Près de Lyon : une course d'orientation géante organisée au parc de Miribel

Et elles vont même rester pendant deux semaines. À partir de ce samedi et jusqu'au 26 avril, une grande course d'orientation est organisée dans tout le domaine. A l'aide d'un livret de jeux, il faudra retrouver toutes les balises et ainsi déchiffrer un code pour permettre à la "Forêt Enchantée" de retrouver son équilibre.

Les organisateurs proposent deux parcours. Le premier est destiné aux enfants de moins de 5 ans : sur une zone réduite, ils devront résoudre des énigmes pour atteindre le Saint-Graal. Pour les plus grands, la course s'étendra sur plusieurs zones du parc.

Pas de trésor à la clef, mais de belles surprises chocolatées. Les plus chanceux pourront tenter leur chance au tirage au sort du dernier jour pour remporter 2 kg de chocolat.

Prix du livret : 2 euros.