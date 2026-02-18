La Commission permanente de la Métropole de Lyon a adopté, lundi 16 février, une délibération actant l’extension du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) des Plaines de l’Est lyonnais.

Cette décision ajoute 1934 hectares aux surfaces déjà protégées, sur les communes de Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Jonage, Rillieux-la-Pape et Meyzieu.

Après une première extension votée en septembre dernier concernant 757 hectares à Décines-Charpieu, Chassieu et Meyzieu, la Métropole poursuit ainsi l’élargissement du périmètre autour du Grand Parc de Miribel-Jonage et de ses franges.

Au total, le territoire métropolitain compte désormais 13 886 hectares protégés via les périmètres PENAP, sur 24 209 hectares de surfaces agricoles et naturelles.

Un outil contre l’artificialisation

Créé pour préserver durablement les terres agricoles et naturelles de l’urbanisation, le dispositif PENAP vise à maintenir le potentiel de production agricole et les espaces naturels périurbains.

Il s’appuie notamment sur un droit de préemption spécifique (SAFER-PENAP), destiné à lutter contre la spéculation foncière, faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs et éviter le détournement des terres agricoles vers des usages non conformes.

Les périmètres concernés bénéficient également d’un programme d’actions permettant à la Métropole de Lyon de soutenir des projets agricoles portés localement.

Avec cette nouvelle extension, l’Est lyonnais renforce ainsi son statut de zone stratégique pour la préservation des terres agricoles et naturelles, dans un contexte de pression foncière croissante.