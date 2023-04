Fanny Dubot : "On met des moyens qui n'ont jamais été mis à la Guillotière"

On entend moins parler de la Guillotière ces temps-ci. Pas de nouvelle, bonne nouvelle ? "Grâce à la présence de la police nationale et municipale, c'est plus apaisé. Il faut qu'elle continue", indique la maire du 7e Fanny Dubot.

Si la place Gabriel-Péri est moins présente dans la rubrique fait divers, la place Mazagran a pris le relais, notamment à cause de la présence de dealers mais aussi de consommateurs. Une aire de jeux a été enlevée et remplacée temporairement, elle servait de cache pour la drogue.

"On trouve encore des tubes de résine de cannabis plantés dans la terre. Ce réaménagement à l'automne 2023 va empêcher de cacher de la drogue à cet endroit-là", poursuit l'édile écologiste.

Fanny Dubot espère que les habitants vont pouvoir "se réapproprier" la place Mazagran et imagine déjà des "tournoi de pétanque, fête, réunion publique..."

"On met des moyens qui n'ont jamais été mis à la Guillotière. En termes de moyens policiers, sociaux, d'aménagement et d'accompagnement politiqu et démocratique, la puissance publique est présente dans le quartier. Ca va avoir ses effets", promet la maire du 7e.

00:00 Place Gabriel-Péri

01:07 Dispositif Angela

03:21 Place Mazagran

05:19 Ligne 3-7

06:31 Guillotière apaisée en 2026 ?

07:30 Deux nouvelles écoles dans le 7e

08:50 Climatisation