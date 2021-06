Le Sytral déploie un dispositif pour desservir le Grand Parc de Miribel Jonage

Le réseau TCL va déployer une offre "rapide et directe" pour desservir le Grand Parc de Miribel Jonage.

La création de la ligne express N84 depuis le quartier des Alagniers à Rillieux-la-Pape, permettra aux habitants de rejoindre le parc en moins de 35 minutes dès le 1 juillet.

D’après Bruno Bernard, il s’agit là "d’une première étape". "D’autres liaisons sont à l’étude pour offrir des connexions efficaces et ciblées aux espaces de loisirs et de détente", poursuit le président du Sytral dans un communiqué.

De plus, les élus ont également décidé de pérenniser la ligne N80. Il s’agit d’une navette qui offre une liaison directe au Grand Parc de Miribel Jonage depuis Vaulx-en-Velin La Soie avec une fréquence jusqu’à 10 minutes entre 9h30 et 20h30. "Cette navette permettra de favoriser l’intermodalité" grâce à la connexion aux lignes fortes du réseau, comme le Métro A, le tramway T3 et les bus, selon le Sytral.

Sa mise en œuvre est prévue le 1er juillet et fonctionnera "en cohérence avec les vacances scolaires estivales".

À noter que la ligne 83 au départ de Vaulx-en-Velin assurera également la desserte du Grand Parc de Miribel Jonage de début avril à début septembre. Cette ligne verra par ailleurs son amplitude horaire étendue jusqu’à 20h30.