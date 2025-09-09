Pas d'édition 2026 de Woodstower à Lyon sans gros chèque des écologistes ?

Enfin un évènement étiqueté "Ville de Lyon", porté par les écologistes, et qui risquait de rencontrer un certain succès populaire !
Il n'en fut rien. Car l'édition 2025 (17-20 juillet) du festival jusqu'alors organisé au Grand Parc de Miribel-Jonage n'a pas répondu aux objectifs fixés. Et cela a de grandes chances de compromettre la poursuite des réjouissances pour l'évènement créé il y a 25 ans.
Face à un déficit colossal - 600 000 euros cumulés ces deux dernières années -, le directeur général du festival Maxime Noly avait accepté la main tendue de la mairie de Lyon pour déménager Woodstower au parc de Gerland.
Sur le papier, c'était la promesse d'avoir moins de coûts (scènes moins grandes, moins de personnel de sécurité car site plus petit à couvrir, branchement électrique sur le réseau de la Ville plutôt qu'à des groupes électrogènes...), et une accessibilité aux petits oignons, avec un métro à côté quand il fallait compter uniquement sur des bus pour le Grand-Parc.
Mais la réalité étant tenace, elle a pris le périphérique et a poursuivi Woodstower de Miribel-Jonage à Gerland.
Car la fréquentation de cet été n'a pas été à la hauteur. Avec 24 000 festivaliers, on est encore à des années-lumière des 43 000 spectateurs de 2022 ou même des 28 000 déjà catastrophiques de 2023. Les chiffres n'ont pas été assez haut, Woodstower n'est pas rentré dans ses frais et des fournisseurs attendent toujours d'être payés.
La faute selon Maxime Noly à la grêle et au vent qui ont fait fuir le public l'après-midi durant le week-end du 19-20 juillet, le privant de précieuses recettes de ventes de bière. D'autres pointeront plutôt du doigt le choix d'organiser Woodstower fin juillet plutôt que fin août, ou encore une programmation moins clinquante, avec même quelques prestations a minima comme celle de SCH.
Ce que le public ignore généralement, c’est que les artistes sont payés pour participer à ces festivals. Et beaucoup fonctionnent avec des forfaits : plus le festival paye, plus l’artiste jouera ses titres emblématiques. Et le rappeur n’a visiblement pas touché un gros chèque puisqu’il a endormi les festivaliers qui n’ont eu droit à aucune chanson emblématique à Gerland.
Les écologistes à la rescousse ?
La rentrée risque donc d'être politique pour Woodstower. Car une audience au tribunal judiciaire de Lyon doit avoir lieu ce mardi. Et il pourrait être décidé de débrancher l'évènement et d'y mettre fin, le festival faisant déjà l'objet depuis 2024 d'un plan de sauvegarde sur 8 ans.
Puisque la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fermé son robinet en 2023, il faudrait donc que les écologistes remettent la main à la poche s'ils veulent sauver Woodstower. "Sans l’aide des collectivités, on ne pourra pas enchaîner une nouvelle édition", reconnaissait Maxime Noly auprès du Progrès. "Il faut que le festival dégage du résultat. Sans ça, le tribunal ne suivra pas une activité qui reste déficitaire", ajoutait-il sur l'antenne de France 3.
Sauf que la Métropole de Lyon a déjà versé une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à l'association Woodstower début 2024, pour éponger les créances vis-à-vis des fournisseurs. Sans oublier l'enveloppe annuelle de fonctionnement.
De plus, ni Bruno Bernard, ni Grégory Doucet n'ont finalement fait la promotion active de l'évènement cet été, et leur absence a été remarquée lors de la soirée inaugurale le 17 juillet.
Quant à Laurent Wauquiez, il n'y a guère de chance qu'il revienne sur sa décision de supprimer la subvention régionale de 40 000 euros.
Une histoire mouvementée
Woodstower, dont la première édition avait été organisée en 1999 par des amis épris de musique dans les bois de La-Tour-de-Salvagny, est désormais bien loin du concept initial world music et partage entre jeunes. Premier président de l'association organisatrice, Christophe Natale se souvient d'un succès populaire immédiat et exponentiel. A tel point que le maire José Mansot leur avait proposé de basculer l'évènement au parc de l'Hippodrome pour la 3e édition, qui accueillait des dizaines de milliers de personnes, venues notamment applaudir Le Peuple de l'Herbe. Mais les riverains, agacés par le bruit et la présence de festivaliers par milliers dans les rues, obligeaient l'édile à faire machine arrière. C'est à cette occasion que Woodstower, sur impulsion des élus lyonnais, déménageait à Miribel-Jonage.
Woodstower vit-il ses dernières heures ? Les écologistes auront-ils sa mort sur la conscience ? Une conférence de presse de Maxime Noly a d'ores et déjà été annoncée ce vendredi pour faire le point sur la situation critique du festival.
On pourrait envisager un WoodstowerODON.Signaler Répondre
Organisé au parc de la Tête d'Or avec :
Cascades à vélo avec Fabien Pignon et V. Lungencrasse
Jonglerie avec bassines (rappel Sainte Soline) avec Thomas Dossus
et en exclusivité, le seul numéro avec 2 clowns tristes, Grégory Pastèque et Bruno Bobard
Acrobaties en tout genre avec Lundy Grampré, le casting reste ouvert
Entrée 50 euros ( Réduction aux porteurs de drapeaux palestiniens)
Jus de lombric gratuit .......
