De nouveaux noms dévoilés pour l’édition 2024 du festival Woodstower

"Vous allez en prendre pleins les yeux (et les oreilles)." Tel est le message dévoilé ce mardi par les organisateurs du festival Woodstower.

Alors que l’on savait déjà Booba et Hamza seraient présents, de nouveaux noms ont été annoncés à l’exemple des rappeurs Ziak et Okis sans oublier le duo Isha & Limsa. Des DJ seront également au rendez-vous comme Dax J, Irène Drésel, Sally C ou encore le Poto Rico.

"Des pépites de la scène rap, électro, techno ; soul, pop, reggae, psytrance…", résument les organisateurs qui n’ont pas encore fini de dévoiler les noms de cette "25e édition explosive".

A noter que la billetterie est ouverte pour les artistes déjà annoncés pour le festival se déroulant du 29 août au 1er septembre du côté du Grand Parc de Miribel Jonage.