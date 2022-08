Woodstower, du rap, de l'électro et beaucoup de bruit

Plus de 43 000 festivaliers y ont été reçus (contre 21 000 pour 2021). Les fans de rap ont notamment pu profiter de Vald, Niska, Kaaris, Kalash Criminel ou Gambi. Quant aux amateurs d’électro, Kungs, Paul Kalbrenner ou I hate models étaient au rendez-vous.

En tout, ce sont 600 bénévoles et 150 personnels investis.

Des nuisances sonores

Mais le festival n’a pas été une franche réussite pour tout le monde. Comme chaque année, la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra s’en est prise au festival : "Nous ne pouvons plus accepter ces nuisances". De nombreux internautes ont suivi, se plaignant à leur tour du bruit, de devoir utiliser des boules quies ou de fermer les fenêtres, malgré la chaleur.

A la demande de la municipalité décinoise, le festival a tenté de réduire sa pollution sonore. La limite a été fixée à 100 db(A) tandis que la réglementation autorise au maximum 102 db(A). La sonorisation a été dirigée vers le public et le sol et non plus l’air. Le festival s’est terminé à minuit en semaine et 2h30 le week-end au lieu de 5h du matin lors des premières éditions. Enfin, une ligne téléphonique a également été mise en place pour traiter les plaintes.

Mais les Décinois se sont plaints de son inutilité et du fonctionnement médiocre de la ligne téléphonique qui n’a pas eu beaucoup d’effets. La plupart d’entre eux ont d’ailleurs préféré faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.