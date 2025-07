L’Orcanette de Matthiole bientôt réintroduite près de Lyon ?

Restaurer la biodiversité végétale. C’est ce que souhaite le Grand Parc Miribel Jonage (SYMALIM), la Métropole de Lyon et le Conservatoire botanique national (CBN) du Massif central en unissant leurs forces après la remise en eau de la Lône de Jonage et aux études et travaux sur le ruisseau du Rizan.

Les trois partenaires travaillent au retour d’espèces animales ou végétales disparues, et procèdent parfois à des réintroductions. C’est le cas de l’Orcanette de Matthiole. Soixante-dix ans après sa disparition, SYMALIM, le Conservatoire botanique national alpin, le CBN Massif central et la Métropole de Lyon ont souhaité participer à la réintroduction de cette espèce.

Originaire des pelouses sableuses de la région méditerranéenne, l’Orcanette de Matthiole pouvait s’observer sur la vallée du Rhône jusqu’à Miribel-Jonage. Mais cette espèce n’a pas été vue dans le département depuis le milieu du XXème siècle. Cette espèce "en danger de disparition" selon la Liste rouge de la flore vasculaire menacée, fera donc son grand retour au sein du Grand Parc Miribel Jonage.

Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand Parc de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) et le Conservatoire botanique national du Massif central ont donc annoncé la signature d’une convention de coopération majeure. Un accord qui vise à renforcer la connaissance, la conservation, la valorisation et la communication autour de la biodiversité végétale sur le territoire du Grand Parc de Miribel Jonage.

La Métropole de Lyon a aussi développé un plan d’action pour sauvegarder la Centaurée de Lyon, espèce menacée à l'échelle de la France métropolitaine, en 2021.

Enfin, elle mène des actions de renforcement de population avec la réintroduction du Xéranthème fétide, une plante méditerranéenne, considérée comme disparue de la région lyonnaise avant d’être retrouvée dans le cadre d’études préalables pour un projet d’aménagement urbain.