Hépatite A : le 7e arrondissement de Lyon, un cluster inquiétant ?

L’hépatite A touche sévèrement le Rhône.

Au sein d’un communiqué publié ce mardi 19 août par la direction générale de la Santé (DGS), une augmentation importante de personnes touchées par le virus de l’hépatite A (VHA) a été signalée.

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2025, 73 cas ont été recensés dans le département du Rhône. L’an passé, seulement 16 cas avaient été détectés.

Cela fait donc une augmentation de 356%. "L’augmentation du nombre de cas dans le Rhône est encore plus évidente depuis le début du mois de juillet 2025 avec 57 cas signalés (34 cas en juillet et 23 cas entre le 1er et le 13 août)", explique la DGS.

Plus surprenant encore, un cluster serait en cours au sein du 7e arrondissement de Lyon. Plusieurs cas, majoritairement des adultes de moins de 65 ans, ont été identifiés dans le secteur. Des investigations sont en cours pour tenter de comprendre ce phénomène, son origine et arrêter la propagation du virus.

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que cette maladie doit obligatoirement être signalée et qu’il existe un vaccin pour prévenir le virus. Si vous avez de la fièvre, accompagnée d’une importante fatigue, de nausées et des douleurs abdominales avec une jaunisse.

Tags :

hépatite A

7e arrondissement

3 commentaires
avatar
Cookie the first le 20/08/2025 à 17:39

Voilà le résultat quand on a un maire d'arrondissement EELV

avatar
caton le 20/08/2025 à 17:34

la maladie des "mains sales ".....

avatar
Ex Précisions le 20/08/2025 à 17:27

Après les PFASS des matières fécales dans l'eau du robinet ;-)

