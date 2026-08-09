Gerland : quatre cambriolages en un mois, un bar-restaurant dénonce une "jungle urbaine"

Le ras-le-bol monte à la Taverne de l’Orque Assassine.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les responsables de cet établissement de Gerland affirment avoir subi un quatrième cambriolage en seulement un mois. Le dernier épisode se serait produit dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août, aux alentours de 23h30.

Une nouvelle effraction qui intervient alors que plusieurs commerçants du secteur avaient déjà fait état de cambriolages à répétition à la fin du mois de juillet.

Cette fois, les dirigeants de la Taverne de l’Orque Assassine ont décidé de hausser le ton. "Petit message d’alerte et de ras-le-bol… Notre bar-restaurant s’est fait cambrioler pour la 4e fois en 1 mois !", écrivent-ils.

Ils assurent disposer de photos et de vidéos et indiquent que la police est intervenue après les faits, avec relevé d’empreintes. Selon eux, l’auteur du cambriolage aurait même été identifié.

"Ravis que le jardin en face de notre restaurant ait de nouveaux buissons"

Mais leur colère ne vise pas les forces de l’ordre. "Le ras-le-bol ne vise non pas la police qui a fait son travail (…) mais la mairie du 7e arrondissement de Lyon et la mairie centrale", précisent-ils.

Les commerçants dressent un constat particulièrement sombre de leur environnement nocturne : "Trop de quartiers sont en train de devenir des jungles urbaines à la nuit tombée ! Insécurité, deals, délinquance, la rue de Gerland se transforme de nuit en nuit sous nos yeux depuis plusieurs mois maintenant".

Et d’ajouter, avec ironie : "Merci aux politiques pour la belle répartition des budgets, nous sommes ravis que le jardin en face de notre restaurant ait de nouveaux buissons".

La mairie du 7e avait déjà répondu fin juillet

Ces critiques font écho à une première séquence survenue quelques jours plus tôt, après plusieurs cambriolages dénoncés par des commerçants du quartier. Face aux réactions, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, était alors intervenue publiquement pour rappeler que des élus étaient allés rencontrer les professionnels touchés.

"Nous avons pu leur assurer de notre soutien. Tous ont porté plainte. Les enquêtes sont en cours, certains cambrioleurs ayant d’ailleurs laissé des traces derrière eux", expliquait-elle.

La maire soulignait également la présence renforcée des forces de l’ordre : "Concernant la police, elle est très présente dans le secteur en ce moment. Police municipale et police nationale. Les équipages sont accompagnés par les agents qui sont derrière les écrans du centre de supervision. Ils ne peuvent malheureusement pas être devant chaque commerce ou chaque habitation".

Cette réponse n’avait déjà pas suffi à éteindre le débat fin juillet.

Avec ce nouveau cambriolage revendiqué par la Taverne de l’Orque Assassine, la question de la sécurité nocturne à Gerland revient donc au premier plan. Les responsables de l’établissement assurent par ailleurs que d’autres commerçants voisins sont eux aussi concernés par des faits similaires.