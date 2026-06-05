Miribel-Jonage : la mort d’un chien inquiète, les autorités répondent sur la baignade

La mort d’un chien après une baignade au Grand Parc de Miribel-Jonage, près de Lyon, a suscité l’inquiétude ces derniers jours.

Fin mai, lors d’un run-swim organisé entre maîtres et chiens, un animal s’est baigné dans le lac des Eaux Bleues, avant de décéder malgré une prise en charge en urgence chez un vétérinaire. Rapidement, des interrogations ont émergé sur un possible problème sanitaire lié à l’eau.

La cyanobactérie, souvent redoutée durant les fortes chaleurs, a immédiatement été évoquée. Présente naturellement dans certains plans d’eau, elle peut produire des toxines dangereuses pour les animaux comme pour les humains, par ingestion, contact ou inhalation.

À la suite du signalement, des contrôles ont été menés en début de semaine par des laboratoires mandatés par l’Agence régionale de santé.

Résultat : aucune anomalie sanitaire n’a été détectée sur les zones de baignade surveillées du parc.

L’ARS précise toutefois un élément important : le chien ne s’était pas baigné dans une zone officiellement autorisée et contrôlée pour la baignade. Ce qui signifie que les analyses rassurantes concernent les plages ouvertes au public, mais pas l’ensemble du plan d’eau.

À ce stade, aucune restriction particulière n’est envisagée au Grand Parc. Les plages surveillées demeurent accessibles au public et adaptées à la baignade.

Les autorités rappellent toutefois l’importance de respecter les zones autorisées, notamment pour les animaux, alors que le cas du chien décédé reste à ce jour isolé et inexpliqué.