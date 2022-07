Près de Lyon : le festival Woodstower promet de gros efforts sur les nuisances sonores

Avec quatre soirées et journées d’animations et de concerts, le festival Woodstower qui réunit plus de 45 000 visiteurs dans le Grand Parc de Miribel Jonage provoque de nombreuses nuisances sonores au détriment des communes de l’Est lyonnais.

Mais l’objectif de l’association Woodstower est "d’organiser le festival en interaction avec son territoire afin que tous les habitants bénéficient de ce moment culturel et festif", expose-t-elle dans un communiqué.

C’est pourquoi, dans l’optique de "limiter les incidences sur la tranquillité publique des riverains" pour l’édition 2022, une rencontre a eu lieu entre la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra, et l’équipe du festival.

Des actions concrètes

Suite à cet entretien, un "travail en profondeur" a été engagé, expliquent la Ville de Décines-Charpieu et l’association Woodstower. Il se concrétise par plusieurs mesures.

Concernant les concerts, l’intensité sonore sera limitée à 100db au lieu de 102db, les enceintes seront tournées vers le sol, les scènes seront réaménagées et les concerts prendront fin à minuit en semaine et à 2h30 le week-end.

Quant aux afters, ils seront silencieux dans les campings avec le Silent disco, des casques audios sans fil.

Enfin, une ligne téléphonique ainsi qu’un mail seront mis en place pour traiter les plaintes.

Des études de fond

Hormis ces actions de terrain, l’association Woodstower travaille depuis 2017 avec Acoucité, l’Observatoire de l’environnement sonore de la Métropole de Lyon, pour "mieux appréhender les enjeux sonores."

D’autres études ont également été menées afin "d’étudier l’impact sur les riverains" des nuisances sonores, "d’établir un diagnostic sonore", de "corriger les points de difficultés" et, enfin, de "mettre en lumière le poids du facteur météorologique dans les nuisances", soulignent les acteurs du festival.

Enfin, l’avis des riverains est pris en compte dans ce travail de fond. Des rencontres tout comme des actions de communication sont en effet mises en place auprès des comités de quartier et des associations de riverains. Un formulaire sera également diffusé suite à l’évènement pour récolter les retours des festivaliers et des riverains.