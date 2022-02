Le festival Woodstower dévoile une partie de sa programmation en vue de son édition 2022 !

Si Woodstower compte dévoiler l’intégralité de sa programmation en mai, ce festival a déjà annoncé 30 têtes d’affiches qui vont se produire entre le 24 et le 28 août prochain, au Grand Parc Miribel Jonage.

Le rap français sera à l’honneur de cette édition 2022 : “On retrouvera aux côtés de Vald ou Gambi plusieurs poids lourds du rap français tels que Niska, Kaaris & Kalash Criminel, Jok’Air ou Luv Resval,” indique le festival.

Il en va de même pour les musiques électroniques, “puisque les immenses Vitalic et Maceo Plex, accompagnées des étoiles montantes KAS :ST et 999999999, rejoignent les références Paul Kalkbrenner et Paula Temple.”

La “sono mondiale” se fera aussi une place à l’éco-festival avec des artistes comme GREG, Nuri ou Maua Kamaty.

Woodstower compte même satisfaire les amateurs de cross over entre rap mélodique, électro dansante et chanson française avec la venue de Balthazar, Poupie, Mr Giscard, Michel, ou encore Romane et Cœur.

Le festival qui se produit depuis 22 ans près de Lyon a également prévu des spectacles d’arts de la rue pendant les quatre jours de concerts.