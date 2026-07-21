Assurance santé animale : Bulle Bleue renouvelle ses offres pour mieux protéger chiens et chats

Face à ce constat, de plus en plus de propriétaires de chiens et de chats se tournent vers une assurance santé animale pour anticiper les dépenses liées à la santé de leur compagnon. Assurance animale Bulle Bleue, spécialiste français du secteur, vient de dévoiler de nouvelles offres pensées pour répondre à cette réalité.

Créée par des vétérinaires il y a plus de dix ans, la marque a bâti sa réputation sur un principe simple : permettre aux propriétaires de soigner leur animal sans renoncer à la qualité des soins pour des raisons financières. En 2026, Bulle Bleue fait évoluer ses formules pour les rendre plus lisibles, plus accessibles et mieux adaptées aux besoins actuels des familles.

Trois formules pour couvrir l'essentiel comme l'imprévu

Bulle Bleue propose désormais trois niveaux de couverture - Essentiel, Tranquille et Sérénité - qui prennent en charge les frais vétérinaires liés aux accidents et aux maladies, avec un taux de remboursement pouvant atteindre 80 %. Consultations, chirurgies, hospitalisations, examens et traitements médicaux sont couverts dès la première formule.

Les formules Tranquille et Sérénité intègrent en plus une enveloppe prévention. Elle permet de financer des soins courants souvent négligés faute de budget : vaccins, traitements antiparasitaires, vermifuges ou encore stérilisation. Un levier concret pour maintenir son animal en bonne santé sur le long terme.

PayVet : la fin de l'avance de frais chez le vétérinaire

L'un des atouts distinctifs de Bulle Bleue reste son service PayVet, inclus gratuitement dans toutes les formules. Chez les vétérinaires partenaires du réseau, le propriétaire ne règle que son reste à charge à la fin de la consultation. La part remboursée par l'assurance est directement prise en charge, sans avance de frais ni démarche supplémentaire. Pour une intervention chirurgicale dont le montant peut atteindre plusieurs centaines d'euros, cette facilité change concrètement la donne.

Le service propose également un étalement du reste à charge en trois fois sans frais, à partir de 50 euros. Une souplesse appréciable face aux soins imprévus qui pèsent sur le budget des ménages.

Une prise en charge rapide grâce au certificat de santé

Autre particularité mise en avant par Bulle Bleue : la possibilité de réduire le délai de carence maladie à seulement sept jours, contre 45 jours habituellement. Il suffit de faire remplir un certificat de santé par son vétérinaire au moment de la souscription. L'animal est ainsi couvert en cas de maladie bien plus rapidement qu'avec la plupart des contrats disponibles sur le marché.

L'ensemble des démarches se gère depuis l'espace client en ligne ou via l'application mobile Bulle Bleue. Envoi des demandes de remboursement, suivi en temps réel, consultation des garanties restantes : tout est centralisé pour simplifier la gestion au quotidien.

Avec ces nouvelles offres, Bulle Bleue confirme sa volonté d'accompagner les propriétaires d'animaux dans la durée, en proposant une couverture claire, un service réactif et des outils adaptés aux usages d'aujourd'hui.