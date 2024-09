Lyon : le Parc Blandan de nouveau en travaux à partir de novembre

Les travaux, d'une durée de 14 mois, débuteront en novembre 2024, tout en laissant le parc ouvert au public.

La Métropole et la Ville de Lyon lancent ainsi cette troisième phase d’aménagement du Parc Sergent Blandan, situé dans le 7e arrondissement. Un projet qui s’étendra sur deux hectares, principalement dans la partie haute du parc, où se trouvent trois bastions fortifiés.

L'objectif ? Renforcer la végétalisation, accentuer les zones ombragées et offrir des espaces adaptés à tous les publics. La livraison des travaux est prévue pour début 2026.

Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, souligne l’importance de ce parc, le décrivant comme un "refuge et lieu d’adaptation face aux enjeux climatiques". Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts menés depuis plus de dix ans : "La première tranche a été livrée il y a un peu plus de 10 ans, initiée par nos prédécesseurs, et nous continuons à transformer ce parc".

Le coût de cette nouvelle phase s’élève à 3,4 millions d’euros, répartis à parts égales entre la Métropole et la Ville de Lyon.

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts menés depuis plus de dix ans. "La première tranche a été livrée il y a un peu plus de 10 ans, initiée par nos prédécesseurs, et nous continuons à transformer ce parc". Depuis son acquisition en 2008, la Métropole n'a cessé de réaménager ce site emblématique.

Un aménagement en trois axes

Le projet se déploie en trois grandes zones d’aménagement. La première, le "Bastion clairière", sera dédiée à la promenade et à la détente. Une végétalisation renforcée viendra épaissir la lisière existante, offrant plus d’ombre et de verdure aux visiteurs. Des escaliers et un accès ludique en rondins de bois relieront la partie haute à la placette basse, où une aire de jeux destinée aux enfants de 0 à 6 ans sera installée. De nouveaux arbres et arbustes viendront agrémenter ce cheminement depuis la place d’armes.

Le "Bastion bois préservé", deuxième grand axe de ce projet, sera un véritable refuge pour la biodiversité. Ici, la surface boisée sera conservée au maximum et une "clôture active" sera également installé. Des transparences seront aménagées pour mieux apprécier le cœur du bastion boisé, tandis que de grandes tablées viendront compléter l’offre de mobilier pour les visiteurs.

Enfin, le "Bastion sud" proposera une relecture des vestiges militaires de l’ancien site, avec un bois ouvert sur la grande pelouse. La terrasse sera plantée et la caserne transformée en jardin ornemental. Les vestiges, notamment la soute à munitions, seront mis en valeur, la soute devenant un espace d’expression pour les plus jeunes, accompagnée d’un espace ludique ombragé. Un “chemin de ronde” réaménagé sera aussi rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs fontaines seront par ailleurs ajoutées à différent endroit du parc.

Comme l’a rappelé Bruno Bernard, les exécutifs écologistes souhaitent une nouvelle fois créer "un îlot de fraîcheur en centre-ville".