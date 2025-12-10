Liquidation judiciaire pour le festival Woodstower à Lyon, la fin tragique d'un évènement emblématique

Deux repreneurs s'étaient manifesté dans un premier temps comme révélé par Rue89Lyon - le groupe de presse Rosebud (Tribune de Lyon) et un consortium composé de Ninkasi, IzyPay et Nomad Kitchens. Mais rapidement, les conditions posées par ces derniers n'ont pas trouvé écho auprès du directeur général Maxime Noly et ses équipes.
La Ville de Lyon a bien tenté de faciliter les discussions, en vain puisque les deux repreneurs potentiels se sont retirés mi-novembre, laissant Woodstower sans solution hormis la liquidation inéluctable.
Le retard pris dans la préparation d'une éventuelle édition 2026 a également compliqué les choses. Outre la récupération de dettes colossales, le repreneur aurait dû s'assoir sur des recettes l'année prochaine, n'ayant pas suffisamment de temps pour organiser des concerts dans un peu plus de six mois.
La lente agonie de Woodstower, de moins en moins fréquenté et de plus en plus pris à la gorge financièrement, n'a pas pu être sauvée par les écologistes, qui avaient pourtant accueilli l'évènement au parc de Gerland l'été dernier après des années passées au Grand Parc de Miribel-Jonage. C'est la fin d'une belle aventure débutée entre copains en 1999 dans les bois de La-Tour-de-Salvagny, et gâchée par une vision déconnectée de son époque, voire de la réalité depuis la fin du Covid.
Reste à savoir si Woodstower pourra un jour renaître de ses cendres puisque la marque appartient à l'association qui sera liquidée.
"Si cette aventure s'arrête aujourd'hui, l'esprit de Woodstower lui perdurera. Parce que Woodstower, c'était avant tout une communauté, une énergie, une façon de voir la culture. Qui sait ? Peut-être que la flamme se rallumera un jour, sous une autre forme avec de nouvelles idées et de nouveaux rêves", a commenté l'équipe du festival liquidé.
A la décharge de Woodstower, pour leur première (et donc dernière) édition à Gerland, ils avaient mis en place un numéro de téléphone pour signaler les nuisances sonores.
