Gerland : quatre cambriolages en un mois, un bar-restaurant dénonce une "jungle urbaine"

Le ras-le-bol monte à la Taverne de l’Orque Assassine.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les responsables de cet établissement de Gerland affirment avoir subi un quatrième cambriolage en seulement un mois. Le dernier épisode se serait produit dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août, aux alentours de 23h30.
Une nouvelle effraction qui intervient alors que plusieurs commerçants du secteur avaient déjà fait état de cambriolages à répétition à la fin du mois de juillet.
Cette fois, les dirigeants de la Taverne de l’Orque Assassine ont décidé de hausser le ton. "Petit message d’alerte et de ras-le-bol… Notre bar-restaurant s’est fait cambrioler pour la 4e fois en 1 mois !", écrivent-ils.
Ils assurent disposer de photos et de vidéos et indiquent que la police est intervenue après les faits, avec relevé d’empreintes. Selon eux, l’auteur du cambriolage aurait même été identifié.
"Ravis que le jardin en face de notre restaurant ait de nouveaux buissons"
Mais leur colère ne vise pas les forces de l’ordre. "Le ras-le-bol ne vise non pas la police qui a fait son travail (…) mais la mairie du 7e arrondissement de Lyon et la mairie centrale", précisent-ils.
Les commerçants dressent un constat particulièrement sombre de leur environnement nocturne : "Trop de quartiers sont en train de devenir des jungles urbaines à la nuit tombée ! Insécurité, deals, délinquance, la rue de Gerland se transforme de nuit en nuit sous nos yeux depuis plusieurs mois maintenant".
Et d’ajouter, avec ironie : "Merci aux politiques pour la belle répartition des budgets, nous sommes ravis que le jardin en face de notre restaurant ait de nouveaux buissons".
La mairie du 7e avait déjà répondu fin juillet
Ces critiques font écho à une première séquence survenue quelques jours plus tôt, après plusieurs cambriolages dénoncés par des commerçants du quartier. Face aux réactions, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, était alors intervenue publiquement pour rappeler que des élus étaient allés rencontrer les professionnels touchés.
"Nous avons pu leur assurer de notre soutien. Tous ont porté plainte. Les enquêtes sont en cours, certains cambrioleurs ayant d’ailleurs laissé des traces derrière eux", expliquait-elle.
La maire soulignait également la présence renforcée des forces de l’ordre : "Concernant la police, elle est très présente dans le secteur en ce moment. Police municipale et police nationale. Les équipages sont accompagnés par les agents qui sont derrière les écrans du centre de supervision. Ils ne peuvent malheureusement pas être devant chaque commerce ou chaque habitation".
Cette réponse n’avait déjà pas suffi à éteindre le débat fin juillet.
Avec ce nouveau cambriolage revendiqué par la Taverne de l’Orque Assassine, la question de la sécurité nocturne à Gerland revient donc au premier plan. Les responsables de l’établissement assurent par ailleurs que d’autres commerçants voisins sont eux aussi concernés par des faits similaires.
J'attends la réponse de Dubot : on plante un arbre ? On met une chicane ? On fait une fresque urbaine ?Signaler Répondre
Car on est à ce niveau intellectuel tellement ces gens là sont fascinés par leur idéologie qu'il croit être la meilleure, leur sectarisme. Ce sont des fanatiques point barre !
Le problème ce sont les commentateurs d extrême droite de LyonmagSignaler Répondre
Vous trouverez tout dans la favella du Parc de Gerland pas compliquéSignaler Répondre
Des restaurants et bars qui restent ouverts toute la nuit, le va-et-vient des livreurs de repas et de drogue, les squats et villages de tentes, la misère humaine accueillie à bras ouverts, l'absence de vidéosurveillance dans certains quartiers, une police municipale qui ne travaille pas au coeur de la nuit. C'est tout ça le vrai bilan des écologistes à la ville de Lyon. Et les trois arbres rapidement plantés la veille des élections n'y changera rien !!!Signaler Répondre
mais de quoi vous plaignez vous les habitants du 7eme, vous avez voté pour les escrologistes et LFI ... vous avez droit a l'apaisement tant vanté dans leur programme ... vous n'avez plus qu'a vous détendre et profiter un max ... et en plus vous avez de beaux trottoirs...Signaler Répondre
il faudrait s'adresser à la préfecture du Rhône qui est en charge de la sécurité des biens et des personnes.Signaler Répondre
Quand les 2 trottoirs deviendront impraticables, où va t elle passer?Signaler Répondre
Les politiques sont en train de se faire dépasser par la situation qu'ils sont lentement créée au fil de ces 45 dernières années.Signaler Répondre
Les vols, cambriolages, délinquances se multiplient à une vitesse effarante à Lyon (et aussi ailleurs), et les pouvoirs publics semblent muets. Mais quand aux prochaines élections le RN fera de très hauts scores, ils crieront tous leur incompréhension, qu'il est urgent de faire barrage, mais surtout de ne rien changer.Signaler Répondre
Elle ne peut pas gérer ce type de délinquance, son domaine d'expertise s'arrêtant à la largeur des trottoirs !Signaler Répondre
Je n'ai jamais compris qu'en tant qu'élue elle dise qu'elle a la trouille dans son propre quartier...Signaler Répondre
Les contradictions et les pastèques n'ont font qu'un.
Fanny Dubot, celle qui change de trottoir ....Signaler Répondre
Lyon a revoter Doucet en s associant avec lfi malgres la mort d un jeune homme provoqué par les sbires lfistes, Lyon a donc définitivement sombrée, vous les lyonnais qui ont voté pour ça vous êtes une honte gavé de haine humaine.Signaler Répondre
Vous méritez ce qui se passeSignaler Répondre
Tous les commerçants pouvaient voter
Très peu l’on fait
Doucet et la maire du 7 réélus avec VOS votes
Ne vous plaignez pas
Ce sera de pire en pire
Faites comme la mairesse du 7 : changez de trottoir et baissez la tête
Voilà ou nous ont menés 45 années de social à toutes les sauces. Sauf que le goût de cette dernière à tourné.Signaler Répondre
Pas que la nuit......Signaler Répondre
La cocaïna, explosion de façon exponentielle des vols et de la criminalité...c'est partout pareil !Signaler Répondre
Quand les élus qui devraient être des responsables publics restent des militants avec le sectarisme, le mépris et l'aveuglement qui va avec....C'est le (très) problème avec des militants EELV.Signaler Répondre
"Trop de quartiers sont en train de devenir des jungles urbaines à la nuit tombée ! Insécurité, deals, délinquance, ..."Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Sûrement la même équipe et un commerce en faillite...Si j'étais le gérant je dormirais sur place la nuit un calibre à la main vu que l'on peut plus compter sur la police.Signaler Répondre
un sentiment d’insécurité vous dites ?Signaler Répondre