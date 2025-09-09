Pas d'édition 2026 de Woodstower à Lyon sans gros chèque des écologistes ?

Enfin un évènement étiqueté "Ville de Lyon", porté par les écologistes, et qui risquait de rencontrer un certain succès populaire !

Il n'en fut rien. Car l'édition 2025 (17-20 juillet) du festival jusqu'alors organisé au Grand Parc de Miribel-Jonage n'a pas répondu aux objectifs fixés. Et cela a de grandes chances de compromettre la poursuite des réjouissances pour l'évènement créé il y a 25 ans.

Face à un déficit colossal - 600 000 euros cumulés ces deux dernières années -, le directeur général du festival Maxime Noly avait accepté la main tendue de la mairie de Lyon pour déménager Woodstower au parc de Gerland.

Sur le papier, c'était la promesse d'avoir moins de coûts (scènes moins grandes, moins de personnel de sécurité car site plus petit à couvrir, branchement électrique sur le réseau de la Ville plutôt qu'à des groupes électrogènes...), et une accessibilité aux petits oignons, avec un métro à côté quand il fallait compter uniquement sur des bus pour le Grand-Parc.

Mais la réalité étant tenace, elle a pris le périphérique et a poursuivi Woodstower de Miribel-Jonage à Gerland.

Car la fréquentation de cet été n'a pas été à la hauteur. Avec 24 000 festivaliers, on est encore à des années-lumière des 43 000 spectateurs de 2022 ou même des 28 000 déjà catastrophiques de 2023. Les chiffres n'ont pas été assez haut, Woodstower n'est pas rentré dans ses frais et des fournisseurs attendent toujours d'être payés.

La faute selon Maxime Noly à la grêle et au vent qui ont fait fuir le public l'après-midi durant le week-end du 19-20 juillet, le privant de précieuses recettes de ventes de bière. D'autres pointeront plutôt du doigt le choix d'organiser Woodstower fin juillet plutôt que fin août, ou encore une programmation moins clinquante, avec même quelques prestations a minima comme celle de SCH.

Ce que le public ignore généralement, c’est que les artistes sont payés pour participer à ces festivals. Et beaucoup fonctionnent avec des forfaits : plus le festival paye, plus l’artiste jouera ses titres emblématiques. Et le rappeur n’a visiblement pas touché un gros chèque puisqu’il a endormi les festivaliers qui n’ont eu droit à aucune chanson emblématique à Gerland.

Les écologistes à la rescousse ?

La rentrée risque donc d'être politique pour Woodstower. Car une audience au tribunal judiciaire de Lyon doit avoir lieu ce mardi. Et il pourrait être décidé de débrancher l'évènement et d'y mettre fin, le festival faisant déjà l'objet depuis 2024 d'un plan de sauvegarde sur 8 ans.

Puisque la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fermé son robinet en 2023, il faudrait donc que les écologistes remettent la main à la poche s'ils veulent sauver Woodstower. "Sans l’aide des collectivités, on ne pourra pas enchaîner une nouvelle édition", reconnaissait Maxime Noly auprès du Progrès. "Il faut que le festival dégage du résultat. Sans ça, le tribunal ne suivra pas une activité qui reste déficitaire", ajoutait-il sur l'antenne de France 3.

Sauf que la Métropole de Lyon a déjà versé une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à l'association Woodstower début 2024, pour éponger les créances vis-à-vis des fournisseurs. Sans oublier l'enveloppe annuelle de fonctionnement.

De plus, ni Bruno Bernard, ni Grégory Doucet n'ont finalement fait la promotion active de l'évènement cet été, et leur absence a été remarquée lors de la soirée inaugurale le 17 juillet.

Quant à Laurent Wauquiez, il n'y a guère de chance qu'il revienne sur sa décision de supprimer la subvention régionale de 40 000 euros.

Une histoire mouvementée

Woodstower, dont la première édition avait été organisée en 1999 par des amis épris de musique dans les bois de La-Tour-de-Salvagny, est désormais bien loin du concept initial world music et partage entre jeunes. Premier président de l'association organisatrice, Christophe Natale se souvient d'un succès populaire immédiat et exponentiel. A tel point que le maire José Mansot leur avait proposé de basculer l'évènement au parc de l'Hippodrome pour la 3e édition, qui accueillait des dizaines de milliers de personnes, venues notamment applaudir Le Peuple de l'Herbe. Mais les riverains, agacés par le bruit et la présence de festivaliers par milliers dans les rues, obligeaient l'édile à faire machine arrière. C'est à cette occasion que Woodstower, sur impulsion des élus lyonnais, déménageait à Miribel-Jonage.

Woodstower vit-il ses dernières heures ? Les écologistes auront-ils sa mort sur la conscience ? Une conférence de presse de Maxime Noly a d'ores et déjà été annoncée ce vendredi pour faire le point sur la situation critique du festival.