C’est un vrai choix éditorial, parce que l’opportunité d’avoir Angèle dans la programmation ça nous a semblé un beau projet pour essayer de construire autour d’elle une programmation féminine".

Les festivités continueront de plus belle le lendemain, avec un accent mis sur le rap. Côté main stage, on retrouvera Damso, Kerchak et Doria. Le Chapiteau abritera le Lyonnais El Bobby, ainsi que BB Jacques.

Pour la soirée du vendredi, le ton est donné. Un vent de techno soufflera sur le Woodstower avec le DJ Ben Klock, Mezerg, Joachim Pastor, Jacidorex et Eclair Fifi. Soolking sera sur la main stage, tout comme Phat Dat. Ce soir-là marquera aussi l’arrivée de la scène Saint-Denis destinée aux artistes rap avec Lorenzo, Meryl et Zephir. Le chapiteau nous réservera une soirée explosive avec l’électro-dub du Lyonnais Rakoon, la pop haute en couleur de Julien Granel, la zappeuse Lazuli et l’énergie de Groumpf.

Puis on enchaîne samedi avec l’une des têtes d’affiches de ce festival : Zola, le rappeur se produira sur la main stage. On retrouvera aussi sur scène la techno mélodique de Worakls Orchestra, Biga*Ranx et la chanteuse Silly Boy Blue. Côté chap’, on pourra compter sur Varnish la Piscine, les Nana Benz du Togo et enfin Gazzel. Le woodsfloor consacré aux mélodies électroniques sera animé par Kink, la DJ Rebekah, Bellaire et enfin Darzack. Pour compléter, Bushi et Nes joueront sur la scène Saint Denis.

Pambele et David Walters clôtureront cette édition sous le chapiteau pour une journée gratuite le dimanche.

Stand Up

En parallèle, le Woods Comedy Club fait son retour pour la troisième année, avec Nina Delacourt, Soso La Barbe, Titia, Calvin, Felix Dhjan, Wassim El Fath et Nordine Ganso. "Sur l’humour, c’est une partie du programme qui fait complètement sens par rapport à tout ce qu’on propose sur le côté art de rue. Le stand up fait un bon lien entre tout ça. On met (en avant) les talents lyonnais et lyonnaises et artistes nationaux" souligne le directeur du festival.

Un festival qui se veut aussi le plus écolo possible, comme l’explique Maxime Noly : "C’est un engagement historique de l’association, le développement durable. On retrouve plein d’actions : que ce soit du côté de l’énergie pour réduire les émissions carbones en mettant du solaire, du biocarburant. On va avoir tout un volet sur l’alimentation où depuis longtemps on fait du circuit court et bio, et cette année on passe en 100% végétarien là encore pour limiter notre impact carbone".

Woodstower, du mercredi 23 au dimanche 27 août au Grand Parc de Miribel Jonage.