Aucun festival ne doit être subventionné si l’organisation ne peut pas rentrer dans ses frais et bien on organise rien, ils entreprise c’est comme ça y a aucune raison que l’ensemble de la population paye avec l’argent public aucune raisonSignaler Répondre
Quand les associations auront obligation de publication de leurs comptes, on fera un grand pas vers la transparence et la pertinence d'aider ou pas.Signaler Répondre
Les partis politiques le font dorénavant (enfin sauf quelques récalcitrants) et la lecture des montants des recettes/ et dettes est assez éclairante. Certains veulent gouverner et gérer le pays alors qu'ils ont des dettes sociales et fiscales qui en disent long sur leur capacité de gestion....
Franchement il faut être réaliste. J'y suis allé cette année et la déception a été immense. Que du rap, pas de belle signature. Et je vous passe l'odeur de shit et la drogue de partout. Bref, le contribuable ne mérite pas de perdre de l'argent là dedans. Il y a mieux à faire! Rideau!Signaler Répondre
Le festival a bien changé au cours des années et s'est focalisé sur une formule qui attire un public qui ne veut pas payer le réel coût d'une place de spectacle. De plus, si on veut attirer du monde, il faut des artistes connus et reconnus. Il m'est arrivé d'aller écouter Peter Doherty ou Arno et il faut les payer de plus en plus cher.Signaler Répondre
Il faut rappeler que la majorité des festivals sont déficitaires sans les aides des collectivités ou de l'état. C'est un modèle qui ne fonctionne plus correctement.
Ces artistes quand ils ne touchent pas le million il n'ont pas envie de se produire...Signaler Répondre
Il faut prendre plein de petits groupes locaux de rock, hard rock, métal, jazz, sans étiquettes, etc... Il y en a plein qui seront ravis de se produire pour pas cher et l'ambiance sera beaucoup plus sympa.
Mais les j'eun's d'aujourd'hui ne veulent que ce qu'ils voient sur TikTok...
Comment se passe la gestion financière de la ville et la Métropole entre maintenant et les élections mars 26 ? Les actuels en poste peuvent ils engager des sommes d'argent public sur la prochaine mandature ? et si changement les prochains en charge pourraient ils annuler et revoir tout ces choix ?Signaler Répondre
je me souviens de propos surrealistes tenus par la directrice du cinema "le zola" il y a de celà plusieurs annees:le cinema ayant fait des pertes (environ 80 000 ou 100 000 euros de memoire) le journaliste lui demande alors comment elle va t elle faire... "le joint"?et celle ci de repondre benoitement et sans embages:c est la mairie qui comble les "lacunes"!!Signaler Répondre
veridique!
""""" "Sans l’aide des collectivités, on ne pourra pas enchaîner une nouvelle édition", reconnaissait Maxime Noly auprès du Progrès. "Il faut que le festival dégage du résultat. Sans ça, le tribunal ne suivra pas une activité qui reste déficitaire",Signaler Répondre
Basta les subventions !!!!!
Il peut toujours tenter une cagnotte en ligne (comme disait Coluche: "s'il trouve des c.ns pour payer "")
effectivement on a plus d’argent ! les loisirs après l’éducation, le logement, la sécurité … il faut prioriser et faire payer le vrai prix !!!Signaler Répondre
Ce sont LES CONTRIBUABLES, les gueux les travailleurs qui se saignent qui versent les subventions qui profitent a une minorité.Signaler Répondre
« Sauf que la Métropole de Lyon a déjà versé une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à l'association Woodstower début 2024, pour éponger les créances vis-à-vis des fournisseurs. Sans oublier l'enveloppe annuelle de fonctionnement. »
Il y a trop de festivals et d'évènements. Chacun veut le lien avec des subventions. Bien entendu. Alors que la fête est terminée pour les citoyens, on continue de subventionner des évènements déficitaires pour occuper le petit peuple. Celui-ci ne pense plus alors à la chute de la France qui tombera comme l'empire romain.Signaler Répondre
Va falloir faire des choix dans les subventions allouées aux évènements, festivals et autres... pas possible de tout payer tout le temps, surtout en ce momentSignaler Répondre
Officiellement 600000€ de deficit malgré 100000€ de subvention et auparavant 40000€ par la région,,,,,,on est donc déjà a 740000€ minimum de deficit et le gars nous annonce que le mauvais temps a empêche la vente de bières,,,,,mais il habite dans quel monde ce gars , même Doucet et Bernard pas vraiment des références de gestion n y sont pas allés, c est dire a quelle hauteur plane ce directeur.Signaler Répondre
Les escrologistes ont vidé les caisses ,et oui ...Combien les dettes ???Signaler Répondre
Festival géré par un gars qui n a aucune idée de gestion. Organiser un Festival fin juillet alors que beaucoup sont en vacances, compter sur les subventions et la vente de bières,,,,,,,,manifestement le responsable est dans un autre monde .Le gars est en faillite mais il pense continuerSignaler Répondre
Si la formule n'attire plus le public, ça ne ne sert à rien d'injecter encore de l'argent en pure perte.Signaler Répondre